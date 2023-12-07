https://crimea.ria.ru/20231207/nazvana-samaya-ostraya-problema-uchenykh-kryma-i-rossii-1133345929.html

Названа самая острая проблема ученых Крыма и России

Названа самая острая проблема ученых Крыма и России - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Названа самая острая проблема ученых Крыма и России

Внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T06:58

2023-12-07T06:58

2023-12-07T06:58

наука и технологии

владимир паштецкий

ран

мнения

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий.И добавил, что уже "неоднократно высказывался об этом на уровне Российской академии наук". Иными словами, конечный потребитель (сельхозтоваропроизводитель) не получает достаточно информации о разработанной продукции или технологий.Выход из сложившейся ситуации Паштецкий видит в том, чтобы часть выделяемых на исследовательскую деятельность средств направляли на доведение результатов исследований до готовой к реализации продукции.Проректор по научной работе Белорусской сельскохозяйственной академии Юрий Тибец ранее заявил, что если научные разработки и исследования не приносят прибыль, то вложенные в них средства потрачены впустую.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем гордится научный КрымЗачем в Крыму выводят уникальные сорта пшеницы - пояснения ученогоКогда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, владимир паштецкий, ран, мнения, общество, видео