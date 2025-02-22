Рейтинг@Mail.ru
Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250222/krym-prisoedinilsya-k-mezhdunarodnoy-aktsii-oblivaniya-kholodnoy-vodoy-1144396020.html
Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой
Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой
Жители Керчи и Евпатории в субботу присоединились к международной акции массового обливания холодной водой, приуроченной к 80-летию Победы в Великой... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T19:35
2025-02-22T19:48
крым
евпатория
керчь
80 лет победы
патриотическое воспитание
общество
минспорта крыма
ольга торубарова
иван просоедов
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144395872_68:0:1170:620_1920x0_80_0_0_14f82c0d3895343ce0a78a1187af4369.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Жители Керчи и Евпатории в субботу присоединились к международной акции массового обливания холодной водой, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, "Быть здоровым - это модно". Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.Участники акции из 50 городов России и 10 стран были одеты в цвета российского флага. В рамках телемоста они одновременно обливались водой.Как уточнил замглавы администрации Евпатории Иван Просоедов, евпаторийцы, которые решились на холодные обливания, собрались в субботу на площадке перед Дворцом спорта им. Ю.А. Гагарина.В этом году акция была уже тринадцатой по счету. С 2016 по 2024 годы самым младшим участником обливания стал ребенок пяти лет, а самым старшим - 60 летний, дополнили в крымском минспорта.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно моржевать: советы спасателейВ Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятийАвтопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
крым
евпатория
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144395872_343:0:1170:620_1920x0_80_0_0_a3dca4e1ee681e7468553cab7d51019b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, керчь, 80 лет победы, патриотическое воспитание, общество, минспорта крыма, ольга торубарова, иван просоедов, новости крыма
Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой

В Евпатории и Керчи прошла международная акция обливания холодной водой к 80-летию Победы

19:35 22.02.2025 (обновлено: 19:48 22.02.2025)
 
© Telegram-канал министра спорта Крыма Ольги ТорубаровойАкция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Керчи
Акция-обливание Быть здоровым – это модно к 80-летию Победы в Керчи
© Telegram-канал министра спорта Крыма Ольги Торубаровой
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Жители Керчи и Евпатории в субботу присоединились к международной акции массового обливания холодной водой, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, "Быть здоровым - это модно". Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.
Участники акции из 50 городов России и 10 стран были одеты в цвета российского флага. В рамках телемоста они одновременно обливались водой.
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана ПросоедоваАкция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
Акция-обливание Быть здоровым – это модно к 80-летию Победы в Евпатории
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
Акция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
Как уточнил замглавы администрации Евпатории Иван Просоедов, евпаторийцы, которые решились на холодные обливания, собрались в субботу на площадке перед Дворцом спорта им. Ю.А. Гагарина.
"В этом году в нем (массовом обливании – ред.) приняли участие 50 евпаторийцев, которые при помощи телемоста вошли в состав 50 регионов России, объединенных акцией. Кроме наших соотечественников к обливанию присоединились представители 10 стран", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана ПросоедоваАкция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
Акция-обливание Быть здоровым – это модно к 80-летию Победы в Евпатории
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
Акция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
В этом году акция была уже тринадцатой по счету. С 2016 по 2024 годы самым младшим участником обливания стал ребенок пяти лет, а самым старшим - 60 летний, дополнили в крымском минспорта.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана ПросоедоваАкция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
Акция-обливание Быть здоровым – это модно к 80-летию Победы в Евпатории
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
Акция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как правильно моржевать: советы спасателей
В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий
Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
 
КрымЕвпаторияКерчь80 лет ПобедыПатриотическое воспитаниеОбществоМинспорта КрымаОльга ТорубароваИван ПросоедовНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Крымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублей
20:44Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора
20:38Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий
20:16В Донецке появился памятник Героям-спасателям
19:57В Севастополе открылся анатомический театр
19:35Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой
19:09От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
18:39Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО
18:01Путин собрал Совбез
17:57Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки
17:43Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе
17:34Снег в Крыму сегодня: обстановка на дорогах к вечеру субботы
17:08Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом
16:57В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью
16:31Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота
16:13В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь
15:56Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
15:25ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области
14:56Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи"
14:29Фотовыставка памяти погибшего военкора Журавлева открылась в Салехарде
Лента новостейМолния