https://crimea.ria.ru/20250222/krym-prisoedinilsya-k-mezhdunarodnoy-aktsii-oblivaniya-kholodnoy-vodoy-1144396020.html

Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой

Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой

Жители Керчи и Евпатории в субботу присоединились к международной акции массового обливания холодной водой, приуроченной к 80-летию Победы в Великой... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T19:35

2025-02-22T19:35

2025-02-22T19:48

крым

евпатория

керчь

80 лет победы

патриотическое воспитание

общество

минспорта крыма

ольга торубарова

иван просоедов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Жители Керчи и Евпатории в субботу присоединились к международной акции массового обливания холодной водой, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, "Быть здоровым - это модно". Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.Участники акции из 50 городов России и 10 стран были одеты в цвета российского флага. В рамках телемоста они одновременно обливались водой.Как уточнил замглавы администрации Евпатории Иван Просоедов, евпаторийцы, которые решились на холодные обливания, собрались в субботу на площадке перед Дворцом спорта им. Ю.А. Гагарина.В этом году акция была уже тринадцатой по счету. С 2016 по 2024 годы самым младшим участником обливания стал ребенок пяти лет, а самым старшим - 60 летний, дополнили в крымском минспорта.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно моржевать: советы спасателейВ Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятийАвтопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, керчь, 80 лет победы, патриотическое воспитание, общество, минспорта крыма, ольга торубарова, иван просоедов, новости крыма