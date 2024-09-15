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Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе
Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе
Беспилотный бронированный вездеход, способный перевозить грузы и транспортировать пострадавших, разработали сотрудники научно-образовательного центра... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T08:17
2024-09-15T08:17
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Беспилотный бронированный вездеход, способный перевозить грузы и транспортировать пострадавших, разработали сотрудники научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех" в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, разработка севастопольских ученых представляет собой беспилотный транспортный модуль многоцелевого назначения.По его словам, теперь ученые занимаются усовершенствованием разработки для применения в полевых условиях."Конструкция из так называемого ломаемого корпуса позволяет вездеходу проходить через сложные рельефы местности без риска перевернуться", – уточнил губернатор.Развожаев также сообщал, что ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов, и сертифицированных аналогов ему в России нет.В июне текущего года в Минобороны заявляли, что специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученым Крыма нужен Центр продвижения достижений В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, армия и флот, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, севастополь, крым, новости крыма
Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе

Ученые в Севастополе создали беспилотный вездеход для перевозки грузов и пострадавших

08:17 15.09.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевБеспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе
Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Беспилотный бронированный вездеход, способный перевозить грузы и транспортировать пострадавших, разработали сотрудники научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех" в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, разработка севастопольских ученых представляет собой беспилотный транспортный модуль многоцелевого назначения.
"Это беспилотный вездеход, который может перевозить грузы и заниматься транспортировкой пострадавших. В его оснащение входят специальные бронированные плиты", – поделился Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь ученые занимаются усовершенствованием разработки для применения в полевых условиях.
"Конструкция из так называемого ломаемого корпуса позволяет вездеходу проходить через сложные рельефы местности без риска перевернуться", – уточнил губернатор.
Развожаев также сообщал, что ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов, и сертифицированных аналогов ему в России нет.
В июне текущего года в Минобороны заявляли, что специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции.
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Михаил РазвожаевАрмия и флотНаука и технологииНаука в Крыму: открытия и изобретенияСевастопольКрымНовости Крыма
 
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