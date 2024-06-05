https://crimea.ria.ru/20240605/skolko-deneg-v-ekonomiku-kryma-vlozhili-chastnye-investory-1137864839.html

Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы

Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы

Рост частных инвестиций в экономику Крыма за минувший год составил 18%, всего за 10 лет частные инвесторы вложили в экономику региона порядка одного триллиона... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T13:08

2024-06-05T13:08

2024-06-05T14:17

пмэф

ирина кивико

инвестиции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Рост частных инвестиций в экономику Крыма за минувший год составил 18%, всего за 10 лет частные инвесторы вложили в экономику региона порядка одного триллиона рублей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По ее словам, на сегодняшний день в регионе реализуются более 1300 соглашений в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) и 244 соглашения в рамках особого порядка инвестиционной деятельности. Проекты предусматривают строительство отелей и гостиниц, жилья, объектов логистики.При этом, отметила Кивико, далеко не все "идет легко и гладко". В частности, серьезным препятствием для привлечения инвестиционных средств в этом году станет высокий уровень ключевой ставки, который на данный момент составляет 16%, уточнила она."Тяжело найти "длинные" деньги под такой высокий процент с учетом того, что, например, по курортному строительству средний срок возврата средств – от восьми до десяти лет. То есть нужны достаточно "длинные" деньги. Но для нас крайне важно строительство отелей и других туристических объектов, потому что это и рабочие места, и налоги, и развитие региона", - пояснила вице-премьер Крыма.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в КрымуИз студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости КрымаВ Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры

https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html

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