https://crimea.ria.ru/20250222/elektrosnabzhenie-sevastopolya-v-gorod-dostavili-dva-dizel-generatora-1144397324.html

Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора

Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора

В Севастополь для обеспечения стабильного энергоснабжения жителей микрорайона Фиолент доставили два дизель-генератора. Об этом сообщил губернатор региона Михаил РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T20:44

2025-02-22T20:44

2025-02-22T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополь для обеспечения стабильного энергоснабжения жителей микрорайона Фиолент доставили два дизель-генератора. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, для снижения нагрузки на сети и оптимизации схемы электроснабжения "102-й ПЭС" правительство задействовало в работе на Фиоленте 10 дополнительных резервных источников питания суммарной мощностью больше 6 МВт.6 февраля в связи с резким похолоданием и ростом потребления в этом районе вышло из строя сразу две подстанции. Последствия аварии были ликвидированы, однако чтобы избежать такой ситуации в будущем, потребовалось ввести жесткие графики веерных отключений. По словам губернатора, люди жалуются на их несоблюдение, поскольку мощностей 102-й линии не хватает для обеспечения этих работ.16 февраля жители Фиолента обратились с жалобой в Следственный комитет на отсутствие тепла в домах в связи с беспорядочными отключениями электричества.Проблема сверхнормативного потребления электроэнергии в этом районе Севастополя существует уже давно, сообщил Развожаев. Он напомнил, что электроснабжением этого района занимается две организации, которые не подчиняются правительству города – это 102-я сеть Министерства обороны и частная компания "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторамиЖители Балаклавы пожаловались в следком на холод в своих домахВ Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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