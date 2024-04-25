https://crimea.ria.ru/20240425/investory-iz-kitaya-planiruyut-stroitelstvo-seti-sto-v-krymu-1136833573.html

Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму

Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму

Ряд китайских инвесторов планируют развернуть в Крыму сеть станций технического обслуживания (СТО) автомобилей, а также построить культурный центр. Об этом со... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T07:32

2024-04-25T07:32

2024-04-25T07:36

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станция технического обслуживания (сто)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ряд китайских инвесторов планируют развернуть в Крыму сеть станций технического обслуживания (СТО) автомобилей, а также построить культурный центр. Об этом со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля пишет РИА Новости.Кроме того, в планы инвесторов также входит строительство культурного китайского центра, в котором будет находиться, в том числе, и современный гостиничный комплекс.Гемпель отметил, что китайский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Крымом, поскольку усматривает в регионе немалые экономические и туристические перспективы.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства, отметил, что Крым занимает восьмое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ, на сегодняшний день в республике реализуются порядка 1400 инвестпроектов.Глава правительства Крыма также сообщил, что за 10 лет в экономику республики вложено 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, из них порядка 1 триллиона рублей – частные инвестиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоХуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в РоссииИз студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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