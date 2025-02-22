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Снегопад в Крыму: обстановка на дорогах к вечеру субботы

Снегопад в Крыму: обстановка на дорогах к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Снегопад в Крыму: обстановка на дорогах к вечеру субботы

В условиях непогоды на дорогах Крыма ожидаются снежные переметы. Об этом предупредили в Крымавтодоре. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T17:34

2025-02-22T17:34

2025-02-22T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В условиях непогоды на дорогах Крыма ожидаются снежные переметы. Об этом предупредили в Крымавтодоре.На данный момент в Судаке 3 градуса мороза, временами снег, покрытие обработано, влажное. В Грушевке 5 градусов ниже нуля, также временами снег, покрытие обработано, влажное. В Белогорске -5 градусов, сильный снег, ветер, покрытие обработано, влажное.Кроме того, как уточнили в пресс-службе, на трасе Белогорск – Приветное идет сильный снег, ведутся работы, автодорогу Белогорск – Феодосия также чистят от снега и обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Аналогичные работы ведутся на трасе Симферополь – Севастополь – Каштановое, здесь снег.В Симферополе на Западном и Восточном обходах и в районе ГРЭСа местами мелкий снег, покрытие влажное, ведутся работы. В Алуште 0 градусов, без осадков, покрытие сухое. В районе Ангарского перевала 7 градусов мороза, слабый снег, покрытие влажное, обработано, идут работы. По дороге до мемориала "Партизанская шапка" идет обильный снег, покрытие влажное, обработанное, работают службы.Дорожники рекомендуют водителям не превышать скорость, учитывать дорожные условия и сохранять предельную внимательность за рулем.По данным на утро субботы в Крыму очистили и обработали от снега более шести тысяч километров дорог, в работу включено сто единиц техники. По информации республиканского главка МЧС, участок трассы Алушта – Судак – Феодосия был перекрыт в целях предотвращения ДТП, организован объезд.Накануне в Службе автомобильных дорог попросили водителей воздержаться от поездок по трассе Симферополь – Судак, поскольку в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость была снижена до 10 метров. Ранее в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Из-за непогоды перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля, информировали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастьяПотерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхХолоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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