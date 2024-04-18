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Сколько денег вложили в экономику Крыма за 10 лет - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Сколько денег вложили в экономику Крыма за 10 лет
Сколько денег вложили в экономику Крыма за 10 лет - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Сколько денег вложили в экономику Крыма за 10 лет
За 10 лет в экономику Крыма вложены 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, только в прошлом году в регионе создали более 10 тысяч рабочих мест. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T10:57
2024-04-18T11:06
крым
экономика крыма
юрий гоцанюк
совет министров рк
инвестиции
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. За 10 лет в экономику Крыма вложены 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, только в прошлом году в регионе создали более 10 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.Средняя заработная плата в Крыму, по словам председателя Совмина, за прошлый год выросла на 13% и составила 46 825 рублей. Безработица снизилась до рекордно низкого значения – 3,3%. В частности, за прошлый год при содействии службы занятости удалось трудоустроить более 18 тысяч человек.Доходы крымского бюджета за год выросли на 10% и составили 103 миллиарда рублей. Консолидированный бюджет составил 322 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году, добавил Гоцанюк.В начале марта этого года на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что возвращение Крыма в состав России, а также Олимпиада в Сочи в 2014 году стали мощным драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России. По его словам, бюджетные вложения в социальную, коммунальную, дорожную инфраструктуру полуострова, Крымский мост с подходами со стороны Краснодарского края, вложения в энергетику стали стимулом для притока частного капитала.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курорт В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках
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РИА Новости Крым
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крым, экономика крыма, юрий гоцанюк, совет министров рк, инвестиции, новости крыма
Сколько денег вложили в экономику Крыма за 10 лет

За 10 лет в экономику Крыма вложили около 2 триллионов рублей инвестиций

10:57 18.04.2024 (обновлено: 11:06 18.04.2024)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. За 10 лет в экономику Крыма вложены 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, только в прошлом году в регионе создали более 10 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.

"За 10 лет в экономику республики вложены 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, в том числе больше половины – частных. В прошлом году создано более 10 тысяч новых рабочих мест", - сказал Гоцанюк.

Средняя заработная плата в Крыму, по словам председателя Совмина, за прошлый год выросла на 13% и составила 46 825 рублей. Безработица снизилась до рекордно низкого значения – 3,3%. В частности, за прошлый год при содействии службы занятости удалось трудоустроить более 18 тысяч человек.
Доходы крымского бюджета за год выросли на 10% и составили 103 миллиарда рублей. Консолидированный бюджет составил 322 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году, добавил Гоцанюк.
В начале марта этого года на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что возвращение Крыма в состав России, а также Олимпиада в Сочи в 2014 году стали мощным драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России. По его словам, бюджетные вложения в социальную, коммунальную, дорожную инфраструктуру полуострова, Крымский мост с подходами со стороны Краснодарского края, вложения в энергетику стали стимулом для притока частного капитала.
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КрымЭкономика КрымаЮрий ГоцанюкСовет министров РКИнвестицииНовости Крыма
 
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