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Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО
Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО
Членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T18:39
2025-02-22T18:46
украина
европейский союз (ес)
нато
виктор орбан
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Он также подчеркнул, что венграм решать, станет ли Украина членом ЕС."Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом ЕС. Вступление Украины уничтожило бы венгерских аграриев, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", - пояснил Орбан.Он ранее неоднократно выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО. В январе он назвал Украину серьезной угрозой для европейской экономики. В начале февраля венгерский премьер-министр заявил, что Европа в феврале 2022 года совершила большую ошибку, не изолировав конфликт на Украине путем организации прекращения огня и проведения переговоров. По словам Орбана, невозможность победы Украины была ясна с самого начала. Политик добавил, что сегодня можно помочь Украине только прекращением огня и заключением мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, европейский союз (ес), нато, виктор орбан, венгрия, политика, внешняя политика, мнения, новости
Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО

Оставшаяся часть Украины станет буферной зоной между Россией и НАТО - Орбан

18:39 22.02.2025 (обновлено: 18:46 22.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Почему европейские и американские либералы решили, что россияне будут пассивно наблюдать за этим, до сих пор остается загадкой. Уже ясно, что эксперимент провалился, что Украина, точнее, то, что от нее останется, снова будет (буферной - ред.) зоной между РФ и НАТО. Она не будет членом НАТО", - цитирует РИА Новости Орбана.

Он также подчеркнул, что венграм решать, станет ли Украина членом ЕС.
"Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом ЕС. Вступление Украины уничтожило бы венгерских аграриев, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", - пояснил Орбан.
Он ранее неоднократно выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО. В январе он назвал Украину серьезной угрозой для европейской экономики.
В начале февраля венгерский премьер-министр заявил, что Европа в феврале 2022 года совершила большую ошибку, не изолировав конфликт на Украине путем организации прекращения огня и проведения переговоров. По словам Орбана, невозможность победы Украины была ясна с самого начала. Политик добавил, что сегодня можно помочь Украине только прекращением огня и заключением мира.
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УкраинаЕвропейский Союз (ЕС)НАТОВиктор ОрбанВенгрияПолитикаВнешняя политикаМненияНовости
 
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