Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтанов
Для грандиозного шоу фонтанов в Крыму смонтируют специальную цирковую арену
© Фотографии из Telegram-канала Владислава ГончароваЦирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крым на гастроли приедет цирковое шоу фонтанов под названием "Принц цирка". В этой программе задействованы ведущие артисты из разных городов России, но главную роль играет вода – она образует фонтаны высотой до 28 метров. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заслуженный артист России, дрессировщик и продюсер шоу Владислав Гончаров.
"Это три стихии – воздух, вода и земля. Выстраивается сцена диаметром 14 метров, то есть она шире привычного манежа, диаметр которого во всех цирках 13 метров. На полтора метра вверх поднята сцена, она подсвечивается, если сверху смотреть – она прямо "горит", – рассказал Гончаров.
Снизу под сценой будут смонтированы 248 форсунок, которые могут выбрасывать воду на высоту до 28 метров. За одно представление конструкция перекачивает до сотни тонн воды, рассказал продюсер шоу.
"Множество световых лазерных эффектов, дым-машины под ареной, сверху и с разных сторон. Будет множество декораций, воздушные гимнасты, велофигуристы, которые выпрыгивают в высоту, и мой аттракцион "Один среди львов", где я работаю с африканскими львами", – перечислил дрессировщик.
В программе задействованы более 150 световых приборов. С такой почти "горящей" подсветкой под струями воды будут выступать не только люди, но и животные – 16 львов, а также собаки и экзотические птицы. Номера будут сопровождаться лазерным шоу.
Договор с Симферопольским государственным цирком имени Бориса Тезикова уже заключен, представления начнутся в сентябре следующего года и продлятся вплоть до конца новогодних каникул.
© Фотографии из Telegram-канала Владислава ГончароваЦирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
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Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
© Фотографии из Telegram-канала Владислава ГончароваЦирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
2 из 6
Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
© Фотографии из Telegram-канала Владислава ГончароваЦирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
3 из 6
Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
© Фотографии из Telegram-канала Владислава ГончароваЦирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
4 из 6
Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
© Фотографии из Telegram-канала Владислава ГончароваФотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
5 из 6
Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
© Фотографии из Telegram-канала Владислава ГончароваЦирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
6 из 6
Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
1 из 6
Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
2 из 6
Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
3 из 6
Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
4 из 6
Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
5 из 6
Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
6 из 6
Цирковое шоу фонтанов "Принц цирка"
© Фотографии из Telegram-канала Владислава Гончарова
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