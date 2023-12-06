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Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение
Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение
Научные разработки и исследования должны приносить прибыль, в противном случае вложенные в них средства потрачены впустую. Такое мнение в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T16:38
2023-12-06T16:38
2023-12-06T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Научные разработки и исследования должны приносить прибыль, в противном случае вложенные в них средства потрачены впустую. Такое мнение в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь – Минск высказал проректор по научной работе Белорусской сельскохозяйственной академии Юрий Тибец.Он подчеркнул, что если деньги на исследование были выделены и потрачены, то должна быть прибыль, иначе эти средства были потрачены впустую.Ученый отметил, что в Республике Беларусь основными продуктами производства являются молоко, мясо и продукты их переработки. Эти же группы товаров составляют основной экспорт, которые учитывает все нюансы производства.Поэтому крайне важно, чтобы предприятия получали от ученых выверенные технологии, которые учитывают все моменты по уходу (за скотом – ред.), севу и сортовому составу для растениеводства. Новые технологии должны повышать производительность АПК и качество продукции, подчеркнул он.Кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ по научной работе Людмила Радченко ранее рассказала, что на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) были выведены четыре сорта озимых сортов пшеницы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамИмпортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овецВ Крыму создали эфиромасличные культуры повышенной продуктивности
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юрий тибец, наука и технологии, новости, россия, белоруссия
Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение
Исследования должны приносить прибыль – проректор сельхозакадемии Минска
16:38 06.12.2023 (обновлено: 17:13 06.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Научные разработки и исследования должны приносить прибыль, в противном случае вложенные в них средства потрачены впустую. Такое мнение в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь – Минск высказал проректор по научной работе Белорусской сельскохозяйственной академии Юрий Тибец.
"Мы настраиваем своих молодых ученых так, чтобы их разработки были законченными. Они должны быть апробированными и приносить окупаемость. И только тогда мы можем их масштабировать в пределах производства", – сказал Тибец.
Он подчеркнул, что если деньги на исследование были выделены и потрачены, то должна быть прибыль, иначе эти средства были потрачены впустую.
Ученый отметил, что в Республике Беларусь основными продуктами производства являются молоко, мясо и продукты их переработки. Эти же группы товаров составляют основной экспорт, которые учитывает все нюансы производства.
Поэтому крайне важно, чтобы предприятия получали от ученых выверенные технологии, которые учитывают все моменты по уходу (за скотом – ред.), севу и сортовому составу для растениеводства. Новые технологии должны повышать производительность АПК и качество продукции, подчеркнул он.
Кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ по научной работе Людмила Радченко ранее рассказала, что на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) были выведены четыре сорта озимых сортов пшеницы
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