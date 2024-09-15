https://crimea.ria.ru/20240915/bespilotnyy-bronirovannyy-vezdekhod-spasatel-razrabotan-v-sevastopole-1140351515.html

Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе

Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе

Беспилотный бронированный вездеход, способный перевозить грузы и транспортировать пострадавших, разработали сотрудники научно-образовательного центра... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T08:17

2024-09-15T08:17

2024-09-15T08:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Беспилотный бронированный вездеход, способный перевозить грузы и транспортировать пострадавших, разработали сотрудники научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех" в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, разработка севастопольских ученых представляет собой беспилотный транспортный модуль многоцелевого назначения.По его словам, теперь ученые занимаются усовершенствованием разработки для применения в полевых условиях."Конструкция из так называемого ломаемого корпуса позволяет вездеходу проходить через сложные рельефы местности без риска перевернуться", – уточнил губернатор.Развожаев также сообщал, что ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов, и сертифицированных аналогов ему в России нет.В июне текущего года в Минобороны заявляли, что специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученым Крыма нужен Центр продвижения достижений В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, армия и флот, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, севастополь, крым, новости крыма