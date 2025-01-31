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Погода в Крыму в последний день января
Погода в Крыму в последний день января - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Погода в Крыму в последний день января
В пятницу в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T00:01
2025-01-31T00:01
2025-01-31T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +9, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в последний день января
Погода в Крыму 31 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, на побережье до +10; днем +10…+15, горах +6…+9", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +9, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.
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