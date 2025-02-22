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В Донецке появился памятник Героям-спасателям

В Донецке появился памятник Героям-спасателям - РИА Новости Крым, 22.02.2025

В Донецке появился памятник Героям-спасателям

В Донецке в субботу открыли памятник Героям-спасателям. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T20:16

2025-02-22T20:16

2025-02-22T20:16

донецк

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Донецке в субботу открыли памятник Героям-спасателям. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, быть спасателем в Донбассе – это все равно, что служить на передовой. Ведь сотрудники МЧС первыми оказываются на местах обстрелов - тушат пожары в домах, разминируют освобожденные территории, разбирают завалы, чтобы спасти чью-то жизнь.Пушилин напомнил, что именно при таких обстоятельствах недавно в Горловке погиб Сергей Никитенко, который был начальником пожарно-спасательной службы в родном городе на протяжении последних 10 лет. Орденом Мужества он награжден посмертно, награду передали вдове на церемонии открытия памятника."Сотрудники МЧС – наша гордость. Уважение им и признательность – от всех жителей региона", - написал он в своей Telegram-канале.Украинские дроны регулярно атакуют российских спасателей, которые спешат на помощь простым мирным гражданам. Так, ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике. Позже беспилотник атаковал в городе машину спасателей, которые ехали на тушение пожара после украинского обстрела. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО стала для сербов священной войной – боец-доброволецИз зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла ЧебышеваВ Судаке появился "Мемориал славы"

донецк

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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