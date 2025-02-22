https://crimea.ria.ru/20250222/krymchane-zadolzhali-za-otoplenie-bolshe-800-millionov-rubley-1144323994.html

Крымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублей

Крымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Крымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублей

Сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения достигла 837 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T21:07

2025-02-22T21:07

2025-02-22T21:07

дмитрий прилипко

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СИМФЕРОПОЛЬ,22 фев - РИА Новости Крым. Сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения достигла 837 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."Если говорить о ситуации на февраль, то общая сумма просроченной задолженности составляет 837 млн рублей. Сумма значительная. Но в этом году мы ставим перед собой амбициозные цели – добиться существенного снижения этой суммы, потому что неоплата сказывается, в том числе, и на подготовке к отопительному сезону", - сказал Прилипко.По его словам, обозначенная сумма включает в себя порядка 50 тысяч лицевых счетов, которые имеют определенную сумму просроченной задолженности.Он отметил, что с точки зрения оплаты коммунальных платежей январь всегда был провальный. Так, на 1 января 2023 год сумма задолженности составляла 862 миллиона рублей, на 1 января 2024 года – 970 миллионов, а на 1 января 2025 – 817 миллионов рублей, привел данные гендиректор компании. Прилипко подчеркнул, если суммы задолженностей накопились большие, то предприятие готово помочь их выплатить, не доводя дело до разбирательств, в том числе судебных. Он напомнил, что на непогашенный долг насчитывается пеня, вслед за которой начинается досудебная работа по убеждению абонента погасить задолженность. И только после, если и это не дает результатов, принимаются радикальные меры.Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения за десять лет достигла 915 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вода Крыма" прощает пени должникам – условияДолги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

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