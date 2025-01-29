https://crimea.ria.ru/20250129/pyat-kontinentov-predstavyat-v-simferopole-v-novom-tsirkovom-shou-gii-eradze-1143789260.html

Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе

Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе

Симферопольского зрителя порадуют новой цирковой программой от одного из лучших цирков России. Показы нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе и Росгосцирка с РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T20:27

2025-01-29T20:27

2025-01-29T20:27

цирк

симферополь

борис тезиков

общество

крым

новости крыма

гия эрадзе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Симферопольского зрителя порадуют новой цирковой программой от одного из лучших цирков России. Показы нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе и Росгосцирка с 1 февраля стартуют в Крыму.Гастроли цирка под управлением Гии Эрадзе стали в Крыму уже традицией: труппа посетит Симферополь третий раз. Ранее на арене Симферопольского государственного цирка в 2023 году показывали проект "Королевский цирк", а в прошлом году – шоу "Песчаная сказка". В этом году шоу объединено темой географических путешествий и называется "5 континентов".В трехчасовом представлении будут использованы все цирковые жанры, выступят более ста артистов Росгосцирка, завоевавших свыше 20 международных наград.По словам Алексея Плотникова, только декораций и бутафории в Крым привезли 18 фур.Помимо уникальных декораций и костюмов, впечатляющего светового оснащения и спецэффектов, шоу составляют зрелищные номера и аттракционы в исполнении акробатов, жонглеров, воздушных гимнастов и джигитов. Зритель побывает на цыганской свадьбе с медведями, в аравийской пустыне с верблюдами, на равнинах Канады с величественными бизонами и даже в сказочном путешествии на морское дно. Все эти точки мира в единую повествовательную нить связывают номера жизнерадостных клоунов Долли и Домино.Покоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в Крым >>Более трех месяцев артисты уникального цирка будут давать представления в Симферополе. За это время они, по их собственному признанию, хотят успеть попутешествовать по Крыму. Так, дуэт клоунов Лада и Александр Сарнацкие запланировали к посещению Севастополь, Алексей Плотников – Ялту, а дрессировщик бизонов Газзаев хочет успеть ка можно больше и побывать везде, где будет возможным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтановВыше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из Африки На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цирк, симферополь, борис тезиков, общество, крым, новости крыма, гия эрадзе