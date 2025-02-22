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В Донецке появился памятник Героям-спасателям - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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В Донецке появился памятник Героям-спасателям
В Донецке появился памятник Героям-спасателям - РИА Новости Крым, 22.02.2025
В Донецке появился памятник Героям-спасателям
В Донецке в субботу открыли памятник Героям-спасателям. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T20:16
2025-02-22T20:16
донецк
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Донецке в субботу открыли памятник Героям-спасателям. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, быть спасателем в Донбассе – это все равно, что служить на передовой. Ведь сотрудники МЧС первыми оказываются на местах обстрелов - тушат пожары в домах, разминируют освобожденные территории, разбирают завалы, чтобы спасти чью-то жизнь.Пушилин напомнил, что именно при таких обстоятельствах недавно в Горловке погиб Сергей Никитенко, который был начальником пожарно-спасательной службы в родном городе на протяжении последних 10 лет. Орденом Мужества он награжден посмертно, награду передали вдове на церемонии открытия памятника."Сотрудники МЧС – наша гордость. Уважение им и признательность – от всех жителей региона", - написал он в своей Telegram-канале.Украинские дроны регулярно атакуют российских спасателей, которые спешат на помощь простым мирным гражданам. Так, ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике. Позже беспилотник атаковал в городе машину спасателей, которые ехали на тушение пожара после украинского обстрела. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО стала для сербов священной войной – боец-доброволецИз зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла ЧебышеваВ Судаке появился "Мемориал славы"
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, памятники, новости, новые регионы россии
В Донецке появился памятник Героям-спасателям

В Донецке открыли памятник Героям-спасателям – Пушилин

20:16 22.02.2025
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаВ Донецке появился памятник героям-спасателям
В Донецке появился памятник героям-спасателям
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Донецке в субботу открыли памятник Героям-спасателям. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"С 2015 года у нас погибли 30 сотрудников МЧС и 258 человек были ранены. Ценой своей жизни они спасают жизни других. Только за прошлый год и два месяца 2025 года сотрудники МЧС спасли 660 человек, среди которых 47 детей", - отметил Пушилин.
По его словам, быть спасателем в Донбассе – это все равно, что служить на передовой. Ведь сотрудники МЧС первыми оказываются на местах обстрелов - тушат пожары в домах, разминируют освобожденные территории, разбирают завалы, чтобы спасти чью-то жизнь.
Пушилин напомнил, что именно при таких обстоятельствах недавно в Горловке погиб Сергей Никитенко, который был начальником пожарно-спасательной службы в родном городе на протяжении последних 10 лет. Орденом Мужества он награжден посмертно, награду передали вдове на церемонии открытия памятника.
"Сотрудники МЧС – наша гордость. Уважение им и признательность – от всех жителей региона", - написал он в своей Telegram-канале.
Украинские дроны регулярно атакуют российских спасателей, которые спешат на помощь простым мирным гражданам. Так, ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике. Позже беспилотник атаковал в городе машину спасателей, которые ехали на тушение пожара после украинского обстрела.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПамятникиНовостиНовые регионы России
 
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