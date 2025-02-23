https://crimea.ria.ru/20250223/sneg-i-shtormovoy-veter-ozhidayutsya-v-krymu-23-fevralya-1144397980.html
Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля
Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля
В воскресенье в Крыму сохранится холодная и ветреная погода. В городах и районах будет идти снег, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T00:01
2025-02-23T00:01
2025-02-23T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144390562_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_4d1c2017aaf88a3bad4403ee8a3427d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится холодная и ветреная погода. В городах и районах будет идти снег, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный, северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°, днем -1...-3°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°, днем -1...-3°.На побережье будет идти снег. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут -4...6, днем от -2 до +2 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250221/poterpet-do-ponedelnika-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1144365213.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144390562_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_60c0dbb6a47e0479e456366f5d9beef3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля
В Крыму 23 февраля ожидаются снег и штормовой ветер