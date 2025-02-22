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Мощные взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Мощные взрывы прогремели в Киеве
Мощные взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Мощные взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прогремели в субботу вечером в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T23:52
2025-02-22T23:52
украина
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взрыв
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киев
виталий кличко
воздушная тревога на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу вечером в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.О сильных взрывах сообщает и украинское издание "Общественное Новости".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 23.30 мск объявлена в столице и десяти областях. В частности, , она затронула Киевскую, Черниговскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую, Одесскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: в Киеве прогремели взрывыГрупповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине В Киеве гремят взрывы
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РИА Новости Крым
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украина, новости, взрыв, новости сво, киев, виталий кличко, воздушная тревога на украине
Мощные взрывы прогремели в Киеве

В Киеве звучит сигнал воздушной тревоги и гремят мощные взрывы

23:52 22.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу вечером в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.
"В столице громко. Работают силы ПВО. В центре города работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал мэр города Виталий Кличко.
О сильных взрывах сообщает и украинское издание "Общественное Новости".
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 23.30 мск объявлена в столице и десяти областях. В частности, , она затронула Киевскую, Черниговскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую, Одесскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую области.
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