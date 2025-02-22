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Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом
Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом
Двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом в селе Поворотное в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T17:08
2025-02-22T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом в селе Поворотное в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что на месте происшествия работают представители прокуратуры, следователи и спасатели МЧС.21 августа в Симферополе семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи в квартире обнаружила девочку в бессознательном состоянии и ее родителей с признаками отравления угарным газом. Семья была доставлена в больницу, где врачи спасли им жизни.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, общество, новости севастополя, срочные новости крыма, дети
Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом

В Севастополе трое человек задохнулись угарным газом в частном доме - Развожаев

17:08 22.02.2025 (обновлено: 17:20 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом в селе Поворотное в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе произошла трагедия. В частном жилом доме задохнулись угарным газом три человека, в том числе ребенок — девочка 2014 года рождения. По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушений в эксплуатации печного оборудования", - написал он в Telegram.

Развожаев отметил, что на месте происшествия работают представители прокуратуры, следователи и спасатели МЧС.
21 августа в Симферополе семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи в квартире обнаружила девочку в бессознательном состоянии и ее родителей с признаками отравления угарным газом. Семья была доставлена в больницу, где врачи спасли им жизни.
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