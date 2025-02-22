https://crimea.ria.ru/20250222/moschnye-vzryvy-progremeli-v-kieve-1144398796.html

Мощные взрывы прогремели в Киеве

Мощные взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Мощные взрывы прогремели в Киеве

Взрывы прогремели в субботу вечером в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T23:52

2025-02-22T23:52

2025-02-22T23:52

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воздушная тревога на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу вечером в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.О сильных взрывах сообщает и украинское издание "Общественное Новости".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 23.30 мск объявлена в столице и десяти областях. В частности, , она затронула Киевскую, Черниговскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую, Одесскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: в Киеве прогремели взрывыГрупповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине В Киеве гремят взрывы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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