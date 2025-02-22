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Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий
Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий
Туристы хотят видеть в Крыму больше нетрадиционных экскурсионных форматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила глава ассоциации "Туристический... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T20:38
2025-02-22T20:38
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CИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Туристы хотят видеть в Крыму больше нетрадиционных экскурсионных форматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Ее слова подтверждают те, кто много лет занимается экскурсионной деятельностью. К примеру, гид, блогер и историк Екатерина Солнце, которая 10 лет проработала в Ливадийском дворце, а затем ушла в частный экскурсионный бизнес, отметила, что именно в Ялте возникли первые экскурсии в Российской империи, и с тех пор регион отличается экскурсионной активностью."В наше время мне очень нравятся форматы, которые совмещают разные виды досуга, разные формы – немножко походили, немножко посидели, что-то попробовали. То есть, чтобы это была не просто монотонная экскурсия, а лекция и экскурсия, много показа, рассказа. Сейчас такая аудитория, которая с веком интернета хочет разнообразия", - сказала она.Экскурсовод подчеркнула, что ей как практикующему специалисту, хотелось бы в Крыму еще больше разнообразить экскурсионные форматы. Именно поэтому на форуме для специалистов экскурсионного дела, который был организован в Ялте Министерством курортов и туризма Крыма, и в котором приняли участие более 200 экскурсоводов полуострова, она хотела бы наладить контакты с различными художественными и историческими учреждениями.Ранее РИА Новости Крым опросили специалистов туротрасли и получили портрет среднестатистического крымского экскурсовода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025В Крыму летом запустят инклюзивные туристические маршрутыТренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагают
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4.7
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Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий

Экскурсоводы назвали специфику современных экскурсий в Крыму

20:38 22.02.2025
 
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CИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Туристы хотят видеть в Крыму больше нетрадиционных экскурсионных форматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
"Гости перестали в таком огромном масштабе потреблять классический вариант экскурсий. Они хотят больше развлечений, больше дегустаций, больше ездить, за одну поездку увидеть очень много точек, хотят больше анимационной составляющей экскурсионного продукта. Растет процент эксклюзивных экскурсий", - рассказала она.
Ее слова подтверждают те, кто много лет занимается экскурсионной деятельностью. К примеру, гид, блогер и историк Екатерина Солнце, которая 10 лет проработала в Ливадийском дворце, а затем ушла в частный экскурсионный бизнес, отметила, что именно в Ялте возникли первые экскурсии в Российской империи, и с тех пор регион отличается экскурсионной активностью.
"В наше время мне очень нравятся форматы, которые совмещают разные виды досуга, разные формы – немножко походили, немножко посидели, что-то попробовали. То есть, чтобы это была не просто монотонная экскурсия, а лекция и экскурсия, много показа, рассказа. Сейчас такая аудитория, которая с веком интернета хочет разнообразия", - сказала она.
Экскурсовод подчеркнула, что ей как практикующему специалисту, хотелось бы в Крыму еще больше разнообразить экскурсионные форматы. Именно поэтому на форуме для специалистов экскурсионного дела, который был организован в Ялте Министерством курортов и туризма Крыма, и в котором приняли участие более 200 экскурсоводов полуострова, она хотела бы наладить контакты с различными художественными и историческими учреждениями.
Ранее РИА Новости Крым опросили специалистов туротрасли и получили портрет среднестатистического крымского экскурсовода.
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