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Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны
Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны
Средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T23:34
2025-02-22T23:44
крым
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в субботу с 20.00 до 20.45 дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым.ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. Накануне над Крымом сбили два украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя
Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны

Минобороны: 9 беспилотников сбиты над Крымом и тремя областями России

23:34 22.02.2025 (обновлено: 23:44 22.02.2025)
 
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 20.50 до 22.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному беспилотнику над территориями Республики Крым, Орловской и Курской области", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в субботу с 20.00 до 20.45 дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым.
ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. Накануне над Крымом сбили два украинских БПЛА.
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КрымМинистерство обороны РФНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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