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Названа самая острая проблема ученых Крыма и России
Названа самая острая проблема ученых Крыма и России - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Названа самая острая проблема ученых Крыма и России
Внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T06:58
2023-12-07T06:58
2023-12-07T06:58
наука и технологии
владимир паштецкий
ран
мнения
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий.И добавил, что уже "неоднократно высказывался об этом на уровне Российской академии наук". Иными словами, конечный потребитель (сельхозтоваропроизводитель) не получает достаточно информации о разработанной продукции или технологий.Выход из сложившейся ситуации Паштецкий видит в том, чтобы часть выделяемых на исследовательскую деятельность средств направляли на доведение результатов исследований до готовой к реализации продукции.Проректор по научной работе Белорусской сельскохозяйственной академии Юрий Тибец ранее заявил, что если научные разработки и исследования не приносят прибыль, то вложенные в них средства потрачены впустую.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем гордится научный КрымЗачем в Крыму выводят уникальные сорта пшеницы - пояснения ученогоКогда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт
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наука и технологии, владимир паштецкий, ран, мнения, общество, видео
Названа самая острая проблема ученых Крыма и России
Ученый назвал низкий процент внедрения разработок самым больным вопросом для науки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий.
"Считаю, что на сегодня одним из самых больных вопросов в России и в Крыму есть как раз внедрение научных разработок. Проблема в том, что между научной деятельностью, доведением через три года до апробации и последующей передачей (продажей – ред.) конечному потребителю теряется связь", – сказал Паштецкий.
И добавил, что уже "неоднократно высказывался об этом на уровне Российской академии наук". Иными словами, конечный потребитель (сельхозтоваропроизводитель) не получает достаточно информации о разработанной продукции или технологий.
Выход из сложившейся ситуации Паштецкий видит в том, чтобы часть выделяемых на исследовательскую деятельность средств направляли на доведение результатов исследований до готовой к реализации продукции.
"Сельхозтоваропроизводитель должен видеть эффективность использования новых разработок, будь то технология, удобрения, семена, способ переработки или все вместе, – подчеркнул ученый. – Товаропроизводители готовы приобретать продукты разработки крымских ученых, но они должны быть уверены, что это позволит гарантированно повысить доходы".
Проректор по научной работе Белорусской сельскохозяйственной академии Юрий Тибец ранее заявил
, что если научные разработки и исследования не приносят прибыль, то вложенные в них средства потрачены впустую.
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