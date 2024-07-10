Рейтинг@Mail.ru
Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240710/soyuzniki-obyavyat-o-planakh-predostavit-ukraine-40-milliardov-evro-1138750845.html
Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро
Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро
США и их союзники возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году военную и финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T17:43
2024-07-10T17:43
украина
нато
коллективный запад
поставки западного оружия украине
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136673173_0:203:2931:1852_1920x0_80_0_0_1b647d0a0e07bc8bc31558e5a5e9c56e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. США и их союзники возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году военную и финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Белого дома к саммиту НАТО в Вашингтоне.Страны-члены НАТО также объявят на саммите о формировании нового командования альянса, которое будет решать вопросы военного содействия Киеву и подготовки личного состава ВСУ. Кроме того, на Украину отправят высокопоставленного гражданского представителя НАТО для усилия координации.В среду пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения". Эти страны намерены помогать Киеву с содержанием и вооружением истребителей, а также с подготовкой летчиков. О количестве передаваемых Киеву самолетов и конкретных сроках поставок не сообщается.Агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе также привело выдержки из проекта резолюции вашингтонского саммита, касающейся вступления Украины в НАТО.По данным журналистов, в документе будет сказано, что теперь Украина находится "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". При этом вступление в организацию Киеву будет предложено, когда это одобрят все без исключения страны блока.Юбилейный 75-й саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Генсек организации Йенс Столтенберг перед началом основной сессии заявил, что среди стран-членов альянса все еще нет консенсуса по вопросу приема Украины в блок. Он отметил, что о конкретных сроках вступления Украины в НАТО пока рано говорить.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что первый день саммита "подтвердил агрессивную сущность альянса". По словам дипломата, США и их сателлиты "продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии". Антонов подчеркнул, что в первый день мероприятия "Россия не услышала ни одного слова о мире" на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом годуВ НАТО не видят военной угрозы со стороны России – СтолтенбергЧасть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136673173_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_4fc7d191676e371878517f9002d745c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, нато, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, новости
Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро

США и союзники объявят о намерении предоставить Украине 40 млрд евро в следующем году

17:43 10.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. США и их союзники возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году военную и финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Белого дома к саммиту НАТО в Вашингтоне.
"Союзники объявят о намерении предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень оборонного содействия для победы", - говорится в документе.
Страны-члены НАТО также объявят на саммите о формировании нового командования альянса, которое будет решать вопросы военного содействия Киеву и подготовки личного состава ВСУ. Кроме того, на Украину отправят высокопоставленного гражданского представителя НАТО для усилия координации.
В среду пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения". Эти страны намерены помогать Киеву с содержанием и вооружением истребителей, а также с подготовкой летчиков. О количестве передаваемых Киеву самолетов и конкретных сроках поставок не сообщается.
Агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе также привело выдержки из проекта резолюции вашингтонского саммита, касающейся вступления Украины в НАТО.
По данным журналистов, в документе будет сказано, что теперь Украина находится "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". При этом вступление в организацию Киеву будет предложено, когда это одобрят все без исключения страны блока.
Юбилейный 75-й саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Генсек организации Йенс Столтенберг перед началом основной сессии заявил, что среди стран-членов альянса все еще нет консенсуса по вопросу приема Украины в блок. Он отметил, что о конкретных сроках вступления Украины в НАТО пока рано говорить.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что первый день саммита "подтвердил агрессивную сущность альянса". По словам дипломата, США и их сателлиты "продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии". Антонов подчеркнул, что в первый день мероприятия "Россия не услышала ни одного слова о мире" на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году
В НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг
Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт
 
УкраинаНАТОКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро
17:32Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин
17:16На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди
17:00Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти
16:54Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году
16:33Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО
16:25В Ялте горит лес
16:07В НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг
15:48315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России
15:31В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий
15:14Призывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительница
15:10Крымский мост: время ожидания проезда возросло до двух часов
14:53Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ
14:35В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров
14:12Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян
13:43Восемь безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков
13:30Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
13:16ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино – погиб один и ранены семь человек
13:06Крымский мост: очередь выросла втрое
12:43В Севастополе снова слышна стрельба
Лента новостейМолния