https://crimea.ria.ru/20231119/voitelnitsy-tsirka-russkie-amazonki-valentiny-kulkovoy-1132841352.html

Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой

Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой

По убранной от ковра арене цирка грациозно вышагивают два орловских рыска и один большой конь белорусской породы. За их тренировкой следит невысокая женщина... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T18:45

2023-11-19T18:45

2023-11-19T18:45

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По убранной от ковра арене цирка грациозно вышагивают два орловских рыска и один большой конь белорусской породы. За их тренировкой следит невысокая женщина. Стук копыт перебивают ее негромкие реплики, эхом отдающиеся под куполом цирка. Идет репетиция уникального женского конно-акробатического ансамбля "Амазонки" под руководством Заслуженной артистки России Валентины Кульковой.Валентина Кулькова работает с лошадьми более 55 лет. И в свои почтенные 70 она в очередной раз выйдет на арену – теперь в Симферополе.Валентина Кулькова цирковой артисткой стала не сразу и не легко.Страх прошел за два месяца, а потом была только любовь – несмотря на многочисленные травмы от лошадей, которые, как утверждает Валентина Андриановна, всегда партнеры, но никак не цирковой инструмент.Любовь в жертву искусствуВалентина предпочитает работать исключительно с жеребцами. В ее труппе все лошади – мужчины. И не дай бог где-то рядом будет кобылка – работать не хотят, рвутся к ней, сдержать трудно – ломают загородки. Так что приходится коням-артистам жертвовать любовью. Но, прожив свою жизнь среди софитов и аплодисментов, и они уходят на пенсию.Ее богатый опыт говорит, что самая лучшая порода для цирковой работы – рысаки, а еще показывает нам в закулисье двух вороных карачаевцев, недавно купленных на Кавказе.Женская мужская джигитовкаИз любви к сильным, горделивым животным родился такой же аттракцион – про сильных и волевых женщин – амазонок. Уникальный – потому что джигитовка считается сугубо мужским делом. Но Валентине Кульковой удалось убедить и публику, и цирковых, что и женщина на лошади может делать мужские трюки, причем делать их изящно.Найти подходящих для аттракциона девушек-наездниц очень не просто. Есть определенные требования – отсутствие боязни лошадей, физическая сила и грация одновременно, стать. Лучше всего трюки получаются у невысоких – они юркие и ловкие.Именно такие девушки в коллективе у Валентины Кульковой. В своих экзотических нарядах дерзких амазонок они с куражом обскакали арены сотен цирков мира, сорвали овации сотен тысяч людей на нескольких материках.Но женщины есть женщины, даже если они амазонки – слазят с лошади, выходят замуж, рожают детей. В труппу Валентины Кульковой требуется пополнение.Кандидат из СевастополяРискнуть здоровьем ради циркового дела и мировой славы решила Алина Малышева из Севастополя. Девушке 18, а за ее плечами занятия гимнастикой и джигитовка. Пример и опора – мама Инна.А ее дочь Алина добавляет: "С 16 лет занимаюсь джигитовкой в кинопарке "Викинг". Сначала занималась вместе с мамой, а потом мама ушла в декрет, а я продолжила. Это мой любимый вид спорта, хотя, конечно, без травм не обходится – растяжения, вывихи, переломы… у меня все было. Но лошади – это моя жизнь".Алина уже артистка – с джигитовкой ездила на гастроли по Краснодарскому краю и в Китай. Да и как не стать артисткой, когда твоя семья держит целый табун из 40 лошадей, принимающих участие практически во всех киносъемках в Крыму, а мама твоя – и каскадер, и дрессировщик, и постановщик конных трюков, за спиной которой ленты "Скиф", "Янычары", "Викинг", последние "Гардемарины" режиссера Светланы Дружининой, множество других.Алина садится на коня Василия, тот пускается в галоп, а девушка показывает все, на что способна.Может быть, Алина – очередная амазонка аттракциона Валентины Кульковой, и она станет одной из трех бесстрашных, исполняющих на спинах галопирующих лошадей элемент па-де-труа, который в женском варианте исполняют единственные в мире русские "Амазонки".Следом за "Амазонками" на арену в программе "Цирковая полундра", которая сейчас идет в Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова, выйдут медведи-канатоходцы, нильские крокодилы, редкий дальневосточный леопард, собаки-акробаты и их партнеры, дрессировщики и просто коллеги – акробаты, жонглеры и, конечно же, клоуны.

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

цирк, валентина кулькова, культура, симферополь, крым, новости крыма, общество, светлана дружинина, ирбек кантемиров