https://crimea.ria.ru/20240915/bespilotnyy-bronirovannyy-vezdekhod-spasatel-razrabotan-v-sevastopole-1140351515.html
Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе
Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе
Беспилотный бронированный вездеход, способный перевозить грузы и транспортировать пострадавших, разработали сотрудники научно-образовательного центра... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T08:17
2024-09-15T08:17
2024-09-15T08:17
михаил развожаев
армия и флот
наука и технологии
наука в крыму: открытия и изобретения
севастополь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0e/1140351678_0:12:857:494_1920x0_80_0_0_cf1630fda845e3a83615a934b5279c68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Беспилотный бронированный вездеход, способный перевозить грузы и транспортировать пострадавших, разработали сотрудники научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех" в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, разработка севастопольских ученых представляет собой беспилотный транспортный модуль многоцелевого назначения.По его словам, теперь ученые занимаются усовершенствованием разработки для применения в полевых условиях."Конструкция из так называемого ломаемого корпуса позволяет вездеходу проходить через сложные рельефы местности без риска перевернуться", – уточнил губернатор.Развожаев также сообщал, что ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов, и сертифицированных аналогов ему в России нет.В июне текущего года в Минобороны заявляли, что специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученым Крыма нужен Центр продвижения достижений В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0e/1140351678_91:0:766:506_1920x0_80_0_0_db1eab7db9fa879d4a9799e0a13b9fa4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, армия и флот, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, севастополь, крым, новости крыма
Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе
Ученые в Севастополе создали беспилотный вездеход для перевозки грузов и пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Беспилотный бронированный вездеход, способный перевозить грузы и транспортировать пострадавших, разработали сотрудники научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех" в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, разработка севастопольских ученых представляет собой беспилотный транспортный модуль многоцелевого назначения.
"Это беспилотный вездеход, который может перевозить грузы и заниматься транспортировкой пострадавших. В его оснащение входят специальные бронированные плиты", – поделился Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь ученые занимаются усовершенствованием разработки для применения в полевых условиях.
"Конструкция из так называемого ломаемого корпуса позволяет вездеходу проходить через сложные рельефы местности без риска перевернуться", – уточнил губернатор.
Развожаев также сообщал, что ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов, и сертифицированных аналогов ему в России нет.
В июне текущего года в Минобороны заявляли
, что специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции.
Читайте также на РИА Новости Крым: