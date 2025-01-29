https://crimea.ria.ru/20250129/oruzhie-i-boepripasy-nashli-v-dome-podrzrevaemogo-v-ubiystve-lesnichikh---sk-1143792497.html
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК
Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T22:15
2025-01-29T22:15
2025-01-29T22:17
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
убийство
калужская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.По предварительным данным, сотрудников застрелил из пистолета ТТ подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, убийство, калужская область
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве троих калужских лесничих
22:15 29.01.2025 (обновлено: 22:17 29.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону.
"В его доме следователи и криминалисты Следственного комитета России обнаружили оружие, боеприпасы", - говорится в сообщении СУСК.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих
, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района.
В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.
По предварительным данным, сотрудников застрелил из пистолета ТТ подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.
По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
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