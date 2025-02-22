Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО
Оставшаяся часть Украины станет буферной зоной между Россией и НАТО - Орбан
18:39 22.02.2025 (обновлено: 18:46 22.02.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Почему европейские и американские либералы решили, что россияне будут пассивно наблюдать за этим, до сих пор остается загадкой. Уже ясно, что эксперимент провалился, что Украина, точнее, то, что от нее останется, снова будет (буферной - ред.) зоной между РФ и НАТО. Она не будет членом НАТО", - цитирует РИА Новости Орбана.
Он также подчеркнул, что венграм решать, станет ли Украина членом ЕС.
"Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом ЕС. Вступление Украины уничтожило бы венгерских аграриев, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", - пояснил Орбан.
Он ранее неоднократно выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО. В январе он назвал Украину серьезной угрозой для европейской экономики.
В начале февраля венгерский премьер-министр заявил, что Европа в феврале 2022 года совершила большую ошибку, не изолировав конфликт на Украине путем организации прекращения огня и проведения переговоров. По словам Орбана, невозможность победы Украины была ясна с самого начала. Политик добавил, что сегодня можно помочь Украине только прекращением огня и заключением мира.
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