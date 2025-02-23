https://crimea.ria.ru/20250223/sneg-i-shtormovoy-veter-ozhidayutsya-v-krymu-23-fevralya-1144397980.html

Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля

Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму 23 февраля

В воскресенье в Крыму сохранится холодная и ветреная погода. В городах и районах будет идти снег, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T00:01

2025-02-23T00:01

2025-02-23T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится холодная и ветреная погода. В городах и районах будет идти снег, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный, северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°, днем -1...-3°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°, днем -1...-3°.На побережье будет идти снег. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут -4...6, днем от -2 до +2 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250221/poterpet-do-ponedelnika-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1144365213.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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