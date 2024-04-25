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Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму
Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму
Ряд китайских инвесторов планируют развернуть в Крыму сеть станций технического обслуживания (СТО) автомобилей, а также построить культурный центр. Об этом со... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T07:32
2024-04-25T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ряд китайских инвесторов планируют развернуть в Крыму сеть станций технического обслуживания (СТО) автомобилей, а также построить культурный центр. Об этом со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля пишет РИА Новости.Кроме того, в планы инвесторов также входит строительство культурного китайского центра, в котором будет находиться, в том числе, и современный гостиничный комплекс.Гемпель отметил, что китайский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Крымом, поскольку усматривает в регионе немалые экономические и туристические перспективы.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства, отметил, что Крым занимает восьмое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ, на сегодняшний день в республике реализуются порядка 1400 инвестпроектов.Глава правительства Крыма также сообщил, что за 10 лет в экономику республики вложено 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, из них порядка 1 триллиона рублей – частные инвестиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоХуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в РоссииИз студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости Крыма
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крым, россия, китай, новости, новости крыма, инвестиции, автомобиль, станция технического обслуживания (сто)
Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в Крыму

Инвесторы из Китая хотят открыть в Крыму сеть СТО и культурный центр с гостиницей

07:32 25.04.2024 (обновлено: 07:36 25.04.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкАвтосервис
Автосервис - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ряд китайских инвесторов планируют развернуть в Крыму сеть станций технического обслуживания (СТО) автомобилей, а также построить культурный центр. Об этом со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля пишет РИА Новости.

"В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей", – рассказал Гемпель.

Кроме того, в планы инвесторов также входит строительство культурного китайского центра, в котором будет находиться, в том числе, и современный гостиничный комплекс.
Гемпель отметил, что китайский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Крымом, поскольку усматривает в регионе немалые экономические и туристические перспективы.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства, отметил, что Крым занимает восьмое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ, на сегодняшний день в республике реализуются порядка 1400 инвестпроектов.
Глава правительства Крыма также сообщил, что за 10 лет в экономику республики вложено 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, из них порядка 1 триллиона рублей – частные инвестиции.
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