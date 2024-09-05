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При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный житель
При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 05.09.2024
При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный житель
Житель Новой Таволжанки ранен при обстреле села со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T16:12
2024-09-05T16:12
2024-09-05T16:14
новости
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Житель Новой Таволжанки ранен при обстреле села со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также обстрелу подвергся поселок Ракитное. В результате атак украинских боевиков в двух населенных пунктах повреждены жилые дома, административное здание социального объекта и автомобили, есть повреждения на линии электропередачи – жители временно остались без света."Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", – уточнил губернатор.Накануне при обстреле ВСУ Новой Таволжанки три мирных жителя погибли и двое были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиМирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на ШебекиноВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины
белгородская область
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РИА Новости Крым
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный житель
Мирный житель ранен в Белгородской области при обстреле ВСУ
16:12 05.09.2024 (обновлено: 16:14 05.09.2024)