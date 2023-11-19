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Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой
Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой
По убранной от ковра арене цирка грациозно вышагивают два орловских рыска и один большой конь белорусской породы. За их тренировкой следит невысокая женщина... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T18:45
2023-11-19T18:45
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По убранной от ковра арене цирка грациозно вышагивают два орловских рыска и один большой конь белорусской породы. За их тренировкой следит невысокая женщина. Стук копыт перебивают ее негромкие реплики, эхом отдающиеся под куполом цирка. Идет репетиция уникального женского конно-акробатического ансамбля "Амазонки" под руководством Заслуженной артистки России Валентины Кульковой.Валентина Кулькова работает с лошадьми более 55 лет. И в свои почтенные 70 она в очередной раз выйдет на арену – теперь в Симферополе.Валентина Кулькова цирковой артисткой стала не сразу и не легко.Страх прошел за два месяца, а потом была только любовь – несмотря на многочисленные травмы от лошадей, которые, как утверждает Валентина Андриановна, всегда партнеры, но никак не цирковой инструмент.Любовь в жертву искусствуВалентина предпочитает работать исключительно с жеребцами. В ее труппе все лошади – мужчины. И не дай бог где-то рядом будет кобылка – работать не хотят, рвутся к ней, сдержать трудно – ломают загородки. Так что приходится коням-артистам жертвовать любовью. Но, прожив свою жизнь среди софитов и аплодисментов, и они уходят на пенсию.Ее богатый опыт говорит, что самая лучшая порода для цирковой работы – рысаки, а еще показывает нам в закулисье двух вороных карачаевцев, недавно купленных на Кавказе.Женская мужская джигитовкаИз любви к сильным, горделивым животным родился такой же аттракцион – про сильных и волевых женщин – амазонок. Уникальный – потому что джигитовка считается сугубо мужским делом. Но Валентине Кульковой удалось убедить и публику, и цирковых, что и женщина на лошади может делать мужские трюки, причем делать их изящно.Найти подходящих для аттракциона девушек-наездниц очень не просто. Есть определенные требования – отсутствие боязни лошадей, физическая сила и грация одновременно, стать. Лучше всего трюки получаются у невысоких – они юркие и ловкие.Именно такие девушки в коллективе у Валентины Кульковой. В своих экзотических нарядах дерзких амазонок они с куражом обскакали арены сотен цирков мира, сорвали овации сотен тысяч людей на нескольких материках.Но женщины есть женщины, даже если они амазонки – слазят с лошади, выходят замуж, рожают детей. В труппу Валентины Кульковой требуется пополнение.Кандидат из СевастополяРискнуть здоровьем ради циркового дела и мировой славы решила Алина Малышева из Севастополя. Девушке 18, а за ее плечами занятия гимнастикой и джигитовка. Пример и опора – мама Инна.А ее дочь Алина добавляет: "С 16 лет занимаюсь джигитовкой в кинопарке "Викинг". Сначала занималась вместе с мамой, а потом мама ушла в декрет, а я продолжила. Это мой любимый вид спорта, хотя, конечно, без травм не обходится – растяжения, вывихи, переломы… у меня все было. Но лошади – это моя жизнь".Алина уже артистка – с джигитовкой ездила на гастроли по Краснодарскому краю и в Китай. Да и как не стать артисткой, когда твоя семья держит целый табун из 40 лошадей, принимающих участие практически во всех киносъемках в Крыму, а мама твоя – и каскадер, и дрессировщик, и постановщик конных трюков, за спиной которой ленты "Скиф", "Янычары", "Викинг", последние "Гардемарины" режиссера Светланы Дружининой, множество других.Алина садится на коня Василия, тот пускается в галоп, а девушка показывает все, на что способна.Может быть, Алина – очередная амазонка аттракциона Валентины Кульковой, и она станет одной из трех бесстрашных, исполняющих на спинах галопирующих лошадей элемент па-де-труа, который в женском варианте исполняют единственные в мире русские "Амазонки".Следом за "Амазонками" на арену в программе "Цирковая полундра", которая сейчас идет в Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова, выйдут медведи-канатоходцы, нильские крокодилы, редкий дальневосточный леопард, собаки-акробаты и их партнеры, дрессировщики и просто коллеги – акробаты, жонглеры и, конечно же, клоуны.
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
цирк, валентина кулькова, культура, симферополь, крым, новости крыма, общество, светлана дружинина, ирбек кантемиров
Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой

Легенда цирка набирает девушек из Крыма в уникальный номер женской джигитовки

18:45 19.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалентина Кулькова
Валентина Кулькова - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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По убранной от ковра арене цирка грациозно вышагивают два орловских рыска и один большой конь белорусской породы. За их тренировкой следит невысокая женщина. Стук копыт перебивают ее негромкие реплики, эхом отдающиеся под куполом цирка. Идет репетиция уникального женского конно-акробатического ансамбля "Амазонки" под руководством Заслуженной артистки России Валентины Кульковой.
Валентина Кулькова работает с лошадьми более 55 лет. И в свои почтенные 70 она в очередной раз выйдет на арену – теперь в Симферополе.
Валентина Кулькова цирковой артисткой стала не сразу и не легко.

"Создавался коллектив, я из спорта пришла, из спортивной гимнастики, была кандидатом в мастера спорта. Мне было 15 лет. Я пришла и думаю – только бы не лошади. Но мне дали именно лошадь. Когда я первый раз села на нее, у меня было ощущение, что я сижу на пятиэтажном доме, я очень боялась", - рассказала она корреспонденту РИА Новости Крым.

Страх прошел за два месяца, а потом была только любовь – несмотря на многочисленные травмы от лошадей, которые, как утверждает Валентина Андриановна, всегда партнеры, но никак не цирковой инструмент.

Любовь в жертву искусству

Валентина предпочитает работать исключительно с жеребцами. В ее труппе все лошади – мужчины. И не дай бог где-то рядом будет кобылка – работать не хотят, рвутся к ней, сдержать трудно – ломают загородки. Так что приходится коням-артистам жертвовать любовью. Но, прожив свою жизнь среди софитов и аплодисментов, и они уходят на пенсию.
"Я всех своих лошадей трудоустроила в хорошие руки. Ни одну на мясо не отдала. И у моих жеребцов уже пошли дети, они же чистокровные – ценой от 500 тысяч до миллиона. И я всегда держу с ними связь – мне высылают фотографии жеребят, какие у них родились. Я своим жеребцам очень благодарна", - рассказывает заслуженная артистка России.
Ее богатый опыт говорит, что самая лучшая порода для цирковой работы – рысаки, а еще показывает нам в закулисье двух вороных карачаевцев, недавно купленных на Кавказе.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа репетиции
На репетиции
1 из 2
На репетиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДжигитовка
Джигитовка
2 из 2
Джигитовка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 2
На репетиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 2
Джигитовка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Женская мужская джигитовка

Из любви к сильным, горделивым животным родился такой же аттракцион – про сильных и волевых женщин – амазонок. Уникальный – потому что джигитовка считается сугубо мужским делом. Но Валентине Кульковой удалось убедить и публику, и цирковых, что и женщина на лошади может делать мужские трюки, причем делать их изящно.
"Мой учитель – народный артист СССР Ирбек Кантемиров дал мне лучшую школу. По этой школе я своих девочек и готовлю", - говорит цирковая знаменитость.
Найти подходящих для аттракциона девушек-наездниц очень не просто. Есть определенные требования – отсутствие боязни лошадей, физическая сила и грация одновременно, стать. Лучше всего трюки получаются у невысоких – они юркие и ловкие.
Именно такие девушки в коллективе у Валентины Кульковой. В своих экзотических нарядах дерзких амазонок они с куражом обскакали арены сотен цирков мира, сорвали овации сотен тысяч людей на нескольких материках.
Но женщины есть женщины, даже если они амазонки – слазят с лошади, выходят замуж, рожают детей. В труппу Валентины Кульковой требуется пополнение.

Кандидат из Севастополя

Рискнуть здоровьем ради циркового дела и мировой славы решила Алина Малышева из Севастополя. Девушке 18, а за ее плечами занятия гимнастикой и джигитовка. Пример и опора – мама Инна.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлина Малышева из Севастополя
Цирковая династия - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Алина Малышева из Севастополя
"Я в 12 лет полюбила лошадей, в 16 лет уже имела своего коня, этот конь до сих пор у меня, мы с ним 21 год вместе. Он и Алину научил ездить верхом. Потом мы начали увлекаться джигитовкой", - рассказывает Инна.
А ее дочь Алина добавляет: "С 16 лет занимаюсь джигитовкой в кинопарке "Викинг". Сначала занималась вместе с мамой, а потом мама ушла в декрет, а я продолжила. Это мой любимый вид спорта, хотя, конечно, без травм не обходится – растяжения, вывихи, переломы… у меня все было. Но лошади – это моя жизнь".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа репетиции
На репетиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На репетиции
Алина уже артистка – с джигитовкой ездила на гастроли по Краснодарскому краю и в Китай. Да и как не стать артисткой, когда твоя семья держит целый табун из 40 лошадей, принимающих участие практически во всех киносъемках в Крыму, а мама твоя – и каскадер, и дрессировщик, и постановщик конных трюков, за спиной которой ленты "Скиф", "Янычары", "Викинг", последние "Гардемарины" режиссера Светланы Дружининой, множество других.
Алина садится на коня Василия, тот пускается в галоп, а девушка показывает все, на что способна.
Может быть, Алина – очередная амазонка аттракциона Валентины Кульковой, и она станет одной из трех бесстрашных, исполняющих на спинах галопирующих лошадей элемент па-де-труа, который в женском варианте исполняют единственные в мире русские "Амазонки".
Следом за "Амазонками" на арену в программе "Цирковая полундра", которая сейчас идет в Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова, выйдут медведи-канатоходцы, нильские крокодилы, редкий дальневосточный леопард, собаки-акробаты и их партнеры, дрессировщики и просто коллеги – акробаты, жонглеры и, конечно же, клоуны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦирк
Цирк - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Цирк
 
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