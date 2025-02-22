Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой
В Евпатории и Керчи прошла международная акция обливания холодной водой к 80-летию Победы
19:35 22.02.2025 (обновлено: 19:48 22.02.2025)
© Telegram-канал министра спорта Крыма Ольги ТорубаровойАкция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Керчи
© Telegram-канал министра спорта Крыма Ольги Торубаровой
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Жители Керчи и Евпатории в субботу присоединились к международной акции массового обливания холодной водой, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, "Быть здоровым - это модно". Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.
Участники акции из 50 городов России и 10 стран были одеты в цвета российского флага. В рамках телемоста они одновременно обливались водой.
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана ПросоедоваАкция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
Акция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
Как уточнил замглавы администрации Евпатории Иван Просоедов, евпаторийцы, которые решились на холодные обливания, собрались в субботу на площадке перед Дворцом спорта им. Ю.А. Гагарина.
"В этом году в нем (массовом обливании – ред.) приняли участие 50 евпаторийцев, которые при помощи телемоста вошли в состав 50 регионов России, объединенных акцией. Кроме наших соотечественников к обливанию присоединились представители 10 стран", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана ПросоедоваАкция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
Акция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
В этом году акция была уже тринадцатой по счету. С 2016 по 2024 годы самым младшим участником обливания стал ребенок пяти лет, а самым старшим - 60 летний, дополнили в крымском минспорта.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана ПросоедоваАкция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
Акция-обливание "Быть здоровым – это модно" к 80-летию Победы в Евпатории
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