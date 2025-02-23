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Какой сегодня праздник: 23 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Какой сегодня праздник: 23 февраля
Какой сегодня праздник: 23 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Какой сегодня праздник: 23 февраля
23 февраля Россия и некоторые страны постсоветского пространства поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. В этот день родился автор "Черного квадрата" -... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-23T00:00
2025-02-22T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 23 февраля Россия и некоторые страны постсоветского пространства поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. В этот день родился автор "Черного квадрата" - художник Казимир Малевич. А еще 23 февраля можно драться подушками.Что празднуют в миреРоссия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан отмечают самый мужественный праздник - День защитника Отечества. Традиция празднования перешла из Советского Союза: 23 февраля отмечался в СССР как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.День рождения императора Японии — официальный государственный праздник в стране. Он совпадает с фактическим днем рождения правящего императора Японии Нарухито и отмечается 23 февраля.День сражений подушками (День подушечного боя) - смешной и странный праздник, о котором знают не все. В принципе, никто не мешает отмечать его хоть каждый день, чаще всего его датой называют именно 23 февраля.Также сегодня отмечают Всемирный день взаимопонимания и мира, День рационализации, День дизельного двигателя. Именины у Порфирия, Анны, Валентины, Геннадия, Антона, Василия, Галины, Семена, Петра, Григория, Аркадия, Ивана, Карпа, Германа.Знаменательные события23 февраля 1826 года русский математик Николай Лобачевский представил доклад об открытии неевклидовой геометрии. Он выступил на заседании физико-математического факультета Казанского университета с докладом "Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных", где изложил основы новой геометрии, в которой нарушаются общепринятые представления.23 февраля 1874 года был запатентован корт для игры в большой теннис, а в 1893 году - дизельный двигатель внутреннего сгорания, изобретенный немецким инженером Рудольфом Дизелем.В 1927 году Совнарком УССР принял постановление о помощи бродячим цыганам при переходе на "трудовой оседлый образ жизни".В 1958 году в Москве на Поклонной горе торжественно заложили памятник Победы советских воинов в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.66 лет назад в Страсбурге открылась первая сессия ЕСПЧ. Если вдруг кто-то не в курсе, то ЕСПЧ — это Европейский суд по правам человека (англ. European Court of Human Rights, фр. Cour européenne des droits de l’homme), юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы.Кто родился2 февраля 1879 года родился художник-абстракционист Казимир Малевич, изобретатель супрематизма – движения, вышедшего из кубо-футуризма. Свою знаменитую картину "Черный квадрат" Малевич описал так: "выражение чистого чувства, не ищущее никаких практических ценностей, никаких идей, никакой "земли обетованной".В 1883 году на свет появился немецкий философ и психиатр Карл Ясперс, посвятивший жизнь изучению уникальности человеческого бытия. Наиболее содержательными являются его работы "Психология мировоззрений", "Духовная ситуация времени", "Смысл и назначение истории", "Об условиях и возможностях нового гуманизма".Чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения Юлиус Фучик родился 23 февраля 1903 года в Праге.Также 23 февраля родились император Японии Нарухито, американские актрисы Кристин Дэвис и Эмили Блант, российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт и другие.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости, день защитника отечества, в мире, россия, история
Какой сегодня праздник: 23 февраля

Что отмечают в России и в мире в воскресенье, 23 февраля

00:00 23.02.2025
 
Армия России
Армия России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 23 февраля Россия и некоторые страны постсоветского пространства поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. В этот день родился автор "Черного квадрата" - художник Казимир Малевич. А еще 23 февраля можно драться подушками.

Что празднуют в мире

Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан отмечают самый мужественный праздник - День защитника Отечества. Традиция празднования перешла из Советского Союза: 23 февраля отмечался в СССР как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
День рождения императора Японии — официальный государственный праздник в стране. Он совпадает с фактическим днем рождения правящего императора Японии Нарухито и отмечается 23 февраля.
День сражений подушками (День подушечного боя) - смешной и странный праздник, о котором знают не все. В принципе, никто не мешает отмечать его хоть каждый день, чаще всего его датой называют именно 23 февраля.
Также сегодня отмечают Всемирный день взаимопонимания и мира, День рационализации, День дизельного двигателя. Именины у Порфирия, Анны, Валентины, Геннадия, Антона, Василия, Галины, Семена, Петра, Григория, Аркадия, Ивана, Карпа, Германа.

Знаменательные события

23 февраля 1826 года русский математик Николай Лобачевский представил доклад об открытии неевклидовой геометрии. Он выступил на заседании физико-математического факультета Казанского университета с докладом "Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных", где изложил основы новой геометрии, в которой нарушаются общепринятые представления.
23 февраля 1874 года был запатентован корт для игры в большой теннис, а в 1893 году - дизельный двигатель внутреннего сгорания, изобретенный немецким инженером Рудольфом Дизелем.
В 1927 году Совнарком УССР принял постановление о помощи бродячим цыганам при переходе на "трудовой оседлый образ жизни".
В 1958 году в Москве на Поклонной горе торжественно заложили памятник Победы советских воинов в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.
66 лет назад в Страсбурге открылась первая сессия ЕСПЧ. Если вдруг кто-то не в курсе, то ЕСПЧ — это Европейский суд по правам человека (англ. European Court of Human Rights, фр. Cour européenne des droits de l’homme), юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы.

Кто родился

2 февраля 1879 года родился художник-абстракционист Казимир Малевич, изобретатель супрематизма – движения, вышедшего из кубо-футуризма. Свою знаменитую картину "Черный квадрат" Малевич описал так: "выражение чистого чувства, не ищущее никаких практических ценностей, никаких идей, никакой "земли обетованной".
В 1883 году на свет появился немецкий философ и психиатр Карл Ясперс, посвятивший жизнь изучению уникальности человеческого бытия. Наиболее содержательными являются его работы "Психология мировоззрений", "Духовная ситуация времени", "Смысл и назначение истории", "Об условиях и возможностях нового гуманизма".
Чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения Юлиус Фучик родился 23 февраля 1903 года в Праге.
Также 23 февраля родились император Японии Нарухито, американские актрисы Кристин Дэвис и Эмили Блант, российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт и другие.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиДень защитника ОтечестваВ миреРоссияИстория
 
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