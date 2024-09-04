https://crimea.ria.ru/20240904/dva-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-obstrele-sela-novaya-tavolzhanka-1140115325.html

Два мирных жителя ранены при обстреле села Новая Таволжанка

Два мирных жителя ранены при обстреле села Новая Таволжанка - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Два мирных жителя ранены при обстреле села Новая Таволжанка

Украинские боевики нанесли новый удар по населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки ранены два мирных жителя села Новая Таволжанка, сообщил... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T14:23

2024-09-04T14:23

2024-09-04T14:26

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли новый удар по населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки ранены два мирных жителя села Новая Таволжанка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В двух многоквартирных домах и семи частных выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Кроме того, на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка в результате детонации FPV-дрона повреждено ограждение моста."В городе Шебекино в результате обстрела на территории производственного предприятия повреждены административное здание и склады. Осколками посечены три грузовых и один легковой автомобили", - добавил Гладков.Накануне боевики ударили по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. В результате взрыва загорелся купол храма.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на ШебекиноАтака на Белгородский район: ранена женщинаВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков