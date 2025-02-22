https://crimea.ria.ru/20250222/eksperiment-provalilsya-orban-o-buduschem-ukrainy-v-es-i-nato-1144394720.html

Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО

Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО

Членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T18:39

2025-02-22T18:39

2025-02-22T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Он также подчеркнул, что венграм решать, станет ли Украина членом ЕС."Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом ЕС. Вступление Украины уничтожило бы венгерских аграриев, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", - пояснил Орбан.Он ранее неоднократно выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО. В январе он назвал Украину серьезной угрозой для европейской экономики. В начале февраля венгерский премьер-министр заявил, что Европа в феврале 2022 года совершила большую ошибку, не изолировав конфликт на Украине путем организации прекращения огня и проведения переговоров. По словам Орбана, невозможность победы Украины была ясна с самого начала. Политик добавил, что сегодня можно помочь Украине только прекращением огня и заключением мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина, европейский союз (ес), нато, виктор орбан, венгрия, политика, внешняя политика, мнения, новости