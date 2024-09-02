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Атака на Белгородский район: ранена женщина - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Атака на Белгородский район: ранена женщина
Атака на Белгородский район: ранена женщина - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Атака на Белгородский район: ранена женщина
При атаке ВСУ на Белгородский район ранена местная жительница. Уточненную информацию по последствиям очередной воздушной атаки Киева по Белгороду и... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T08:31
2024-09-02T08:31
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Белгородский район ранена местная жительница. Уточненную информацию по последствиям очередной воздушной атаки Киева по Белгороду и Белгородскому району в понедельник утром дал глава региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации Вячеслава Гладкова, в Белгороде зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждения получил один легковой автомобиль."В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский — один дом", - уточнил губернатор.Очаги возгорания ликвидировали сотрудники МЧС. Остекление и фасады повреждены в Дубовом в пяти многоквартирных домах, посечены четыре машины. В одном из домов поселка Майский выбиты окна и посечен забор, два автомобиля получили повреждения.На местах работают все оперативные службы работают на местах. Дополнительная информация о последствиях уточняется.Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ утром в понедельник обстреляли Белгород, есть попадания по социальному и коммерческому объектам.В воскресенье ВСУ нанесли очередной удар по мирным районам Белгорода и Белгородской области. По предварительной информации, ранены девять мирных жителей – двое из них дети.Читайте также на РИА Новости Крым:46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО VampireПять человек погибли и 37 ранены в Белгороде в результате атаки ВСУШебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости, происшествия
Атака на Белгородский район: ранена женщина

Местная жительница ранена при атаке на Белгородский район в понедельник утром

08:31 02.09.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Белгородский район ранена местная жительница. Уточненную информацию по последствиям очередной воздушной атаки Киева по Белгороду и Белгородскому району в понедельник утром дал глава региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе в поселке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада "скорой" доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, по информации Вячеслава Гладкова, в Белгороде зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждения получил один легковой автомобиль.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгорода
"В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский — один дом", - уточнил губернатор.
Очаги возгорания ликвидировали сотрудники МЧС. Остекление и фасады повреждены в Дубовом в пяти многоквартирных домах, посечены четыре машины. В одном из домов поселка Майский выбиты окна и посечен забор, два автомобиля получили повреждения.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгорода
На местах работают все оперативные службы работают на местах. Дополнительная информация о последствиях уточняется.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ утром в понедельник обстреляли Белгород, есть попадания по социальному и коммерческому объектам.
В воскресенье ВСУ нанесли очередной удар по мирным районам Белгорода и Белгородской области. По предварительной информации, ранены девять мирных жителей – двое из них дети.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУНовостиПроисшествия
 
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