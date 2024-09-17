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8 человек погибли и более 2,8 тыс ранены в Ливане при детонации пейджеров
8 человек погибли и более 2,8 тыс ранены в Ливане при детонации пейджеров - РИА Новости Крым, 17.09.2024
8 человек погибли и более 2,8 тыс ранены в Ливане при детонации пейджеров
В результате детонации пейджеров в Ливане ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T20:02
2024-09-17T20:02
2024-09-17T20:02
ливан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В результате детонации пейджеров в Ливане ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны.В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Как сообщили в дипмиссии, он получил незначительные ранения.Министерство здравоохранения страны потребовало от больниц перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи. Владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.Министр информации республики Зияд Макари заявил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана стала актом агрессии со стороны Израиля. В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" также возложило ответственность за случившееся на Израиль.В заявлении МИД Ливана сообщается, что детонация пейджеров в разных районах Ливана, в результате которых пострадали тысячи граждан, стала причиной кибератаки со стороны Израиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ливан, видео, происшествия, в мире, израиль
8 человек погибли и более 2,8 тыс ранены в Ливане при детонации пейджеров
8 человек погибли и более 2,8 тысячи ранены в Ливане при детонации пейджеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В результате детонации пейджеров в Ливане ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны.
"На данный момент оперативный штаб ЧС минздрава зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших, среди них 200 в тяжелом состоянии. Восемь человек погибли, включая ребенка восьми лет", – сказал журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд в ходе пресс-конференции.
В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Как сообщили в дипмиссии, он получил незначительные ранения.
Министерство здравоохранения страны потребовало от больниц перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи. Владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.
Министр информации республики Зияд Макари заявил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана стала актом агрессии со стороны Израиля. В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" также возложило ответственность за случившееся на Израиль.
В заявлении МИД Ливана сообщается, что детонация пейджеров в разных районах Ливана, в результате которых пострадали тысячи граждан, стала причиной кибератаки со стороны Израиля.
"МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, который привел к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана, что стало причиной гибели восьми человек и ранений тысяч граждан", – говорится в заявлении.
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