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8 человек погибли и более 2,8 тыс ранены в Ливане при детонации пейджеров

8 человек погибли и более 2,8 тыс ранены в Ливане при детонации пейджеров - РИА Новости Крым, 17.09.2024

8 человек погибли и более 2,8 тыс ранены в Ливане при детонации пейджеров

В результате детонации пейджеров в Ливане ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T20:02

2024-09-17T20:02

2024-09-17T20:02

ливан

происшествия

в мире

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В результате детонации пейджеров в Ливане ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны.В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Как сообщили в дипмиссии, он получил незначительные ранения.Министерство здравоохранения страны потребовало от больниц перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи. Владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.Министр информации республики Зияд Макари заявил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана стала актом агрессии со стороны Израиля. В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" также возложило ответственность за случившееся на Израиль.В заявлении МИД Ливана сообщается, что детонация пейджеров в разных районах Ливана, в результате которых пострадали тысячи граждан, стала причиной кибератаки со стороны Израиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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