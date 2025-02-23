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Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля
Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля
В воскресенье в Крыму сохранится холодная и ветреная погода. В городах и районах будет идти снег, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T00:01
2025-02-23T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится холодная и ветреная погода. В городах и районах будет идти снег, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный, северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°, днем -1...-3°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°, днем -1...-3°.На побережье будет идти снег. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут -4...6, днем от -2 до +2 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250221/poterpet-do-ponedelnika-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1144365213.html
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РИА Новости Крым
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Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля

В Крыму 23 февраля ожидаются снег и штормовой ветер

00:01 23.02.2025
 
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Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится холодная и ветреная погода. В городах и районах будет идти снег, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер 23 февраля северо-восточный 10-15 м/с, в восточных районах достигнет штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -9…14; днем -3…+2, в горах -4…9, на побережье -3…8", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный, северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°, днем -1...-3°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°, днем -1...-3°.
На побережье будет идти снег. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут -4...6, днем от -2 до +2 градусов.
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Снег в Керчи - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
21 февраля, 21:59Радио "Спутник в Крыму"
Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 23 февраля
23:52Мощные взрывы прогремели в Киеве
23:34Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны
22:12Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно
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21:29Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов
21:07Крымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублей
20:44Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора
20:38Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий
20:16В Донецке появился памятник Героям-спасателям
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