https://crimea.ria.ru/20240902/ataka-na-belgorodskiy-rayon-ranena-zhenschina-1140051203.html

Атака на Белгородский район: ранена женщина

Атака на Белгородский район: ранена женщина - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Атака на Белгородский район: ранена женщина

При атаке ВСУ на Белгородский район ранена местная жительница. Уточненную информацию по последствиям очередной воздушной атаки Киева по Белгороду и... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T08:31

2024-09-02T08:31

2024-09-02T08:31

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Белгородский район ранена местная жительница. Уточненную информацию по последствиям очередной воздушной атаки Киева по Белгороду и Белгородскому району в понедельник утром дал глава региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации Вячеслава Гладкова, в Белгороде зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждения получил один легковой автомобиль."В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский — один дом", - уточнил губернатор.Очаги возгорания ликвидировали сотрудники МЧС. Остекление и фасады повреждены в Дубовом в пяти многоквартирных домах, посечены четыре машины. В одном из домов поселка Майский выбиты окна и посечен забор, два автомобиля получили повреждения.На местах работают все оперативные службы работают на местах. Дополнительная информация о последствиях уточняется.Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ утром в понедельник обстреляли Белгород, есть попадания по социальному и коммерческому объектам.В воскресенье ВСУ нанесли очередной удар по мирным районам Белгорода и Белгородской области. По предварительной информации, ранены девять мирных жителей – двое из них дети.Читайте также на РИА Новости Крым:46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО VampireПять человек погибли и 37 ранены в Белгороде в результате атаки ВСУШебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости, происшествия