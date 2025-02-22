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Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно
Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно
Три беспилотника сбиты над территорией Крыма в субботу вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T22:12
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крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Три беспилотника сбиты над территорией Крыма в субботу вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, накануне дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря.ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. До этого вечером над Крымом сбили два украинских БПЛА. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом 27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и КубаньюПосле атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена
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РИА Новости Крым
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крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости крыма
Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - Минобороны

22:12 22.02.2025 (обновлено: 22:21 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Три беспилотника сбиты над территорией Крыма в субботу вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 20.00 до 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, накануне дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря.
ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. До этого вечером над Крымом сбили два украинских БПЛА.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовости Крыма
 
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