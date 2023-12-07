Рейтинг@Mail.ru
Названа самая острая проблема ученых Крыма и России - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231207/nazvana-samaya-ostraya-problema-uchenykh-kryma-i-rossii-1133345929.html
Названа самая острая проблема ученых Крыма и России
Названа самая острая проблема ученых Крыма и России - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Названа самая острая проблема ученых Крыма и России
Внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T06:58
2023-12-07T06:58
наука и технологии
владимир паштецкий
ран
мнения
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133347869_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b6b1a7333a69b52a03aac8c5f0abdf52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий.И добавил, что уже "неоднократно высказывался об этом на уровне Российской академии наук". Иными словами, конечный потребитель (сельхозтоваропроизводитель) не получает достаточно информации о разработанной продукции или технологий.Выход из сложившейся ситуации Паштецкий видит в том, чтобы часть выделяемых на исследовательскую деятельность средств направляли на доведение результатов исследований до готовой к реализации продукции.Проректор по научной работе Белорусской сельскохозяйственной академии Юрий Тибец ранее заявил, что если научные разработки и исследования не приносят прибыль, то вложенные в них средства потрачены впустую.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем гордится научный КрымЗачем в Крыму выводят уникальные сорта пшеницы - пояснения ученогоКогда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133347869_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d0e1b30a17458f383c12cc1f57f404a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука и технологии, владимир паштецкий, ран, мнения, общество, видео
Названа самая острая проблема ученых Крыма и России

Ученый назвал низкий процент внедрения разработок самым больным вопросом для науки

06:58 07.12.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Внедрение разработок ученых в практическое поле является самым острым вопросом и для Крыма, и для всей России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий.

"Считаю, что на сегодня одним из самых больных вопросов в России и в Крыму есть как раз внедрение научных разработок. Проблема в том, что между научной деятельностью, доведением через три года до апробации и последующей передачей (продажей – ред.) конечному потребителю теряется связь", – сказал Паштецкий.

И добавил, что уже "неоднократно высказывался об этом на уровне Российской академии наук". Иными словами, конечный потребитель (сельхозтоваропроизводитель) не получает достаточно информации о разработанной продукции или технологий.
Выход из сложившейся ситуации Паштецкий видит в том, чтобы часть выделяемых на исследовательскую деятельность средств направляли на доведение результатов исследований до готовой к реализации продукции.

"Сельхозтоваропроизводитель должен видеть эффективность использования новых разработок, будь то технология, удобрения, семена, способ переработки или все вместе, – подчеркнул ученый. Товаропроизводители готовы приобретать продукты разработки крымских ученых, но они должны быть уверены, что это позволит гарантированно повысить доходы".

Проректор по научной работе Белорусской сельскохозяйственной академии Юрий Тибец ранее заявил, что если научные разработки и исследования не приносят прибыль, то вложенные в них средства потрачены впустую.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чем гордится научный Крым
Зачем в Крыму выводят уникальные сорта пшеницы - пояснения ученого
Когда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт
 
Наука и технологииВладимир ПаштецкийРАНМненияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:44Сильное землетрясение произошло в Азербайджане
08:37На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей
08:04"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции
07:45Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда
07:31Гроссмейстер Карякин снялся в сериале с Сергеем Буруновым
06:58Названа самая острая проблема ученых Крыма и России
06:36Сенат США заблокировал законопроект о помощи Киеву
06:04Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
00:01Местами дожди: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 7 декабря
23:27Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших
23:12Главное за день: 6 декабря
22:52Главные новости Крыма: 6 декабря
22:21Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер среды
21:52В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты
21:48Где в Севастополе открылась новая газовая заправка
21:27Рецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи на 1,3 млн рублей
21:16Где в четверг в Симферополе не будет света
21:02В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина
Лента новостейМолния