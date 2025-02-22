https://crimea.ria.ru/20250222/gibel-semi-v-sevastopole-i-ukraina-kak-bufernaya-zona-glavnoe-za-den-1144397544.html

Гибель семьи в Севастополе и Украина как буферная зона: главное за день

Гибель семьи в Севастополе и Украина как буферная зона: главное за день - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Гибель семьи в Севастополе и Украина как буферная зона: главное за день

В Севастополе две женщины и ребенок отравились угарным газом. Оставшиеся регионы Украины станут буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T21:56

2025-02-22T21:56

2025-02-22T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе две женщины и ребенок отравились угарным газом. Оставшиеся регионы Украины станут буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В МИД рассказали, как идет подготовка к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Награждение бойцов Черноморского флота за смелость. В Крыму перекрыли участок трассы в районе Судака из-за непогоды, а на юге России обещают 20-градусные морозы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Семья погибла в СевастополеДвое взрослых и 10-летний ребенок погибли от отравления угарным газом в селе Поворотное в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушений в эксплуатации печного оборудования.По факту гибели семьи будет возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. А в городской прокуратуре дадут оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетней в семье и полноте соблюдения требований жилищно-коммунального законодательства при содержании данного многоквартирного дома.НАТО и ЕС закрыты для УкраиныЧленство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий оставшаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Как готовятся к встрече Путина и ТрампаПодготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", — сказал он.Награды бойцам за самоотверженностьВ субботу глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая звезда" и именное огнестрельное оружие военным, которые отличились в боях военнослужащим. А замминистра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил бойцов Черноморского флота.Непогода в Крыму и сильные морозы на югеВ субботу дорожники Крыма очистили и обработали от снега больше шести тысяч километров дорог, к работе подключены сто единиц техники, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор". Из-за непогоды участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия был перекрыт в целях предотвращения ДТП. К вечеру автомобилистов предупредили о снежных переметах на трассах.При этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о двадцатиградусных морозах, которые ожидаются в южных регионах России на следующей неделе. По его словам, на юге европейской части страны конца февраля будет на 7-8 градусов холоднее климатической нормы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250222/turisty-ischut-v-krymu-novye-formaty-ekskursiy-1144373329.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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