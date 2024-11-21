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В Крыму количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвое

В Крыму количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвое - РИА Новости Крым, 21.11.2024

В Крыму количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвое

На сегодняшний день в Крыму в рамках Свободной экономической зоны (СЭЗ) реализуется 1 258 инвестиционных проектов. Объем капитальных вложений по ним превысил... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T09:58

2024-11-21T09:58

2024-11-21T09:58

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свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Крыму в рамках Свободной экономической зоны (СЭЗ) реализуется 1 258 инвестиционных проектов. Объем капитальных вложений по ним превысил 250 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, за девять месяцев этого года участники СЭЗ вложили в реализацию проектов 27 млрд рублей и создали более шести тысяч рабочих мест. "В бюджеты всех уровней уплачено свыше 38 млрд рублей, что на 32,5 % больше аналогичного показателя 2023 года. Участники СЭЗ обеспечивают почти четверть собственных доходов бюджета республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В минэкономразвития уточнили, что за десять месяцев 2024 года статус участника СЭЗ получили 82 организации. Заключено 100 договоров СЭЗ, это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Для участников СЭЗ доступны не только преференции в виде пониженных тарифов страховых взносов (7,6%), но и льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов.В то же время, по словам Аксенова, ведется постоянный мониторинг деятельности участников СЭЗ. "По результатам проверок из реестра исключаются мнимые и недобросовестные резиденты, которые даже не приступили к реализации проекта. В 2023 году расторгнуто 145 договоров СЭЗ, за текущий год – 75", - добавил глава Крыма.Ранее правительство России выделило более 400 млн рублей для поддержки льготного кредитования инвесторов СЭЗ в Крыму.Льготные кредиты могут взять резиденты СЭЗ, которые работают в приоритетных для регионов направлениях: сельское хозяйство, производство продуктов питания, одежды и лекарств, а также транспортных средств, электронных и оптических изделий, компьютеров, стекла, резиновых и пластмассовых изделий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторыСколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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