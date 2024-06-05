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Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы
Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы
Рост частных инвестиций в экономику Крыма за минувший год составил 18%, всего за 10 лет частные инвесторы вложили в экономику региона порядка одного триллиона... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T13:08
2024-06-05T14:17
пмэф
ирина кивико
инвестиции
свободная экономическая зона (сэз)
экономика крыма
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Рост частных инвестиций в экономику Крыма за минувший год составил 18%, всего за 10 лет частные инвесторы вложили в экономику региона порядка одного триллиона рублей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По ее словам, на сегодняшний день в регионе реализуются более 1300 соглашений в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) и 244 соглашения в рамках особого порядка инвестиционной деятельности. Проекты предусматривают строительство отелей и гостиниц, жилья, объектов логистики.При этом, отметила Кивико, далеко не все "идет легко и гладко". В частности, серьезным препятствием для привлечения инвестиционных средств в этом году станет высокий уровень ключевой ставки, который на данный момент составляет 16%, уточнила она."Тяжело найти "длинные" деньги под такой высокий процент с учетом того, что, например, по курортному строительству средний срок возврата средств – от восьми до десяти лет. То есть нужны достаточно "длинные" деньги. Но для нас крайне важно строительство отелей и других туристических объектов, потому что это и рабочие места, и налоги, и развитие региона", - пояснила вице-премьер Крыма.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в КрымуИз студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости КрымаВ Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры
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пмэф, ирина кивико, инвестиции, свободная экономическая зона (сэз), экономика крыма, крым, новости крыма, новости
Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы

Вложения частных инвесторов в экономику Крыма за год выросли на 18% - власти

13:08 05.06.2024 (обновлено: 14:17 05.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Рост частных инвестиций в экономику Крыма за минувший год составил 18%, всего за 10 лет частные инвесторы вложили в экономику региона порядка одного триллиона рублей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"За прошлый год рост частных инвестиций составил плюс 18 процентов. То есть мы уверенно движемся к той задаче, которую поставил президент России, – привлечь в экономику Крыма свыше 1 триллиона рублей до 2025 года. В целом за 10 лет у нас проинвестированы 1,9 триллиона рублей, из них почти 1 триллион – это частные инвестиции", – сказала зампредседателя крымского правительства.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе реализуются более 1300 соглашений в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) и 244 соглашения в рамках особого порядка инвестиционной деятельности. Проекты предусматривают строительство отелей и гостиниц, жилья, объектов логистики.
При этом, отметила Кивико, далеко не все "идет легко и гладко". В частности, серьезным препятствием для привлечения инвестиционных средств в этом году станет высокий уровень ключевой ставки, который на данный момент составляет 16%, уточнила она.
"Тяжело найти "длинные" деньги под такой высокий процент с учетом того, что, например, по курортному строительству средний срок возврата средств – от восьми до десяти лет. То есть нужны достаточно "длинные" деньги. Но для нас крайне важно строительство отелей и других туристических объектов, потому что это и рабочие места, и налоги, и развитие региона", - пояснила вице-премьер Крыма.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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