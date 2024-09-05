https://crimea.ria.ru/20240905/pri-obstrele-vsu-sela-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-mirnyy-zhitel-1140147234.html

При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный житель

При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 05.09.2024

При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный житель

Житель Новой Таволжанки ранен при обстреле села со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T16:12

2024-09-05T16:12

2024-09-05T16:14

новости

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Житель Новой Таволжанки ранен при обстреле села со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также обстрелу подвергся поселок Ракитное. В результате атак украинских боевиков в двух населенных пунктах повреждены жилые дома, административное здание социального объекта и автомобили, есть повреждения на линии электропередачи – жители временно остались без света."Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", – уточнил губернатор.Накануне при обстреле ВСУ Новой Таволжанки три мирных жителя погибли и двое были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиМирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на ШебекиноВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу