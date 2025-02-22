https://crimea.ria.ru/20250222/putin-sobral-sovbez-1144394370.html

Путин собрал Совбез

Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Путин собрал Совбез

Президент России Владимир Путин в субботу проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности страны. Темой обсуждения стало развитие отношений со... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T18:01

2025-02-22T18:01

2025-02-22T18:09

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

политика

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александр бортников

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности страны. Темой обсуждения стало развитие отношений со странами постсоветского пространства. Об этом сообщили в Кремле.С докладами выступают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого Путин попросил рассказать о последних поездках, а также директор ФСБ России Александр Бортников, который затронет тему обеспечения безопасности на этом треке.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Зеленский накануне российско-американских переговоров заявил, что Украина не будет в них участвовать и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.Накануне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250219/kiev-gotovit-terakty-dlya-sryva-peregovorov-o-mire-na-ukraine--svr--1144306689.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности россии , политика, внешняя политика, снг, новости, сергей лавров, александр бортников, безопасность