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Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно
Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно
Три беспилотника сбиты над территорией Крыма в субботу вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T22:12
2025-02-22T22:12
2025-02-22T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Три беспилотника сбиты над территорией Крыма в субботу вечером. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, накануне дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря.ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. До этого вечером над Крымом сбили два украинских БПЛА. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом 27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и КубаньюПосле атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно
Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - Минобороны
22:12 22.02.2025 (обновлено: 22:21 22.02.2025)