https://crimea.ria.ru/20250222/turisty-ischut-v-krymu-novye-formaty-ekskursiy-1144373329.html

Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий

Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий

Туристы хотят видеть в Крыму больше нетрадиционных экскурсионных форматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила глава ассоциации "Туристический... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T20:38

2025-02-22T20:38

2025-02-22T20:38

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CИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Туристы хотят видеть в Крыму больше нетрадиционных экскурсионных форматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Ее слова подтверждают те, кто много лет занимается экскурсионной деятельностью. К примеру, гид, блогер и историк Екатерина Солнце, которая 10 лет проработала в Ливадийском дворце, а затем ушла в частный экскурсионный бизнес, отметила, что именно в Ялте возникли первые экскурсии в Российской империи, и с тех пор регион отличается экскурсионной активностью."В наше время мне очень нравятся форматы, которые совмещают разные виды досуга, разные формы – немножко походили, немножко посидели, что-то попробовали. То есть, чтобы это была не просто монотонная экскурсия, а лекция и экскурсия, много показа, рассказа. Сейчас такая аудитория, которая с веком интернета хочет разнообразия", - сказала она.Экскурсовод подчеркнула, что ей как практикующему специалисту, хотелось бы в Крыму еще больше разнообразить экскурсионные форматы. Именно поэтому на форуме для специалистов экскурсионного дела, который был организован в Ялте Министерством курортов и туризма Крыма, и в котором приняли участие более 200 экскурсоводов полуострова, она хотела бы наладить контакты с различными художественными и историческими учреждениями.Ранее РИА Новости Крым опросили специалистов туротрасли и получили портрет среднестатистического крымского экскурсовода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025В Крыму летом запустят инклюзивные туристические маршрутыТренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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