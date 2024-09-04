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Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку
Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку
Три мирных жителя погибли и двое ранены при повторном обстреле ВСУ Новой Таволжанки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T18:22
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шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и двое ранены при повторном обстреле ВСУ Новой Таволжанки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также два человека получили различные осколочные ранения. Пострадавшие направлены в медучреждение.В результате вражеского обстрела в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады, а также газовая труба, уточнил губернатор.Ранее в среду сообщалось, что ВСУ ударили по населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки ранены два мирных жителя села Новая Таволжанка.Накануне боевики ударили по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. В результате взрыва загорелся купол храма.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгородский район: ранена женщинаМирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на ШебекиноВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины
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Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку

Три мирных жителя погибли и двое ранены при повторном обстреле ВСУ Новой Таволжанки

18:22 04.09.2024 (обновлено: 18:37 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и двое ранены при повторном обстреле ВСУ Новой Таволжанки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи", - написал он в своем Telegram-канале.

Также два человека получили различные осколочные ранения. Пострадавшие направлены в медучреждение.
В результате вражеского обстрела в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады, а также газовая труба, уточнил губернатор.
Ранее в среду сообщалось, что ВСУ ударили по населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки ранены два мирных жителя села Новая Таволжанка.
Накануне боевики ударили по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. В результате взрыва загорелся купол храма.
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