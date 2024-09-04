https://crimea.ria.ru/20240904/troe-pogibli-i-dvoe-raneny---vsu-povtorno-obstrelyali-novuyu-tavolzhanku-1140120209.html

Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку

Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку

Три мирных жителя погибли и двое ранены при повторном обстреле ВСУ Новой Таволжанки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T18:22

2024-09-04T18:22

2024-09-04T18:37

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и двое ранены при повторном обстреле ВСУ Новой Таволжанки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также два человека получили различные осколочные ранения. Пострадавшие направлены в медучреждение.В результате вражеского обстрела в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады, а также газовая труба, уточнил губернатор.Ранее в среду сообщалось, что ВСУ ударили по населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки ранены два мирных жителя села Новая Таволжанка.Накануне боевики ударили по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. В результате взрыва загорелся купол храма.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгородский район: ранена женщинаМирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на ШебекиноВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины

https://crimea.ria.ru/20240904/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-donetska-vsu-uvelichilos-do-10-1140118186.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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