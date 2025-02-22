https://crimea.ria.ru/20250222/v-sevastopole-otkrylsya-anatomicheskiy-teatr-1144396382.html

В Севастополе открылся анатомический театр

В Севастополе открылся анатомический театр - РИА Новости Крым, 22.02.2025

В Севастополе открылся анатомический театр

В Севастополе на базе института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ открылся анатомический театр. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T19:57

2025-02-22T19:57

2025-02-22T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на базе института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ открылся анатомический театр. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, новое здание стало одним из корпусов Севастопольского государственного университета, где смогут обучаться будущие врачи, а также студенты других направлений, которым необходимо знать анатомию человека в своей будущей специальности. Развожаев напомнил, что институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения работает с 2023 года. Здесь готовят докторов, в том числе, по целевому набору, — по 50 в год. "После вуза они придут работать в городские поликлиники и больницы. На медицинской кафедре сейчас учатся 280 студентов по направлениям: лечебное дело, медицинская кибернетика, медицинская биофизика и сестринское дело", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейкКрымские районные больницы получат новое медоборудованиеТренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагают

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