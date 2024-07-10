https://crimea.ria.ru/20240710/soyuzniki-obyavyat-o-planakh-predostavit-ukraine-40-milliardov-evro-1138750845.html

Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро

Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро

США и их союзники возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году военную и финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T17:43

2024-07-10T17:43

2024-07-10T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. США и их союзники возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году военную и финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Белого дома к саммиту НАТО в Вашингтоне.Страны-члены НАТО также объявят на саммите о формировании нового командования альянса, которое будет решать вопросы военного содействия Киеву и подготовки личного состава ВСУ. Кроме того, на Украину отправят высокопоставленного гражданского представителя НАТО для усилия координации.В среду пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения". Эти страны намерены помогать Киеву с содержанием и вооружением истребителей, а также с подготовкой летчиков. О количестве передаваемых Киеву самолетов и конкретных сроках поставок не сообщается.Агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе также привело выдержки из проекта резолюции вашингтонского саммита, касающейся вступления Украины в НАТО.По данным журналистов, в документе будет сказано, что теперь Украина находится "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". При этом вступление в организацию Киеву будет предложено, когда это одобрят все без исключения страны блока.Юбилейный 75-й саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Генсек организации Йенс Столтенберг перед началом основной сессии заявил, что среди стран-членов альянса все еще нет консенсуса по вопросу приема Украины в блок. Он отметил, что о конкретных сроках вступления Украины в НАТО пока рано говорить.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что первый день саммита "подтвердил агрессивную сущность альянса". По словам дипломата, США и их сателлиты "продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии". Антонов подчеркнул, что в первый день мероприятия "Россия не услышала ни одного слова о мире" на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом годуВ НАТО не видят военной угрозы со стороны России – СтолтенбергЧасть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, новости