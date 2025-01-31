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Погода в Крыму в последний день января

Погода в Крыму в последний день января - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Погода в Крыму в последний день января

В пятницу в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T00:01

2025-01-31T00:01

2025-01-31T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +9, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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