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Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора
Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора
В Севастополь для обеспечения стабильного энергоснабжения жителей микрорайона Фиолент доставили два дизель-генератора. Об этом сообщил губернатор региона Михаил РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T20:44
2025-02-22T20:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополь для обеспечения стабильного энергоснабжения жителей микрорайона Фиолент доставили два дизель-генератора. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, для снижения нагрузки на сети и оптимизации схемы электроснабжения "102-й ПЭС" правительство задействовало в работе на Фиоленте 10 дополнительных резервных источников питания суммарной мощностью больше 6 МВт.6 февраля в связи с резким похолоданием и ростом потребления в этом районе вышло из строя сразу две подстанции. Последствия аварии были ликвидированы, однако чтобы избежать такой ситуации в будущем, потребовалось ввести жесткие графики веерных отключений. По словам губернатора, люди жалуются на их несоблюдение, поскольку мощностей 102-й линии не хватает для обеспечения этих работ.16 февраля жители Фиолента обратились с жалобой в Следственный комитет на отсутствие тепла в домах в связи с беспорядочными отключениями электричества.Проблема сверхнормативного потребления электроэнергии в этом районе Севастополя существует уже давно, сообщил Развожаев. Он напомнил, что электроснабжением этого района занимается две организации, которые не подчиняются правительству города – это 102-я сеть Министерства обороны и частная компания "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторамиЖители Балаклавы пожаловались в следком на холод в своих домахВ Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны
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Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора
В Севастополь для электроснабжения Фиолента доставили два дизель-генератора по 630 кВт
20:44 22.02.2025 (обновлено: 20:45 22.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополь для обеспечения стабильного энергоснабжения жителей микрорайона Фиолент доставили два дизель-генератора. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня днем мы привезли еще два дополнительных дизель-генераторных установки по 630 кВт. На данный момент по Фиоленту отключенных потребителей нет", - написал Развожаев в своем Telegram.
По его данным, для снижения нагрузки на сети и оптимизации схемы электроснабжения "102-й ПЭС" правительство задействовало в работе на Фиоленте 10 дополнительных резервных источников питания суммарной мощностью больше 6 МВт.
"Организована постоянная заправка дизель-генераторов топливом. Они включаются по мере роста нагрузки. Минимум семь установок в вечерний пик всегда находятся в работе", - подчеркнул глава региона.
6 февраля в связи с резким похолоданием и ростом потребления в этом районе вышло из строя сразу две подстанции. Последствия аварии были ликвидированы, однако чтобы избежать такой ситуации в будущем, потребовалось ввести жесткие графики веерных отключений. По словам губернатора, люди жалуются на их несоблюдение, поскольку мощностей 102-й линии не хватает для обеспечения этих работ.
16 февраля жители Фиолента обратились с жалобой в Следственный комитет
на отсутствие тепла в домах в связи с беспорядочными отключениями электричества.
Проблема сверхнормативного потребления электроэнергии в этом районе Севастополя существует уже давно, сообщил Развожаев. Он напомнил, что электроснабжением этого района занимается две организации, которые не подчиняются правительству города – это 102-я сеть Министерства обороны и частная компания "Севастопольэнерго".
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