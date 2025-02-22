https://crimea.ria.ru/20250222/maslo-v-legkikh-akademik-nazval-glavnuyu-opasnost-veypov-1144304066.html

Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов

Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов

Курение вейпов вызывает затруднение дыхания и развитие пневмоний, поэтому в России должен быть введен полный запрет на продажу этих устройств. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T21:29

2025-02-22T21:29

2025-02-22T21:29

геннадий онищенко

здоровье

вейпы

общество

совет эксперта

закон и право

россия

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Курение вейпов вызывает затруднение дыхания и развитие пневмоний, поэтому в России должен быть введен полный запрет на продажу этих устройств. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".В конце января 2025 года в Государственной Думе подготовили к обсуждению законопроект, полностью запрещающий в России оборот вейпов, а также никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для них.В этой связи человек начинает испытывать затруднения дыхания, поскольку кислород также не способен проникнуть через масляную пленку. Далее развивается пневмония, вызванная курением вейпов.В прошлом году в России на законодательном уровне запретили продажу вейпов несовершеннолетним, даже тех, которые не содержат никотина. Эту группу товаров больше нельзя продавать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционно или через автоматы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейВ России выросли штрафы за приобщение подростков к курениюЭто не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, здоровье, вейпы, общество, совет эксперта, закон и право, россия, мнения