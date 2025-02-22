Рейтинг@Mail.ru
Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250222/maslo-v-legkikh-akademik-nazval-glavnuyu-opasnost-veypov-1144304066.html
Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов
Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов
Курение вейпов вызывает затруднение дыхания и развитие пневмоний, поэтому в России должен быть введен полный запрет на продажу этих устройств. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T21:29
2025-02-22T21:29
геннадий онищенко
здоровье
вейпы
общество
совет эксперта
закон и право
россия
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136414943_0:0:1484:835_1920x0_80_0_0_642f064e1193630dcc11708289089403.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Курение вейпов вызывает затруднение дыхания и развитие пневмоний, поэтому в России должен быть введен полный запрет на продажу этих устройств. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".В конце января 2025 года в Государственной Думе подготовили к обсуждению законопроект, полностью запрещающий в России оборот вейпов, а также никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для них.В этой связи человек начинает испытывать затруднения дыхания, поскольку кислород также не способен проникнуть через масляную пленку. Далее развивается пневмония, вызванная курением вейпов.В прошлом году в России на законодательном уровне запретили продажу вейпов несовершеннолетним, даже тех, которые не содержат никотина. Эту группу товаров больше нельзя продавать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционно или через автоматы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейВ России выросли штрафы за приобщение подростков к курениюЭто не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136414943_0:0:1308:981_1920x0_80_0_0_988fb5959c63ccb8354fe5b7a96d21d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геннадий онищенко, здоровье, вейпы, общество, совет эксперта, закон и право, россия, мнения
Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов

Онищенко поддержал полный запрет на продажу вейпов в России из-за риска развития пневмоний

21:29 22.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКурящий прохожий на улице
Курящий прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Курение вейпов вызывает затруднение дыхания и развитие пневмоний, поэтому в России должен быть введен полный запрет на продажу этих устройств. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
В конце января 2025 года в Государственной Думе подготовили к обсуждению законопроект, полностью запрещающий в России оборот вейпов, а также никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для них.

"Главная опасность вейпа - масла. Что происходит: эта мелкодисперсная маслянистая жидкость проникает глубоко в легкие. Альвеолы покрываются тонкой маслянистой пленкой. А наш организм может вывести дым, пыль, а эту жидкость он выводить не умеет", - поясняет академик.

В этой связи человек начинает испытывать затруднения дыхания, поскольку кислород также не способен проникнуть через масляную пленку. Далее развивается пневмония, вызванная курением вейпов.
"Это уже самостоятельная болезнь, которую мы приобрели за последние 20 лет. Поэтому закон должен быть принят, правильно делают - запретить. Только так можно это убрать", - убежден Онищенко.
В прошлом году в России на законодательном уровне запретили продажу вейпов несовершеннолетним, даже тех, которые не содержат никотина. Эту группу товаров больше нельзя продавать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционно или через автоматы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублей
В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению
Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами
 
Геннадий ОнищенкоЗдоровьеВейпыОбществоСовет экспертаЗакон и правоРоссияМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12Атака беспилотников ВСУ на Крым - что известно
21:56Гибель семьи в Севастополе и Украина как буферная зона: главное за день
21:29Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов
21:07Крымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублей
20:44Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора
20:38Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий
20:16В Донецке появился памятник Героям-спасателям
19:57В Севастополе открылся анатомический театр
19:35Крым присоединился к международной акции обливания холодной водой
19:09От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
18:39Эксперимент провалился: Орбан о будущем Украины в ЕС и НАТО
18:01Путин собрал Совбез
17:57Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки
17:43Задохнулись ребенок, мама и бабушка: подробности трагедии в Севастополе
17:34Снег в Крыму сегодня: обстановка на дорогах к вечеру субботы
17:08Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом
16:57В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью
16:31Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота
16:13В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь
15:56Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
Лента новостейМолния