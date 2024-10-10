https://crimea.ria.ru/20241010/kogda-voda-gorit-v-krym-na-gastroli-priedet-unikalnoe-shou-fontanov-1140937542.html

Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтанов

Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтанов - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтанов

В Крым на гастроли приедет цирковое шоу фонтанов под названием "Принц цирка". В этой программе задействованы ведущие артисты из разных городов России, но... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T06:08

2024-10-10T06:08

2024-10-10T06:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крым на гастроли приедет цирковое шоу фонтанов под названием "Принц цирка". В этой программе задействованы ведущие артисты из разных городов России, но главную роль играет вода – она образует фонтаны высотой до 28 метров. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заслуженный артист России, дрессировщик и продюсер шоу Владислав Гончаров.Снизу под сценой будут смонтированы 248 форсунок, которые могут выбрасывать воду на высоту до 28 метров. За одно представление конструкция перекачивает до сотни тонн воды, рассказал продюсер шоу."Множество световых лазерных эффектов, дым-машины под ареной, сверху и с разных сторон. Будет множество декораций, воздушные гимнасты, велофигуристы, которые выпрыгивают в высоту, и мой аттракцион "Один среди львов", где я работаю с африканскими львами", – перечислил дрессировщик.В программе задействованы более 150 световых приборов. С такой почти "горящей" подсветкой под струями воды будут выступать не только люди, но и животные – 16 львов, а также собаки и экзотические птицы. Номера будут сопровождаться лазерным шоу.Договор с Симферопольским государственным цирком имени Бориса Тезикова уже заключен, представления начнутся в сентябре следующего года и продлятся вплоть до конца новогодних каникул.В новогодние каникулы 2024 года в Симферополе с успехом прошли гастроли циркового коллектива программы "Песчаная сказка" – это совместный проект "Королевского цирка Гии Эрадзе" и компании "Росгосцирк".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отце Труппа прославленного Гии Эрадзе будет подбирать артистов цирка в КрымуУкрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах

https://crimea.ria.ru/20241005/zhurnalisty-ria-novosti-krym-pobedili-na-vserossiyskom-konkurse-1140861149.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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