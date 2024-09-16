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Восемь мирных жителей ранены при атаке на Белгород - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Восемь мирных жителей ранены при атаке на Белгород
Восемь мирных жителей ранены при атаке на Белгород - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Восемь мирных жителей ранены при атаке на Белгород
Восемь мирных жителей пострадали при утренней атаке украинских боевиков на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T08:19
2024-09-16T08:31
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали при утренней атаке украинских боевиков на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в понедельник ВСУ атаковали Белгород. В регионе в 06:30 была объявлена ракетная опасность. Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома и пожарах.По данным главы региона, в результате прямых попаданий загорелся частный дом и более 15 автомобилей. На данный момент открытое горение ликвидировано. В городе повреждены 21 многоэтажка, четыре частных дома, газопровод."Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои", - рассказал Гладков.Кроме того, в Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены жилые многоквартирные дома, кровля частного дома, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУПри обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный жительТрое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия
Восемь мирных жителей ранены при атаке на Белгород

При атаке ВСУ на Белгород ранены восемь мирных жителей - Гладков

08:19 16.09.2024 (обновлено: 08:31 16.09.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгород. 16 сентября 2024
Последствия атаки ВСУ на Белгород. 16 сентября 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали при утренней атаке украинских боевиков на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Утром в понедельник ВСУ атаковали Белгород. В регионе в 06:30 была объявлена ракетная опасность. Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома и пожарах.
"Ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады скорой помощи доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода", - написал он в своем Telegram.
По данным главы региона, в результате прямых попаданий загорелся частный дом и более 15 автомобилей. На данный момент открытое горение ликвидировано. В городе повреждены 21 многоэтажка, четыре частных дома, газопровод.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгород. 16 сентября 2024
Последствия атаки ВСУ на Белгород. 16 сентября 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия атаки ВСУ на Белгород. 16 сентября 2024
"Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои", - рассказал Гладков.
Кроме того, в Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены жилые многоквартирные дома, кровля частного дома, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля.
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