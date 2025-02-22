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Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе
Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности будет возбуждено по факту гибели семьи в Севастополе от отравления угарным газом. Такое поручение дал... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T17:43
2025-02-22T17:43
2025-02-22T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности будет возбуждено по факту гибели семьи в Севастополе от отравления угарным газом. Такое поручение дал руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в субботу в частном доме в селе Поворотное от угарного газа скончались двое взрослых и ребенок.Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса России - причинение смерти по неосторожности, и детально установить все обстоятельства трагедии.По данным прокуратуры Севастополя, в день трагедии ребенок гостила в гостях у родственников.В прокуратуре добавили, что дадут оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетней в семье и полноте соблюдения требований жилищно-коммунального законодательства при содержании данного многоквартирного дома.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе
В Севастополе после отравления семьи возбудят дело о причинении смерти по неосторожности
17:43 22.02.2025 (обновлено: 18:15 22.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности будет возбуждено по факту гибели семьи в Севастополе от отравления угарным газом. Такое поручение дал руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в субботу в частном доме в селе Поворотное от угарного газа скончались
двое взрослых и ребенок.
"В частном доме были обнаружены тела трех человек - 10-летней девочки, ее мамы и бабушки с признаками отравления угарным газом. Предварительно, причиной трагедии стало отсутствие обслуживания печного отопления", - уточнили в Следкоме.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса России - причинение смерти по неосторожности, и детально установить все обстоятельства трагедии.
По данным прокуратуры Севастополя, в день трагедии ребенок гостила в гостях у родственников.
"22 февраля 2024 года 10-летняя девочка находилась в жилом помещении на улице Заря Свободы в гостях у родственниц по материнской линии 1965 и 1935 годов рождения. В результате отравления угарным газом погибли обе женщины и ребенок. Их тела обнаружил другой член семьи, который пришел проверить, все ли с ними в порядке, потому что они не выходили на связь", уточняется в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре добавили, что дадут оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетней в семье и полноте соблюдения требований жилищно-коммунального законодательства при содержании данного многоквартирного дома.
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