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Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе
Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе
Симферопольского зрителя порадуют новой цирковой программой от одного из лучших цирков России. Показы нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе и Росгосцирка с РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T20:27
2025-01-29T20:27
цирк
симферополь
борис тезиков
общество
крым
новости крыма
гия эрадзе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Симферопольского зрителя порадуют новой цирковой программой от одного из лучших цирков России. Показы нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе и Росгосцирка с 1 февраля стартуют в Крыму.Гастроли цирка под управлением Гии Эрадзе стали в Крыму уже традицией: труппа посетит Симферополь третий раз. Ранее на арене Симферопольского государственного цирка в 2023 году показывали проект "Королевский цирк", а в прошлом году – шоу "Песчаная сказка". В этом году шоу объединено темой географических путешествий и называется "5 континентов".В трехчасовом представлении будут использованы все цирковые жанры, выступят более ста артистов Росгосцирка, завоевавших свыше 20 международных наград.По словам Алексея Плотникова, только декораций и бутафории в Крым привезли 18 фур.Помимо уникальных декораций и костюмов, впечатляющего светового оснащения и спецэффектов, шоу составляют зрелищные номера и аттракционы в исполнении акробатов, жонглеров, воздушных гимнастов и джигитов. Зритель побывает на цыганской свадьбе с медведями, в аравийской пустыне с верблюдами, на равнинах Канады с величественными бизонами и даже в сказочном путешествии на морское дно. Все эти точки мира в единую повествовательную нить связывают номера жизнерадостных клоунов Долли и Домино.Покоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в Крым &gt;&gt;Более трех месяцев артисты уникального цирка будут давать представления в Симферополе. За это время они, по их собственному признанию, хотят успеть попутешествовать по Крыму. Так, дуэт клоунов Лада и Александр Сарнацкие запланировали к посещению Севастополь, Алексей Плотников – Ялту, а дрессировщик бизонов Газзаев хочет успеть ка можно больше и побывать везде, где будет возможным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтановВыше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из Африки На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео
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цирк, симферополь, борис тезиков, общество, крым, новости крыма, гия эрадзе
Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии Эрадзе

В Крым привезли новое шоу одного из лучших цирков России

20:27 29.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Симферопольского зрителя порадуют новой цирковой программой от одного из лучших цирков России. Показы нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе и Росгосцирка с 1 февраля стартуют в Крыму.
Гастроли цирка под управлением Гии Эрадзе стали в Крыму уже традицией: труппа посетит Симферополь третий раз. Ранее на арене Симферопольского государственного цирка в 2023 году показывали проект "Королевский цирк", а в прошлом году – шоу "Песчаная сказка". В этом году шоу объединено темой географических путешествий и называется "5 континентов".
"Все шоу Гии Эрадзе отличаются от классического цирка. Классическим цирком публику уже не удивить, это давно стало не интересно, цирк идет в ногу со временем. Здесь объединены и балет, и шоу, и световые эффекты, и трюк, здесь все очень тесно сплетено. Надо всем этим работали лучшие режиссеры и постановщики нашей страны", – в ходе пресс-конференции рассказал директор коллектива и дрессировщик медведей Алексей Плотников.
В трехчасовом представлении будут использованы все цирковые жанры, выступят более ста артистов Росгосцирка, завоевавших свыше 20 международных наград.
По словам Алексея Плотникова, только декораций и бутафории в Крым привезли 18 фур.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
1 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
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Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
4 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
5 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
6 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
7 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
8 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
9 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
10 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
11 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк Гии Эрадзе в Симферополе
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
12 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 12
Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Помимо уникальных декораций и костюмов, впечатляющего светового оснащения и спецэффектов, шоу составляют зрелищные номера и аттракционы в исполнении акробатов, жонглеров, воздушных гимнастов и джигитов. Зритель побывает на цыганской свадьбе с медведями, в аравийской пустыне с верблюдами, на равнинах Канады с величественными бизонами и даже в сказочном путешествии на морское дно. Все эти точки мира в единую повествовательную нить связывают номера жизнерадостных клоунов Долли и Домино.
Покоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в Крым >>
"Связующее звено – наши коверные клоуны, каждая реприза которых знакомит зрителя с определенными континентами и их фишками", – рассказала Плотников.
Более трех месяцев артисты уникального цирка будут давать представления в Симферополе. За это время они, по их собственному признанию, хотят успеть попутешествовать по Крыму. Так, дуэт клоунов Лада и Александр Сарнацкие запланировали к посещению Севастополь, Алексей Плотников – Ялту, а дрессировщик бизонов Газзаев хочет успеть ка можно больше и побывать везде, где будет возможным.
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