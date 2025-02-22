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Гибель семьи в Севастополе и Украина как буферная зона: главное за день - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Гибель семьи в Севастополе и Украина как буферная зона: главное за день
Гибель семьи в Севастополе и Украина как буферная зона: главное за день - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Гибель семьи в Севастополе и Украина как буферная зона: главное за день
В Севастополе две женщины и ребенок отравились угарным газом. Оставшиеся регионы Украины станут буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T21:56
2025-02-22T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе две женщины и ребенок отравились угарным газом. Оставшиеся регионы Украины станут буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В МИД рассказали, как идет подготовка к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Награждение бойцов Черноморского флота за смелость. В Крыму перекрыли участок трассы в районе Судака из-за непогоды, а на юге России обещают 20-градусные морозы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Семья погибла в СевастополеДвое взрослых и 10-летний ребенок погибли от отравления угарным газом в селе Поворотное в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушений в эксплуатации печного оборудования.По факту гибели семьи будет возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. А в городской прокуратуре дадут оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетней в семье и полноте соблюдения требований жилищно-коммунального законодательства при содержании данного многоквартирного дома.НАТО и ЕС закрыты для УкраиныЧленство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий оставшаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Как готовятся к встрече Путина и ТрампаПодготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", — сказал он.Награды бойцам за самоотверженностьВ субботу глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая звезда" и именное огнестрельное оружие военным, которые отличились в боях военнослужащим. А замминистра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил бойцов Черноморского флота.Непогода в Крыму и сильные морозы на югеВ субботу дорожники Крыма очистили и обработали от снега больше шести тысяч километров дорог, к работе подключены сто единиц техники, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор". Из-за непогоды участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия был перекрыт в целях предотвращения ДТП. К вечеру автомобилистов предупредили о снежных переметах на трассах.При этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о двадцатиградусных морозах, которые ожидаются в южных регионах России на следующей неделе. По его словам, на юге европейской части страны конца февраля будет на 7-8 градусов холоднее климатической нормы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, севастополь, россия, сша, переговоры, политика, происшествия, новости, новости крыма, главное за день
Гибель семьи в Севастополе и Украина как буферная зона: главное за день

Гибель семьи в Севастополе и перспективы Украины стать буферной зоной – главное за день

21:56 22.02.2025
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе две женщины и ребенок отравились угарным газом. Оставшиеся регионы Украины станут буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В МИД рассказали, как идет подготовка к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Награждение бойцов Черноморского флота за смелость. В Крыму перекрыли участок трассы в районе Судака из-за непогоды, а на юге России обещают 20-градусные морозы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Семья погибла в Севастополе

Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли от отравления угарным газом в селе Поворотное в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушений в эксплуатации печного оборудования.
По факту гибели семьи будет возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. А в городской прокуратуре дадут оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетней в семье и полноте соблюдения требований жилищно-коммунального законодательства при содержании данного многоквартирного дома.
В Севастополе после гибели семьи возбудят дело о причинении смерти по неосторожности
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НАТО и ЕС закрыты для Украины

Членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий оставшаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Уже ясно, что эксперимент провалился, что Украина, точнее, то, что от нее останется, снова будет (буферной - ред.) зоной между РФ и НАТО. Она не будет членом НАТО", - цитирует РИА Новости Орбана.

Как готовятся к встрече Путина и Трампа

Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", — сказал он.
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Награды бойцам за самоотверженность

В субботу глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая звезда" и именное огнестрельное оружие военным, которые отличились в боях военнослужащим. А замминистра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил бойцов Черноморского флота.

Непогода в Крыму и сильные морозы на юге

В субботу дорожники Крыма очистили и обработали от снега больше шести тысяч километров дорог, к работе подключены сто единиц техники, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор". Из-за непогоды участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия был перекрыт в целях предотвращения ДТП. К вечеру автомобилистов предупредили о снежных переметах на трассах.
При этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о двадцатиградусных морозах, которые ожидаются в южных регионах России на следующей неделе. По его словам, на юге европейской части страны конца февраля будет на 7-8 градусов холоднее климатической нормы.
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