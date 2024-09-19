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В Ливане при взрыве раций погибли 20 человек и ранены более 450

В Ливане при взрыве раций погибли 20 человек и ранены более 450 - РИА Новости Крым, 19.09.2024

В Ливане при взрыве раций погибли 20 человек и ранены более 450

До 20 человек выросло число жертв при серии взрывов раций в разных районах Ливана. Об этом со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при Минздраве страны пишет... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T06:54

2024-09-19T06:54

2024-09-19T06:54

ливан

детонация пейджеров

в мире

взрыв

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. До 20 человек выросло число жертв при серии взрывов раций в разных районах Ливана. Об этом со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при Минздраве страны пишет РИА Новости.Ранее сообщалось о 14 погибших.В среду вечером новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана, сообщал местный телеканал Аль-Джадид. Один из взрывов, по данным средств массовой информации, был слышен в районе в южном пригороде Бейрута во время похорон четверых бойцов движения "Хезболла".Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.В результате детонации пейджеров в Ливане 17 сентября ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в ЛиванеДетонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФДетонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане

ливан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливан, детонация пейджеров, в мире, взрыв, происшествия, новости