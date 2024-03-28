https://crimea.ria.ru/20240328/v-krymu-poyavyatsya-dva-novykh-kurorta-v-evpatorii-i-sakakh-1136119967.html
В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках
В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках
В Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Об этом президенту России Владимиру Путину... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T19:52
2024-03-28T19:52
2024-03-28T20:04
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.Глава республики подчеркнул, что в Крыму заканчивается строительство автодороги "Симферополь – Евпатория – Мирное". Это дорога 1 категории в четырехполосном исполнении."У нас будет доступность 20 минут от Симферополя на машине, час от Севастополя, и буквально 10 минут от Евпатории до этого курорта. Курорт круглогодичный. Предусмотрены круглогодичные объекты, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр, территория свободная от застройки", - сообщил Аксенов.По его информации, внебюджетных инвестиций ожидается около 60 млрд рублей. Аксенов также подчеркнул, что необходимы меры господдержки по данному проекту: потребность в инженерной инфраструктуре, перенос автомобильной дороги за железнодорожную линию. Дорога длиной 12 км со строительством развязки. По словам Аксенова, второй проект – "Крымская ривьера", предполагает 16 млрд рублей частных инвестиций. Один отельный комплекс - 4 звезды на 840 номеров. "90 тысяч туристов ежегодно комплекс готов принимать. 870 рабочих мест и более 1 млрд рублей налоговые отчисления предполагаются по году. Меры поддержки: 230 млн рублей дофинансирование на электросети, газо-, водоснабжение, променадную набережную. Подписаны инвестсоглашения. Меры поддержки: льготное кредитование и свободная экономическая зона", - заключил Сергей Аксенов.
https://crimea.ria.ru/20240328/na-razvitie-turizma-do-2023-goda-v-rossii-vydelyat-bolee-400-mlrd-rubley--1136119249.html
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сергей аксенов, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости
В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках
В Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера"
19:52 28.03.2024 (обновлено: 20:04 28.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
"По вашему поручению и совместно с Минэкономразвития, Минстроем программа подготовлена по вынесению двух проектов. Проект "Золотые пески России" 212 га Сакский и Евпаторийский регионы. И проект "Крымская ривьера" 13 га тоже Сакский и Евпаторийский регионы", - рассказала Сергей Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что в Крыму заканчивается строительство автодороги "Симферополь – Евпатория – Мирное". Это дорога 1 категории в четырехполосном исполнении.
"У нас будет доступность 20 минут от Симферополя на машине, час от Севастополя, и буквально 10 минут от Евпатории до этого курорта. Курорт круглогодичный. Предусмотрены круглогодичные объекты, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр, территория свободная от застройки", - сообщил Аксенов.
По его информации, внебюджетных инвестиций ожидается около 60 млрд рублей.
"Проект предполагает строительство 17 отелей 3,4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. 60 тысяч метров коммерческих площадей, 3,5 тысячи паркомест. В год проект готов принимать около 1 млн туристов. 3,5 тысячи рабочих мест должно быть создано. И около 3 млрд это налогов, которые должны поступить в бюджеты различных уровней", - перечислил глава Крыма.
Аксенов также подчеркнул, что необходимы меры господдержки по данному проекту: потребность в инженерной инфраструктуре, перенос автомобильной дороги за железнодорожную линию. Дорога длиной 12 км со строительством развязки.
"Газо-, электроснабжение, набережная – тоже войдет в господдержку. Общий объем господдержки, который мы просим - 12 млрд, 800 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию - 2030 год", - пояснил он.
По словам Аксенова, второй проект – "Крымская ривьера", предполагает 16 млрд рублей частных инвестиций. Один отельный комплекс - 4 звезды на 840 номеров.
"90 тысяч туристов ежегодно комплекс готов принимать. 870 рабочих мест и более 1 млрд рублей налоговые отчисления предполагаются по году. Меры поддержки: 230 млн рублей дофинансирование на электросети, газо-, водоснабжение, променадную набережную. Подписаны инвестсоглашения. Меры поддержки: льготное кредитование и свободная экономическая зона", - заключил Сергей Аксенов.