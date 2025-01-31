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Погода в Крыму в последний день января - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Погода в Крыму в последний день января
Погода в Крыму в последний день января - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Погода в Крыму в последний день января
В пятницу в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +9, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в последний день января

Погода в Крыму 31 января

00:01 31.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазлив воды на реке Салгир в Симферополе
Разлив воды на реке Салгир в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, на побережье до +10; днем +10…+15, горах +6…+9", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +9, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в последний день января
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
23:25Над Крымом и еще тремя регионами сбиты 17 беспилотников
22:37Рейд в Севастополе открыли спустя 4 часа
22:30Авиакатастрофа в США и массовое дезертирство из ВСУ: главное за день
22:03Феномен Кличко: зачем он обвинил Зеленского в политических интригах
21:48Надбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж
21:32В Судаке газифицировали автовокзал
21:16Не тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сети
20:54Семьям погибших лесников в Калужской области выплатят по миллиону рублей
20:33В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80%
20:11США в Скандинавии и Гренландии: что задумали против России
19:55Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая деталь
19:33Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – Трамп
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