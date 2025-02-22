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Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны
Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны
Средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T23:34
2025-02-22T23:34
2025-02-22T23:44
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новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили девять беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в субботу с 20.00 до 20.45 дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым.ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. Накануне над Крымом сбили два украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новая попытка атака БПЛА на Крым и регионы России - данные Минобороны
Минобороны: 9 беспилотников сбиты над Крымом и тремя областями России
23:34 22.02.2025 (обновлено: 23:44 22.02.2025)