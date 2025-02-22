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Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны

Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны

Средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T23:34

2025-02-22T23:34

2025-02-22T23:44

крым

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новости сво

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атаки всу на крым

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в субботу с 20.00 до 20.45 дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым.ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. Накануне над Крымом сбили два украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя