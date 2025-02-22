https://crimea.ria.ru/20250222/tragediya-v-sevastopole-dvoe-vzroslykh-i-rebenok-zadokhnulis-ugarnym-gazom-1144393528.html

Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом

Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом

Двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом в селе Поворотное в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T17:08

2025-02-22T17:08

2025-02-22T17:20

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом в селе Поворотное в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что на месте происшествия работают представители прокуратуры, следователи и спасатели МЧС.21 августа в Симферополе семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи в квартире обнаружила девочку в бессознательном состоянии и ее родителей с признаками отравления угарным газом. Семья была доставлена в больницу, где врачи спасли им жизни.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия, общество, новости севастополя, срочные новости крыма, дети