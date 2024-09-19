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Володин назвал детонацию пейджеров в Ливане терроризмом нового уровня

Володин назвал детонацию пейджеров в Ливане терроризмом нового уровня - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Володин назвал детонацию пейджеров в Ливане терроризмом нового уровня

Возможность массового использования бытовых электронных приборов в качестве оружия выводит терроризм на новый уровень и создает глобальную угрозу для всего... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T08:41

2024-09-19T08:41

2024-09-19T08:41

ливан

детонация пейджеров

в мире

происшествия

терроризм

государственная дума рф

вячеслав володин

мнения

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Возможность массового использования бытовых электронных приборов в качестве оружия выводит терроризм на новый уровень и создает глобальную угрозу для всего мира. В этой связи произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.В результате детонации пейджеров в Ливане 17 сентября были ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. В среду вечером в разных районах страны сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад - сообщалось о 20 жертвах и 450 раненых."Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства", - написал Володин.По его мнению, возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на новый уровень и может привести к серьезным последствиям в мире.Массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования, заявила накануне в ходе четвертого Евразийского женского форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ливане при взрыве раций погибли 20 человек и ранены более 450Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в ЛиванеДетонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливан, детонация пейджеров, в мире, происшествия, терроризм, государственная дума рф, вячеслав володин, мнения, новости