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Выше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из Африки

Выше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из Африки - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Выше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из Африки

Он такой единственный в России. Самый высокий артист цирка. Самый рогатый. Самый пятнистый. Он жираф и зовут его не жирафьим именем Багир. РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T19:45

2024-07-20T19:45

2024-07-20T19:45

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Он такой единственный в России. Самый высокий артист цирка. Самый рогатый. Самый пятнистый. Он жираф и зовут его не жирафьим именем Багир.Уникальный цирковой- Его так назвали в Германии, откуда мы его забрали. Менять имя не стали, - рассказывает дрессировщик диких животных Инна Забелкина.Она уже 16 лет работает с Багиром и знает его очень хорошо. С ним и другими дрессированными дикими животными из Росгосцирка объехали почти всю Россию. Теперь приехали в Симферополь.- Здесь хорошие условия. В помещении у него есть место, где он спит и отдыхает, есть загородка на улице, он там гуляет. И она накрыта, потому что Багир, как и остальные жирафы, очень не любит дождь и вообще воду. Если на улице капает, он ищет малейший козырек, чтоб укрыться.Именно поэтому жирафов не купают, а чистят щетками, забираясь на стремянки – попробуй дотянись до семиметрового артиста.Жираф вообще живет почти всегда "на высоте". Ему и пищу подвешивают на уровень шеи, чтоб не наклонялся – и люцерновое самое питательное сено, и овощи с фруктами. Всего – до 40 кг в день.Интересно, что в природе по технике сбора жирафом корма можно определить его пол. Самцы в основном едят листья, расположенные очень высоко. Самки же питаются листьями, растущими на уровне их тела, поэтому обычно немного опускают шею.Так что Багир – настоящий полноценный африканский пятнистый мужчина. У него и невеста есть – в зоопарке Нижнего Новогорода. И Багир бывает в гостях у своей возлюбленной. Но вот детишек пока нет: "не хватило времени для близких отношений", - объясняет Инна.И у людей, и у жирафов бывают жертвы ради искусства.Работает за сухарикиБагир – подвид жирафов Ротшильда. В дикой природе его представителей осталось менее чем 700. Все они – обитатели зоопарков Кении и Уганды. Именно ученый Уолтер Ротшильд первым описал подвид жирафа с пятью рогами, которые по науке называются оссиконы. Инна показывает два видных нам рожка, за ними между ушами еще два бугорка и один непарный – выступ между любом и переносицей, который и назвать-то рогом сложно.Жираф Багир родился в Африке в Серегнети-парке. И потом поехал в Германию. Выступал там в цирке, но у него случилась травма ноги. Русские артисты выкупили Багира, а русские ветеринары его вылечили. Теперь даже не заметно, что одна из длиннейших стройных ног у жирафа чуть короче. Это ему не мешает выступать.Самый большой из дрессированных в Европе жирафов, Багир понимает только ласку. Заставить его что-то делать невозможно, говорит Инна:- Он очень разносторонний – понимает и жесты, и слова. Причем он полиглот - знает команды на русском, немецком и польском языках. И еще Багир очень общительный, адаптированный к людям. Чтобы его выдрессировать, нужно было много наблюдать за ним, он сам многое нам подсказывает. Мы как-то стояли и разговаривали, и он к нам подошел и начал нам давать сам ножку, просить корм. Вот и трюк готов.Вместе с тем, жирафы вообще – очень пугливые животные, боятся темноты, их доверие надо заслужить. И кричать на Багира нельзя – может обидеться. Настоящий аристократ. Хотя раньше даже драться с дрессировщиками пытался.А сейчас уже умеет танцевать на арене вальс, подавать ногу, кланяться, целовать и причесывать зрителей … языком. Синим, почти в пол метра длиной.И все это за сухарики. Очень их любит. Но еще больше – бананы. Это, наверное, генетическая память об Африке, потому что к русским яблокам Багир равнодушен.Перевозят такого необычного артиста на специально оборудованном для него жирафовозе. Его салон оббит мягким материалом, чтоб на поворотах жираф не ударился. Вместе с ним всегда сажают его друзей-козликов, чтоб артист волновался и не чувствовал одиночества. А если на пути встречается мост или виадук, крыша фургона плавно опускается, чтобы потом снова подняться. В общем, транспортировка Багира – это целый процесс, сопровождаемый иногда сотрудниками ГАИ.И вот теперь такой уникальный артист – в Симферопольском цирке имени Тезикова. Покажет все, на что способен. Инна Забелкина и Роман Гармаш работают также и с другими экзотическими животными – львами, тиграми, крокодилами и даже с носорогом. Но жираф – особенный. Единственный в России цирковой.

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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