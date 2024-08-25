https://crimea.ria.ru/20240825/ego-nazyvali-dedom-maksim-nikulin-o-svoem-velikom-ottse-1139863387.html

"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отце

"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отце - РИА Новости Крым, 25.08.2024

"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отце

На вопрос, трудно ли ему быть сыном своего отца, Максим Никулин отвечает: нет. Потому что он не стал артистом или клоуном - он стал менеджером, и ему не надо... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T18:45

2024-08-25T18:45

2024-08-25T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На вопрос, трудно ли ему быть сыном своего отца, Максим Никулин отвечает: нет. Потому что он не стал артистом или клоуном - он стал менеджером, и ему не надо тянуться за великим Юрием Никулиным. Можно просто оставаться самим собой.О том, чем отличается современный Московский цирк на Цветном бульваре, какие заложенные отцом традиции в нем остались, почему цирковые дети часто лишены жизненного выбора и почему клоунада считается самым сложным цирковым жанром, РИА Новости Крым рассказал в интервью директор знаменитого цирка Максим Юрьевич Никулин.Почему ребенок не может быть клоуномЭто интервью мы записывали в Артеке, в день, когда там завершался фестиваль "Дорога к цирку". Его проводит благотворительный фонд Юрия Никулина "Цирк и милосердие", задача которого – помогать ветеранам цирка и продвигать талантливую молодежь. Победители этого фестиваля, который проходит уже третий год, находят себе работу в самых известных цирках России.- Дети, которые с нами начинали, хотя они еще маленькие, уже работают в профессиональных взрослых программах. И в Казанском цирке работает наша прошлогодняя победительница, и замечательная девочка Камилла Степанова, которая золотой приз взяла. Она сегодня – только вдумайтесь! - финалит программу Московского цирка на Цветном бульваре. По законам жанра это обычно хищники, слоны, или воздушный полет, что-то такое массовое, джигиты. А она маленькая девочка, ей 11 лет всего, и она заканчивает программу.Гимнастка Камилла Степанова, номер которой включает эквилибр с голубями, заканчивает цирковое шоу "Матрешки", как самая маленькая матрешка. Это логично и очень красиво, взрослые люди аплодируют со слезами на глазах, подчеркивает Максим Никулин.Среди участников фестиваля есть юные гимнасты, жонглеры, фокусники и даже силачи, но нет клоунов, говорит он. Их и не может быть.- Клоун - это философия, это внутренняя позиция, это опыт жизненный. Понимаете, заставить людей смеяться над собой и вместе с собой – для этого надо прожить какое-то время, понять что-то в себе, понять, что происходит между людьми. Клоунада – это самый сложный цирковой жанр. Ребенок не может быть клоуном, да и не всякий взрослый сможет. Этот курс есть в цирковом училище, и бывают смешные ребята, но этому не научишь. Это либо есть, либо нет. Надо родиться клоуном.Раньше становятся на руки, чем на ногиСам Максим Никулин благодарен родителям за то, что в детстве его оставляли с бабушкой и не возили с собой на гастроли. Потому что…- Раньше дети, которые родились у цирковых, они с детства разъезжали с цирком и просто не видят другой жизни, других возможностей. Они не могут нормально учиться в школе. Дети цирковые становятся раньше на руки, чем на ноги, и все, они обречены, а быть обреченным это, плохо, неправильно. Сегодня те, кто работает в манеже, ищут отходные пути, потому что век артиста циркового недолгий, силовые жанры - это 40 с небольшим лет, а через 40 лет - мало того, что пенсионер, ты еще и инвалид. Потому что цирковой мир жестокий во многом. Это сломанные кости, это позвоночник ссыпающийся, это порванные ахиллы, это разбитые мениски. Это издержки профессии.Чтобы оставаться в этой профессии, надо ее очень любить, говорит Максим Никулин. Она такая же рискованная, как у летчиков-испытателей, полицейских, военных или спасателей. Сам он когда-то осознанно сделал другой выбор и стал журналистом, много лет вел программу о цирке на канале "Культура", и только потом пришел в цирк. Но не артистом, а менеджером – сначала помогал отцу, потом стал руководителем его цирка на Цветном бульваре. Вот уже 25 лет он руководит им без Юрия Никулина.Его называли Дедом- Для нас важнее всего то, что мы умудрились сохранить ту атмосферу, тот дух, который был в цирке на Цветном бульваре, когда им руководил Юрий Владимирович Никулин. Это очень сложно описать. Я не люблю слово "аура", скорее какая-то такая добрая энергетика. Это цирк, где все друг с другом здороваются. Для нас самое главное - мы об этом не говорим, но все думают об одном - если бы с нами сегодня был "Дед", как его в цирке называли, главное, чтобы ему не было за нас стыдно.- Вашего отца называли Дедом?- Да, за глаза. Но он об этом знал, и ему это нравилось, потому что это звучало по-семейному. А меня называют Юрьичем, и мне это тоже нравится.- А вы в детстве мечтали стать актером или клоуном?- Никогда. Я не тянулся к публичности, я всегда понимал, что во мне нет этого. Я не артист. Я и публичным человеком, в принципе, стал благодаря телевидению. У меня другая профессия. А выходить в манеж или на сцену, или в кадр - это не мое, меня никогда это не манило. Вы знаете, человек творческой профессии, любой, он ведь творит не потому, что хочет творить, а потому, что они не могут не писать, не рисовать, не играть. Есть потребность что-то рассказать людям, чему-то научить, чем-то поделиться. Вот это должно быть в человеке, который занимается тем или иным видом искусства, творчества. А если этого нет, то и не надо стараться стать тем, чего нет.- Трудно быть сыном Никулина?- Да нет. Понимаете, я же не артист, никто не сравнивает, никто не говорит - вот папа-то был, а этот куда лезет? Поэтому я менеджер, у меня другая совершенно профессия, другая задача. Когда я был журналистом, когда работал на телевидении, тогда я думал, что построил свою жизнь. Я уже тогда считал, что мне доказывать нечего и некому, я себе все главное уже доказал. А сейчас тем более смешно, мне 68 лет…- Вот вы сказали, что клоун - это самая трудная цирковая профессия. По-вашему, каким клоуном был Юрий Владимирович Никулин?- Очень хорошим. Понимаете, я не люблю ярлыков. Вот когда говорят об отце, что он был великий клоун или артист, я никогда не соглашаюсь. Он был очень хорошим, профессиональным клоуном, очень смешным, но не нужно забывать, что рядом с ним, в одно время с ним были и Олег Попов, и Карандаш, и Леонид Енгибаров, и многие другие. Говорят, что онбыл великий киноактёр – но он не был великим киноактёром. Да, он был замечательным, профессиональным киноактёром, которому удавались и драматические, и комедийные роли, но рядом с ним были и Папанов, и Смоктуновский, и Миронов, и этот список можно продолжать.- А я бы все-таки сказала, что он великий актер, всеми любимый, разве нет?- А дома он бывал такой же смешной, как на сцене?- Он был везде одинаковый, и дома, и на работе, и в цирке, и в кино. Он не играл, он жил жизнью своих героев. Он вел себя в кадре или на манеже так, как он сам повел бы себя в той или иной ситуации. Это квази-искренность, это высший пилотаж.Читайте также на РИА Новости Крым:Выше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из Африки На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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