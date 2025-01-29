Рейтинг@Mail.ru
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250129/oruzhie-i-boepripasy-nashli-v-dome-podrzrevaemogo-v-ubiystve-lesnichikh---sk-1143792497.html
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК
Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T22:15
2025-01-29T22:17
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
убийство
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.По предварительным данным, сотрудников застрелил из пистолета ТТ подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6e3cdbd89b86cebf29e3f87012b122ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, убийство, калужская область
Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК

Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве троих калужских лесничих

22:15 29.01.2025 (обновлено: 22:17 29.01.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону.
"В его доме следователи и криминалисты Следственного комитета России обнаружили оружие, боеприпасы", - говорится в сообщении СУСК.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района.
В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.
По предварительным данным, сотрудников застрелил из пистолета ТТ подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.
По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиУбийствоКалужская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:29Ночная атака ВСУ и кровавая трагедия в Калужской области: главное за день
23:16Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
22:47ВСУ атаковали Бердянск
22:40Движение морского транспорта в Севастополе открыли
22:37Повторная атака на Крым: над полуостровом сбиты беспилотники
22:33ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное масло
22:15Оружие и боеприпасы нашли в доме подозреваемого в убийстве лесничих - СК
22:04В Сирии провозгласили временного президента
21:52В Симферополе 30 января ожидаются масштабные отключения света
21:31Для чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – эксперт
21:07В Крыму на дороге дотла сгорела "ГАЗель"
20:54Есть ли риски для озимых зерновых в Крыму из-за теплого января
20:27Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе
20:11В дни войн и мира: 125 лет Керченскому металлургическому заводу
20:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:51В Севастополе простились с героями спецоперации
19:37Над Крымом сбиты три беспилотника
19:31Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
19:10Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики
18:48В Крыму число клиентов ВТБ превысило 100 тысяч
Лента новостейМолния