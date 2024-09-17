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Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Двое мирных жителей ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки дрона со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T21:40

2024-09-17T21:40

2024-09-17T21:40

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки дрона со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго – баротравма. Пострадавшие бригадами скорой помощи доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, уточнил губернатор.Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ атаковали Белгород. В 06:30 в регионе объявили ракетную опасность. После отбоя Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома, пожарах и восьми раненых в результате атаки.Вечером 16 сентября Гладков сообщил, что число раненых выросло до 10 человек, среди них четырехлетний ребенок. По словам губернатора, в Белгороде повреждено около ста квартир в 40 МКД, более десяти частных домов и свыше 65 автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человек В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в ДНР - пострадали три человека

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области