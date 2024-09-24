https://crimea.ria.ru/20240924/ukroschenie-sebya-dressirovschik-vitaliy-smolyanets-rabotaet-na-protezakh-1140560818.html

Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах

Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах

Артист в черном с эполетами выходит на арену и весь зал встает как один – дети и взрослые, пожилые и молодые. Человек за решеткой на арене приветствует их одной РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T08:11

2024-09-24T08:11

2024-09-24T08:20

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Артист в черном с эполетами выходит на арену и весь зал встает как один – дети и взрослые, пожилые и молодые. Человек за решеткой на арене приветствует их одной рукой, второй он опирается на трость. Паренек из небольшого шахтерского Харцызска покорил весь мир. Виталий Смолянец – единственный на планете дрессировщик хищных животных, у которого нет обеих ног.По ту сторону клеткиМы с Виталием сидим в холле Симферопольского цирка, куда он приехал на гастроли с программой "Империя львов". Диктофонная запись нашего разговора то и дело прерывается детскими голосами и пронзительными звонками: публика спешит на представление.– В цирке я начинал водителем. Я на автобусе возил артистов, – вспоминает Виталий лихие 90-е.Работы толком не было, там, где он тогда трудился, платили плохо, а в цирке было не только хлебно, но и интересно.Виталий рассказывает, что между переездами он занимался животными, работал у нынешнего главы Росгосцирка Сергея Белякова. Был рабочим по уходу, потом ассистентом, потом стал дрессировщиком. А однажды внезапно пришлось и самому выйти на публику.– Сергей Григорьевич Беляков постоянно ездил на отчет в Росгосцирк, и в очередной раз он не успел на представление. Позвонил и сказал: "я опаздываю, надень костюм и будь вместо меня".Виталий признается, что выходить к зрителям было не менее страшно, чем первый раз заходить в клетку ко львам. Он работает преимущественно с львицами и тигрицами. Говорит, они ему сразу пришлись по душе.– У Белякова были именно львы и тигры. Я даже имена помню: Шерхан, Раджа – это тигры, Верный, Зухра, Эльза – это львы. Скалли, Тайсон и Индира – леопарды. Именно тогда я понял, что никакие медведи, собаки, а только кошачьи – это мое. Они умеют любить, они встречают, они благородные, они, когда нападают, то предупреждают – не так, как обезьяна, медведь, или слон. Поэтому я и тянулся к ним.Виталий называет различие, которое есть между тиграми и львами. Если первые – больше коты, то вторые – больше собаки. И с тиграми, считает Виталий, работать проще. Но все же он предпочитает львиц.Побороть себяСудьба щедро насыпала Виталию того, от чего бы другой сломался. Скромный сухощавый сидящий напротив меня мужчина – не просто герой, который может приструнить зубастых хищников. Он – герой, спасший человека ценой своей если не жизни, то образа жизни.В феврале 2015 года Виталий Смолянец на обледенелой трассе между Москвой и Тверью увидел аварию: машина влетела в отбойник, водителя зажало в автомобиле, а пассажира выкинуло на дорогу. Виталий резко затормозил и побежал к месту ДТП, чтобы убрать пострадавшего с проезжей части. Раненого вытолкнул, а его самого в этот момент сбила фура.Очнулся Виталий в больнице после комы без обеих ног. Врачи его чудом спасли – дрессировщик потерял очень много крови.Казалось, что мир рухнул – как теперь работать и жить, когда ты на коляске? И жить не хотелось. Виталий признается, что жизнь ему спасли врачи, а дух подняли верящие в него жена Инна (тоже дрессировщица) и коллеги.– Эдгард Запашный ко мне приехал и эмоционально высказался без стеснений, прямо в глаза. Мол, что за настроения? Борются все, кроме тебя, все надеются на твое возвращение, и если ты будешь себя вести так же, я сейчас выйду из этой палаты, больше не вернусь, и живи своей жизнью тогда. Для чего мы все собираем деньги, готовим протезы? Сказал мне, что у меня маленькие дети, которые меня любят, неважно, с ногами я или без.А еще дрессировщик из Харцызска думал про своих львиц. Как они без него?Из больницы Виталия выписали 9 мая, и первым делом на коляске он покатил к своим львицам – как они там без него? На протезы, привыкать к которым было больно и сложно, он встал 1 августа, а в сентябре уже отработал первую полноценную репетицию. 19 декабря 2015 года Виталий Смолянец впервые после травмы вышел к зрителям на манеж в Ростовском цирке.Когда зритель хлопаетСо своими забранными из зоопарков, выращенными сначала в обычной квартире артистками Виталий все время разговаривает – когда кормит, когда дрессирует. И на представлении тоже. Он знает, что женщины любят ушами. Но звери все равно остаются зверями: шрамов от зубов и когтей у дрессировщика больше, чем от аварии.– Они вам кто? Подопечные, партнеры? Как вы их называете?– Они дети мои. Когда они болеют – это самое ужасное.Именно поэтому старший сын Виталия, который сейчас служит срочную службу в армии, после дембеля снова пойдет доучиваться на ветеринара, чтобы вернуться в цирк со специальным образованием.– Говорит, я насмотрелся, как ты мучаешься, хочу лечить их сам. Сказал, что будет мне и в аттракционе помогать.На арене с Виталием Смолянцом львицы разного возраста. Самая старенькая – Марта. Она уже не может высоко прыгать и выполнять многие трюки, но, как настоящая артистка, продолжает выходить на арену.– Если ее оставить за кулисами, у нее будет большой стресс, – объясняет Виталий. Поэтому погрузневшая и малоподвижная 16-летняя львица делает то, что может – сидит на тумбе и изредка ходит туда-сюда по команде.Виталий не определяет своих уже готовых к пенсии "детей" ни в какие зоопарки – они все с ним ездят на гастроли, как бы это ни было дорого и тяжело для цирковой команды. Он их не предаст так же, как и львицы не предали его, когда он попал в беду – не перестали слушаться.Задаю обладателю множества званий и победителю мировых цирковых конкурсов вопрос о том, какие из множества наград он считает для себя главными?– Когда зритель хлопает. Это любой артист вам скажет. А то, что получил на фестивалях и прочее… Да, эти победы все дОроги, они все достаются большим трудом, поэтому любая награда ценна.Через несколько минут прозвенит третий звонок, и Виталий снова войдет в клетку ко львицам. А зал снова встанет перед человеком, который одолел самого главного зверя своей жизни – свой страх и слабость.

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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