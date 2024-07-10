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Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО
Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО
Среди стран-членов НАТО все еще нет консенсуса по вопросу приема Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг,... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T16:33
2024-07-10T16:33
2024-07-10T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Среди стран-членов НАТО все еще нет консенсуса по вопросу приема Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.По словам Столтенберга, о конкретных сроках вступления Киева в альянс пока рано говорить. При этом он отметил, что союзники Украины "приближают" ее к членству в организации.Он добавил, что дискуссия о формулировке итогового заявления саммита по этому вопросу продолжается.Перед началом основной части заседаний саммита генсек альянса также заявил, что некоторые страны объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы.Юбилейный 75-й саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что первый день саммита "подтвердил агрессивную сущность альянса". По словам дипломата, США и их сателлиты "продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии". Антонов подчеркнул, что в первый день мероприятия "Россия не услышала ни одного слова о мире" на Украине.
https://crimea.ria.ru/20240710/v-nato-ne-vidyat-voennoy-ugrozy-so-storony-rossii--stoltenberg-1138747725.html
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йенс столтенберг, нато, новости, украина, политика
Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО
В НАТО нет консенсуса по вопросу членства Украины в альянсе – Столтенберг
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Среди стран-членов НАТО все еще нет консенсуса по вопросу приема Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
"Для того, чтобы принять страну в НАТО, нужен консенсус. Страны альянса пока достигли консенсуса по поводу того, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал он по прибытии на саммит организации в Вашингтоне.
По словам Столтенберга, о конкретных сроках вступления Киева в альянс пока рано говорить. При этом он отметил, что союзники Украины "приближают" ее к членству в организации.
Он добавил, что дискуссия о формулировке итогового заявления саммита по этому вопросу продолжается.
"Что касается конкретных формулировок, то я рассчитываю, что союзники договорятся о сильном послании касательно членства Украины. Но приводить конкретные формулировки не буду до того, как мы согласуем заявление, которое обсуждается в этот момент", – уточнил Столтенберг.
Перед началом основной части заседаний саммита генсек альянса также заявил, что некоторые страны объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы.
Юбилейный 75-й саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что первый день саммита "подтвердил агрессивную сущность альянса". По словам дипломата, США и их сателлиты "продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии". Антонов подчеркнул, что в первый день мероприятия "Россия не услышала ни одного слова о мире" на Украине.