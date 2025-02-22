Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250222/putin-sobral-sovbez-1144394370.html
Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин в субботу проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности страны. Темой обсуждения стало развитие отношений со... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T18:01
2025-02-22T18:09
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
политика
внешняя политика
снг
новости
сергей лавров
александр бортников
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111569/76/1115697610_0:206:2936:1858_1920x0_80_0_0_07cf878f433d7a2e26df72728c14dcd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности страны. Темой обсуждения стало развитие отношений со странами постсоветского пространства. Об этом сообщили в Кремле.С докладами выступают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого Путин попросил рассказать о последних поездках, а также директор ФСБ России Александр Бортников, который затронет тему обеспечения безопасности на этом треке.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Зеленский накануне российско-американских переговоров заявил, что Украина не будет в них участвовать и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.Накануне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250219/kiev-gotovit-terakty-dlya-sryva-peregovorov-o-mire-na-ukraine--svr--1144306689.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111569/76/1115697610_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_52b8594a99d15e5a46f195250f8cb51c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), совет безопасности россии , политика, внешняя политика, снг, новости, сергей лавров, александр бортников, безопасность
Путин собрал Совбез

Путин с Совбезом обсудил отношения с государствами постсоветского пространства

18:01 22.02.2025 (обновлено: 18:09 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности страны. Темой обсуждения стало развитие отношений со странами постсоветского пространства. Об этом сообщили в Кремле.

"У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами, соседями на постсоветском пространстве", - сказал российский лидер.

С докладами выступают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого Путин попросил рассказать о последних поездках, а также директор ФСБ России Александр Бортников, который затронет тему обеспечения безопасности на этом треке.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Зеленский накануне российско-американских переговоров заявил, что Украина не будет в них участвовать и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сотрудник СБУ
19 февраля, 14:48
Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР
 
Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииПолитикаВнешняя политикаСНГНовостиСергей ЛавровАлександр БортниковБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
18:39Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО
18:01Путин собрал Совбез
17:57Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки
17:43Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе
17:34Снегопад в Крыму: обстановка на дорогах к вечеру субботы
17:08Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом
16:57В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью
16:31Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота
16:13В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь
15:56Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
15:25ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области
14:56Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи"
14:29Фотовыставка памяти погибшего военкора Журавлева открылась в Салехарде
13:56В Крыму женятся и рожают: статистика минюста
13:20Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки
12:44Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29
12:31Внутренний туризм в России продолжит рост - Чернышенко
12:13Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР
11:54Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся
Лента новостейМолния