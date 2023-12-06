Рейтинг@Mail.ru
Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231206/esli-issledovaniya-ne-prinosyat-pribyl--dengi-potracheny-vpustuyu-1133344767.html
Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение
Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение
Научные разработки и исследования должны приносить прибыль, в противном случае вложенные в них средства потрачены впустую. Такое мнение в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T16:38
2023-12-06T17:13
юрий тибец
наука и технологии
новости
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133341894_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d2497fdd49dd1facfadce4c0c11c3edf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Научные разработки и исследования должны приносить прибыль, в противном случае вложенные в них средства потрачены впустую. Такое мнение в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь – Минск высказал проректор по научной работе Белорусской сельскохозяйственной академии Юрий Тибец.Он подчеркнул, что если деньги на исследование были выделены и потрачены, то должна быть прибыль, иначе эти средства были потрачены впустую.Ученый отметил, что в Республике Беларусь основными продуктами производства являются молоко, мясо и продукты их переработки. Эти же группы товаров составляют основной экспорт, которые учитывает все нюансы производства.Поэтому крайне важно, чтобы предприятия получали от ученых выверенные технологии, которые учитывают все моменты по уходу (за скотом – ред.), севу и сортовому составу для растениеводства. Новые технологии должны повышать производительность АПК и качество продукции, подчеркнул он.Кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ по научной работе Людмила Радченко ранее рассказала, что на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) были выведены четыре сорта озимых сортов пшеницы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамИмпортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овецВ Крыму создали эфиромасличные культуры повышенной продуктивности
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133341894_139:0:1579:1080_1920x0_80_0_0_52f5fbb2465fb28b48f2ad66c78d8136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий тибец, наука и технологии, новости, россия, белоруссия
Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение

Исследования должны приносить прибыль – проректор сельхозакадемии Минска

16:38 06.12.2023 (обновлено: 17:13 06.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция в формате видеомоста Симферополь-Минск "Наука не знает границ: разработки крымских ученых на мировом уровне".
Пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь-Минск Наука не знает границ: разработки крымских ученых на мировом уровне. - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Научные разработки и исследования должны приносить прибыль, в противном случае вложенные в них средства потрачены впустую. Такое мнение в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь – Минск высказал проректор по научной работе Белорусской сельскохозяйственной академии Юрий Тибец.
"Мы настраиваем своих молодых ученых так, чтобы их разработки были законченными. Они должны быть апробированными и приносить окупаемость. И только тогда мы можем их масштабировать в пределах производства", – сказал Тибец.
Он подчеркнул, что если деньги на исследование были выделены и потрачены, то должна быть прибыль, иначе эти средства были потрачены впустую.
Ученый отметил, что в Республике Беларусь основными продуктами производства являются молоко, мясо и продукты их переработки. Эти же группы товаров составляют основной экспорт, которые учитывает все нюансы производства.
Поэтому крайне важно, чтобы предприятия получали от ученых выверенные технологии, которые учитывают все моменты по уходу (за скотом – ред.), севу и сортовому составу для растениеводства. Новые технологии должны повышать производительность АПК и качество продукции, подчеркнул он.
Кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ по научной работе Людмила Радченко ранее рассказала, что на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) были выведены четыре сорта озимых сортов пшеницы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец
В Крыму создали эфиромасличные культуры повышенной продуктивности
 
Юрий ТибецНаука и технологииНовостиРоссияБелоруссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17В Крыму растет спрос на занятия шахматами – Карякин
16:57Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
16:38Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение
16:16Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки
15:48Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент
15:43Присвоили землю на 3,5 млн рублей: в Крыму будут судить местных жителей
15:27Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29
15:01Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки
14:25Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете
14:08Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей
13:44На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей
13:21Задержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военные
12:57Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках
12:55Неисправный котел стал причиной гибели семьи в Крыму
12:49Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова
12:33СФ рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта
12:16Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО
11:51Почему Зеленский в последний момент не явился в Конгресс США
11:16Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
10:58Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму
Лента новостейМолния