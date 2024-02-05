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Ученым Крыма нужен центр продвижения достижений - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Ученым Крыма нужен центр продвижения достижений
Ученым Крыма нужен центр продвижения достижений - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Ученым Крыма нужен центр продвижения достижений
Без специально обученных людей, которые могут разработки ученых довести до коммерческого использования, ученым очень сложно заявить о своих достижениях, а тем... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T21:54
2024-02-05T21:54
кфу (крымский федеральный университет)
наука и технологии
крым
мнения
владимир курьянов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Без специально обученных людей, которые могут разработки ученых довести до коммерческого использования, ученым очень сложно заявить о своих достижениях, а тем более, внедрить их практическое поле. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов."Если говорить о проблематике внедрения научных исследований, то за исключением центральных ведущих высших учебных заведений в Москве, Петербурге, – это также Уральский федеральный университет, Томский национально-исследовательский университет – это вузы, которые давным-давно и очень тесно сотрудничают с производством, да и создавались ради этого производства. В остальных случаях у всех одна проблема: как научную разработку превратить в продукт", - отметил Курьянов.По его словам, воплощаются в жизнь прикладные исследования.По ряду разработок ученые доводят дело до опытных образцов. Однако дальше им необходима помощь в продвижении полученного продукта. В этой ситуации необходимо создание общего для всех крымских исследовательских учреждений центра коммерциализации научных разработок, считает и.о. ректора."Без специально обученных людей, которые могут готовый продукт довести до коммерческого использования, этот путь мы сами (ученые – ред.) не пройдем. Этот вопрос сейчас обсуждается, и, если его удастся решить, это поможет серьезно продвинуться не только на уровне республики, но и Российской Федерации", - заключил он.Ранее директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий также отметил в пресс-центре РИА Новости Крым, что внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в Крыму выводят уникальные сорта пшеницы - пояснения ученогоСтудент из Крыма научил нейросеть понимать жестыВ КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от рака
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кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, крым, мнения, владимир курьянов
Ученым Крыма нужен центр продвижения достижений

В Крыму решается вопрос о создании центра продвижения достижений ученых – Курьянов

21:54 05.02.2024
 
Исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов
Исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Без специально обученных людей, которые могут разработки ученых довести до коммерческого использования, ученым очень сложно заявить о своих достижениях, а тем более, внедрить их практическое поле. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов.
"Если говорить о проблематике внедрения научных исследований, то за исключением центральных ведущих высших учебных заведений в Москве, Петербурге, – это также Уральский федеральный университет, Томский национально-исследовательский университет – это вузы, которые давным-давно и очень тесно сотрудничают с производством, да и создавались ради этого производства. В остальных случаях у всех одна проблема: как научную разработку превратить в продукт", - отметил Курьянов.
По его словам, воплощаются в жизнь прикладные исследования.

"Из того, что доведено до определенного логического завершения, можно назвать наши разработки в области феррит-гранатов (прозрачный магнитный материал, широко применяется в радиотехнике и электронике – ред.) большой интерес к этому проявили соответствующие производственные структуры, которые готовы вместе с нами вести разработки. Речь о наших феррит-гранатовых пленках и конструкциях, которые требуют применения этих пленок", - уточнил он.

По ряду разработок ученые доводят дело до опытных образцов. Однако дальше им необходима помощь в продвижении полученного продукта. В этой ситуации необходимо создание общего для всех крымских исследовательских учреждений центра коммерциализации научных разработок, считает и.о. ректора.
"Без специально обученных людей, которые могут готовый продукт довести до коммерческого использования, этот путь мы сами (ученые – ред.) не пройдем. Этот вопрос сейчас обсуждается, и, если его удастся решить, это поможет серьезно продвинуться не только на уровне республики, но и Российской Федерации", - заключил он.
Ранее директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий также отметил в пресс-центре РИА Новости Крым, что внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России.
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КФУ (Крымский федеральный университет)Наука и технологииКрымМненияВладимир Курьянов
 
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