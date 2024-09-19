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В Ливане при взрыве раций погибли 20 человек и ранены более 450 - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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В Ливане при взрыве раций погибли 20 человек и ранены более 450
В Ливане при взрыве раций погибли 20 человек и ранены более 450 - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Ливане при взрыве раций погибли 20 человек и ранены более 450
До 20 человек выросло число жертв при серии взрывов раций в разных районах Ливана. Об этом со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при Минздраве страны пишет... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T06:54
2024-09-19T06:54
ливан
детонация пейджеров
в мире
взрыв
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. До 20 человек выросло число жертв при серии взрывов раций в разных районах Ливана. Об этом со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при Минздраве страны пишет РИА Новости.Ранее сообщалось о 14 погибших.В среду вечером новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана, сообщал местный телеканал Аль-Джадид. Один из взрывов, по данным средств массовой информации, был слышен в районе в южном пригороде Бейрута во время похорон четверых бойцов движения "Хезболла".Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.В результате детонации пейджеров в Ливане 17 сентября ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в ЛиванеДетонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФДетонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане
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ливан, детонация пейджеров, в мире, взрыв, происшествия, новости
В Ливане при взрыве раций погибли 20 человек и ранены более 450

Число погибших при взрыве раций в Ливане достигло 20 человек

06:54 19.09.2024
 
© AP Photo Hassan AmmarМашина скорой помощи забирает раненных при взрыве пейджеров в Бейруте, Ливан
Машина скорой помощи забирает раненных при взрыве пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo Hassan Ammar
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. До 20 человек выросло число жертв при серии взрывов раций в разных районах Ливана. Об этом со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при Минздраве страны пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось о 14 погибших.

"По обновленным данным, в результате взрывов раций число погибших достигло двадцати, раненых более 450 человек", — говорится в заявлении.

В среду вечером новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана, сообщал местный телеканал Аль-Джадид. Один из взрывов, по данным средств массовой информации, был слышен в районе в южном пригороде Бейрута во время похорон четверых бойцов движения "Хезболла".
Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.
В результате детонации пейджеров в Ливане 17 сентября ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.
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ЛиванДетонация пейджеровВ миреВзрывПроисшествияНовости
 
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