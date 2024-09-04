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Два мирных жителя ранены при обстреле села Новая Таволжанка - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Два мирных жителя ранены при обстреле села Новая Таволжанка
Два мирных жителя ранены при обстреле села Новая Таволжанка - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Два мирных жителя ранены при обстреле села Новая Таволжанка
Украинские боевики нанесли новый удар по населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки ранены два мирных жителя села Новая Таволжанка, сообщил... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T14:23
2024-09-04T14:26
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли новый удар по населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки ранены два мирных жителя села Новая Таволжанка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В двух многоквартирных домах и семи частных выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Кроме того, на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка в результате детонации FPV-дрона повреждено ограждение моста."В городе Шебекино в результате обстрела на территории производственного предприятия повреждены административное здание и склады. Осколками посечены три грузовых и один легковой автомобили", - добавил Гладков.Накануне боевики ударили по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. В результате взрыва загорелся купол храма.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на ШебекиноАтака на Белгородский район: ранена женщинаВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины
белгородская область
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков
Два мирных жителя ранены при обстреле села Новая Таволжанка

Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области

14:23 04.09.2024 (обновлено: 14:26 04.09.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ атаковали Шебекинский городской округ
ВСУ атаковали Шебекинский городской округ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли новый удар по населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки ранены два мирных жителя села Новая Таволжанка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы бригады корой помощи доставляют в областную клиническую больницу", - написал глава региона в Telegram.
В двух многоквартирных домах и семи частных выбиты окна, повреждены крыши и фасады.
Кроме того, на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка в результате детонации FPV-дрона повреждено ограждение моста.
"В городе Шебекино в результате обстрела на территории производственного предприятия повреждены административное здание и склады. Осколками посечены три грузовых и один легковой автомобили", - добавил Гладков.
Накануне боевики ударили по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. В результате взрыва загорелся купол храма.
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