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Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе

Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности будет возбуждено по факту гибели семьи в Севастополе от отравления угарным газом. Такое поручение дал... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T17:43

2025-02-22T17:43

2025-02-22T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности будет возбуждено по факту гибели семьи в Севастополе от отравления угарным газом. Такое поручение дал руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в субботу в частном доме в селе Поворотное от угарного газа скончались двое взрослых и ребенок.Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса России - причинение смерти по неосторожности, и детально установить все обстоятельства трагедии.По данным прокуратуры Севастополя, в день трагедии ребенок гостила в гостях у родственников.В прокуратуре добавили, что дадут оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетней в семье и полноте соблюдения требований жилищно-коммунального законодательства при содержании данного многоквартирного дома.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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