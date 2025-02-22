Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов
Онищенко поддержал полный запрет на продажу вейпов в России из-за риска развития пневмоний
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Курение вейпов вызывает затруднение дыхания и развитие пневмоний, поэтому в России должен быть введен полный запрет на продажу этих устройств. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
В конце января 2025 года в Государственной Думе подготовили к обсуждению законопроект, полностью запрещающий в России оборот вейпов, а также никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для них.
"Главная опасность вейпа - масла. Что происходит: эта мелкодисперсная маслянистая жидкость проникает глубоко в легкие. Альвеолы покрываются тонкой маслянистой пленкой. А наш организм может вывести дым, пыль, а эту жидкость он выводить не умеет", - поясняет академик.
В этой связи человек начинает испытывать затруднения дыхания, поскольку кислород также не способен проникнуть через масляную пленку. Далее развивается пневмония, вызванная курением вейпов.
"Это уже самостоятельная болезнь, которую мы приобрели за последние 20 лет. Поэтому закон должен быть принят, правильно делают - запретить. Только так можно это убрать", - убежден Онищенко.
В прошлом году в России на законодательном уровне запретили продажу вейпов несовершеннолетним, даже тех, которые не содержат никотина. Эту группу товаров больше нельзя продавать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционно или через автоматы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: