https://crimea.ria.ru/20240328/v-krymu-poyavyatsya-dva-novykh-kurorta-v-evpatorii-i-sakakh-1136119967.html

В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках

В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках

В Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Об этом президенту России Владимиру Путину... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T19:52

2024-03-28T19:52

2024-03-28T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.Глава республики подчеркнул, что в Крыму заканчивается строительство автодороги "Симферополь – Евпатория – Мирное". Это дорога 1 категории в четырехполосном исполнении."У нас будет доступность 20 минут от Симферополя на машине, час от Севастополя, и буквально 10 минут от Евпатории до этого курорта. Курорт круглогодичный. Предусмотрены круглогодичные объекты, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр, территория свободная от застройки", - сообщил Аксенов.По его информации, внебюджетных инвестиций ожидается около 60 млрд рублей. Аксенов также подчеркнул, что необходимы меры господдержки по данному проекту: потребность в инженерной инфраструктуре, перенос автомобильной дороги за железнодорожную линию. Дорога длиной 12 км со строительством развязки. По словам Аксенова, второй проект – "Крымская ривьера", предполагает 16 млрд рублей частных инвестиций. Один отельный комплекс - 4 звезды на 840 номеров. "90 тысяч туристов ежегодно комплекс готов принимать. 870 рабочих мест и более 1 млрд рублей налоговые отчисления предполагаются по году. Меры поддержки: 230 млн рублей дофинансирование на электросети, газо-, водоснабжение, променадную набережную. Подписаны инвестсоглашения. Меры поддержки: льготное кредитование и свободная экономическая зона", - заключил Сергей Аксенов.

https://crimea.ria.ru/20240328/na-razvitie-turizma-do-2023-goda-v-rossii-vydelyat-bolee-400-mlrd-rubley--1136119249.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости