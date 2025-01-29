Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе
В Крым привезли новое шоу одного из лучших цирков России
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Симферопольского зрителя порадуют новой цирковой программой от одного из лучших цирков России. Показы нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе и Росгосцирка с 1 февраля стартуют в Крыму.
Гастроли цирка под управлением Гии Эрадзе стали в Крыму уже традицией: труппа посетит Симферополь третий раз. Ранее на арене Симферопольского государственного цирка в 2023 году показывали проект "Королевский цирк", а в прошлом году – шоу "Песчаная сказка". В этом году шоу объединено темой географических путешествий и называется "5 континентов".
"Все шоу Гии Эрадзе отличаются от классического цирка. Классическим цирком публику уже не удивить, это давно стало не интересно, цирк идет в ногу со временем. Здесь объединены и балет, и шоу, и световые эффекты, и трюк, здесь все очень тесно сплетено. Надо всем этим работали лучшие режиссеры и постановщики нашей страны", – в ходе пресс-конференции рассказал директор коллектива и дрессировщик медведей Алексей Плотников.
В трехчасовом представлении будут использованы все цирковые жанры, выступят более ста артистов Росгосцирка, завоевавших свыше 20 международных наград.
По словам Алексея Плотникова, только декораций и бутафории в Крым привезли 18 фур.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
12 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Помимо уникальных декораций и костюмов, впечатляющего светового оснащения и спецэффектов, шоу составляют зрелищные номера и аттракционы в исполнении акробатов, жонглеров, воздушных гимнастов и джигитов. Зритель побывает на цыганской свадьбе с медведями, в аравийской пустыне с верблюдами, на равнинах Канады с величественными бизонами и даже в сказочном путешествии на морское дно. Все эти точки мира в единую повествовательную нить связывают номера жизнерадостных клоунов Долли и Домино.
"Связующее звено – наши коверные клоуны, каждая реприза которых знакомит зрителя с определенными континентами и их фишками", – рассказала Плотников.
Более трех месяцев артисты уникального цирка будут давать представления в Симферополе. За это время они, по их собственному признанию, хотят успеть попутешествовать по Крыму. Так, дуэт клоунов Лада и Александр Сарнацкие запланировали к посещению Севастополь, Алексей Плотников – Ялту, а дрессировщик бизонов Газзаев хочет успеть ка можно больше и побывать везде, где будет возможным.
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