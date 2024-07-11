https://crimea.ria.ru/20240711/kak-ukraina-budet-primenyat-f-16-v-zone-svo--ekspert-1138753800.html

Как Украина будет применять F-16 в зоне СВО – эксперт

Как Украина будет применять F-16 в зоне СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Как Украина будет применять F-16 в зоне СВО – эксперт

Вооруженные силы Украины будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T08:16

2024-07-11T08:16

2024-07-11T08:16

самолеты f-16

эксклюзивы риа новости крым

мнения

алексей анпилогов

оружие

поставки западного оружия украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137602508_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_429629f7a5127c7a7ec4941eea943dfd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что США и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом.Пресс-служба Белого дома также распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения"."На фоне поставок Киеву британских ракет Brimstone класса "воздух-земля" и заявлений США о готовности поставлять крылатые ракеты воздушного базирования JASSM, можно предположить, что F-16 будут использоваться как воздушные платформы для запуска этих ракет, по примеру того, как Киев использовал истребители-бомбардировщики Су-24, которые ВСУ переоборудовали под пуск ракет Storm Shadow и SCALP", - сказал Анпилогов.Также ВСУ, скорее всего, будет использовать американские истребители как средства ПВО для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет "Калибр" и Х-101, а также ударных беспилотников "Герань".Не стоит, по мнению эксперта, ожидать и боев за господство в воздухе между американскими и российскими истребителями, считает Анпилогов. Во-первых, Украина, судя по информации СМИ, получит не более двух десятков F-16, а этого количества крайне мало для такой тактики, и эти машины будут беречь. Во-вторых, по словам специалиста, Киев получит достаточно устаревшие модификации этих самолетов, которые значительно уступают по дальности российским фронтовым истребителям.Анпилогов выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя."Что можно сделать таким количеством самолетов? Скорее всего, прикрыть Киев и еще один-два города миллионника. Скорее всего, это будут Днепропетровск и Одесса. Харьков вряд ли, потому что он находится слишком близко к линии боевого соприкосновения. А Киев будет беречь F-16 и размещать их подальше от ЛБС", - пояснил он.Аналитик не сомневается, что Вооруженным силам РФ удастся максимально оперативно выявить структуру базирования западных самолетов и понять, каким образом осуществляется их боевая работа, чтобы выработать максимально эффективную тактику уничтожения этих машин.

https://crimea.ria.ru/20240710/norvegiya-poobeschala-peredat-ukraine-shest-samoletov-f-16-v-etom-godu-1138749099.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты f-16, мнения, алексей анпилогов, оружие, поставки западного оружия украине, украина