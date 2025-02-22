https://crimea.ria.ru/20250222/tri-bespilotnika-sbity-nad-krymom-1144398260.html

Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно

Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно

Три беспилотника сбиты над территорией Крыма в субботу вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T22:12

2025-02-22T22:12

2025-02-22T22:21

крым

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7215858e6a7c9c501cf0bd40548dfbee.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Три беспилотника сбиты над территорией Крыма в субботу вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, накануне дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря.ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. До этого вечером над Крымом сбили два украинских БПЛА. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом 27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и КубаньюПосле атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости крыма