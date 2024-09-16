https://crimea.ria.ru/20240916/vosem-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-atake-na-belgorod-1140367983.html

Восемь мирных жителей ранены при атаке на Белгород

Восемь мирных жителей ранены при атаке на Белгород - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Восемь мирных жителей ранены при атаке на Белгород

Восемь мирных жителей пострадали при утренней атаке украинских боевиков на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T08:19

2024-09-16T08:19

2024-09-16T08:31

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140368139_0:1:1570:884_1920x0_80_0_0_22e8781f37185e7c1604ce0cc52a7700.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали при утренней атаке украинских боевиков на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в понедельник ВСУ атаковали Белгород. В регионе в 06:30 была объявлена ракетная опасность. Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома и пожарах.По данным главы региона, в результате прямых попаданий загорелся частный дом и более 15 автомобилей. На данный момент открытое горение ликвидировано. В городе повреждены 21 многоэтажка, четыре частных дома, газопровод."Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои", - рассказал Гладков.Кроме того, в Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены жилые многоквартирные дома, кровля частного дома, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУПри обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный жительТрое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия