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В Севастополе открылся анатомический театр - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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В Севастополе открылся анатомический театр
В Севастополе открылся анатомический театр - РИА Новости Крым, 22.02.2025
В Севастополе открылся анатомический театр
В Севастополе на базе института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ открылся анатомический театр. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T19:57
2025-02-22T19:57
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
севастопольский государственный университет (севгу)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на базе института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ открылся анатомический театр. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, новое здание стало одним из корпусов Севастопольского государственного университета, где смогут обучаться будущие врачи, а также студенты других направлений, которым необходимо знать анатомию человека в своей будущей специальности. Развожаев напомнил, что институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения работает с 2023 года. Здесь готовят докторов, в том числе, по целевому набору, — по 50 в год. "После вуза они придут работать в городские поликлиники и больницы. На медицинской кафедре сейчас учатся 280 студентов по направлениям: лечебное дело, медицинская кибернетика, медицинская биофизика и сестринское дело", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейкКрымские районные больницы получат новое медоборудованиеТренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагают
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, севастопольский государственный университет (севгу), общество, образование в крыму и севастополе, высшее образование
В Севастополе открылся анатомический театр

В Севастополе открылся первый в истории города анатомический театр - Развожаев

19:57 22.02.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открылся анатомический театр
В Севастополе открылся анатомический театр
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на базе института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ открылся анатомический театр. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, новое здание стало одним из корпусов Севастопольского государственного университета, где смогут обучаться будущие врачи, а также студенты других направлений, которым необходимо знать анатомию человека в своей будущей специальности.
"Анатомический театр возвели за полгода по программе "Приоритет 2030". Здесь расположили два зала для практической работы и лекций. У студентов здесь будут проходить занятия по классической анатомии, оперативной хирургии, топографической анатомии", - сообщил он в Telegram-канале.
Развожаев напомнил, что институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения работает с 2023 года. Здесь готовят докторов, в том числе, по целевому набору, — по 50 в год.
"После вуза они придут работать в городские поликлиники и больницы. На медицинской кафедре сейчас учатся 280 студентов по направлениям: лечебное дело, медицинская кибернетика, медицинская биофизика и сестринское дело", - заключил губернатор.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольский государственный университет (СевГУ)ОбществоОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образование
 
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