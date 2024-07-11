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Как Украина будет применять F-16 в зоне СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240711/kak-ukraina-budet-primenyat-f-16-v-zone-svo--ekspert-1138753800.html
Как Украина будет применять F-16 в зоне СВО – эксперт
Как Украина будет применять F-16 в зоне СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Как Украина будет применять F-16 в зоне СВО – эксперт
Вооруженные силы Украины будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T08:16
2024-07-11T08:16
самолеты f-16
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мнения
алексей анпилогов
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что США и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом.Пресс-служба Белого дома также распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения"."На фоне поставок Киеву британских ракет Brimstone класса "воздух-земля" и заявлений США о готовности поставлять крылатые ракеты воздушного базирования JASSM, можно предположить, что F-16 будут использоваться как воздушные платформы для запуска этих ракет, по примеру того, как Киев использовал истребители-бомбардировщики Су-24, которые ВСУ переоборудовали под пуск ракет Storm Shadow и SCALP", - сказал Анпилогов.Также ВСУ, скорее всего, будет использовать американские истребители как средства ПВО для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет "Калибр" и Х-101, а также ударных беспилотников "Герань".Не стоит, по мнению эксперта, ожидать и боев за господство в воздухе между американскими и российскими истребителями, считает Анпилогов. Во-первых, Украина, судя по информации СМИ, получит не более двух десятков F-16, а этого количества крайне мало для такой тактики, и эти машины будут беречь. Во-вторых, по словам специалиста, Киев получит достаточно устаревшие модификации этих самолетов, которые значительно уступают по дальности российским фронтовым истребителям.Анпилогов выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя."Что можно сделать таким количеством самолетов? Скорее всего, прикрыть Киев и еще один-два города миллионника. Скорее всего, это будут Днепропетровск и Одесса. Харьков вряд ли, потому что он находится слишком близко к линии боевого соприкосновения. А Киев будет беречь F-16 и размещать их подальше от ЛБС", - пояснил он.Аналитик не сомневается, что Вооруженным силам РФ удастся максимально оперативно выявить структуру базирования западных самолетов и понять, каким образом осуществляется их боевая работа, чтобы выработать максимально эффективную тактику уничтожения этих машин.
https://crimea.ria.ru/20240710/norvegiya-poobeschala-peredat-ukraine-shest-samoletov-f-16-v-etom-godu-1138749099.html
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самолеты f-16, мнения, алексей анпилогов, оружие, поставки западного оружия украине, украина
Как Украина будет применять F-16 в зоне СВО – эксперт

Украина будет применять F-16 как ПВО и как платформу для запуска крылатых ракет – эксперт

08:16 11.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИстребители F16
Истребители F16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что США и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом.
Пресс-служба Белого дома также распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения".
"На фоне поставок Киеву британских ракет Brimstone класса "воздух-земля" и заявлений США о готовности поставлять крылатые ракеты воздушного базирования JASSM, можно предположить, что F-16 будут использоваться как воздушные платформы для запуска этих ракет, по примеру того, как Киев использовал истребители-бомбардировщики Су-24, которые ВСУ переоборудовали под пуск ракет Storm Shadow и SCALP", - сказал Анпилогов.
Также ВСУ, скорее всего, будет использовать американские истребители как средства ПВО для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет "Калибр" и Х-101, а также ударных беспилотников "Герань".
"Скорости F-16 будет хватать, чтобы преследовать и пытаться уничтожить такого рода цели. Конечно, против "Кинжалов", "Цирконов" и других гиперзвуковых ракет, а также "Искандеров" F-16 будут бесполезны", - добавил аналитик.
Не стоит, по мнению эксперта, ожидать и боев за господство в воздухе между американскими и российскими истребителями, считает Анпилогов. Во-первых, Украина, судя по информации СМИ, получит не более двух десятков F-16, а этого количества крайне мало для такой тактики, и эти машины будут беречь. Во-вторых, по словам специалиста, Киев получит достаточно устаревшие модификации этих самолетов, которые значительно уступают по дальности российским фронтовым истребителям.
Анпилогов выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя.
"Что можно сделать таким количеством самолетов? Скорее всего, прикрыть Киев и еще один-два города миллионника. Скорее всего, это будут Днепропетровск и Одесса. Харьков вряд ли, потому что он находится слишком близко к линии боевого соприкосновения. А Киев будет беречь F-16 и размещать их подальше от ЛБС", - пояснил он.
Аналитик не сомневается, что Вооруженным силам РФ удастся максимально оперативно выявить структуру базирования западных самолетов и понять, каким образом осуществляется их боевая работа, чтобы выработать максимально эффективную тактику уничтожения этих машин.
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Вчера, 16:54
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСамолеты F-16МненияАлексей АнпилоговОружиеПоставки западного оружия УкраинеУкраина
 
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