https://crimea.ria.ru/20250130/sevastopolyu-vydelili-20-milliardov--kuda-poydut-dengi-1143813444.html
Севастополю выделили 20 миллиардов – куда пойдут деньги
Севастополю выделили 20 миллиардов – куда пойдут деньги - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Севастополю выделили 20 миллиардов – куда пойдут деньги
В 2025 году Севастополю в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" будет выделено более 20 миллиардов... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T18:43
2025-01-30T18:43
2025-01-30T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В 2025 году Севастополю в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" будет выделено более 20 миллиардов рублей. На эти средства начнется строительство 62 объектов, заявила на заседании Правительства Севастополя начальник Управления по реализации федеральной целевой программы развития города Севастополя Наталья Насонова.В правительстве утвердили распределение средств субсидий по главным распорядителям бюджетных средств.Так, департаменту капитального строительства предусмотрено 15 миллиардов 841 миллионов рублей на реализацию 39 объектов и 1 мероприятия (категория "прочие нужды"), департаменту транспорта - 4 миллиарда 360 миллионов рублей на реализацию 11 объектов, департаменту городского хозяйства 725 миллионов рублей на реализацию 12 объектов.Ранее сообщалось, что по этой федеральной программе с 2022 года в Крыму профинансировали строительство 157 объектов. За 2023 год кассовое исполнение достигло рекордных – 99,7%, а уровень достижения показателей госпрограммы составил 99,92%".В Минстрое отмечают также завершение в 2024 году финального восьмого этапа трассы "Таврида" в Севастополе и ввод в эксплуатацию до конца текущего года автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный.Президент России Владимир Путин в ходе совещания 14 января поддержал инициативу заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя на три года – до 2030 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развитияКрым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – ПутинПутин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, финансирование, правительство севастополя, крым, новости крыма
Севастополю выделили 20 миллиардов – куда пойдут деньги
Севастополю в 2025 году выделят 20 миллиардов на строительство 62 объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В 2025 году Севастополю в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" будет выделено более 20 миллиардов рублей. На эти средства начнется строительство 62 объектов, заявила на заседании Правительства Севастополя начальник Управления по реализации федеральной целевой программы развития города Севастополя Наталья Насонова.
"С целью реализации программы в 2025 году заключено шесть соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в сумме 20 миллиардов 926 миллионов рублей. Средства направлены на реализацию 63 мероприятий, из них 62 объекта капитального строительства и 1 мероприятие по направлению "прочие нужды", - сказала она.
В правительстве утвердили распределение средств субсидий по главным распорядителям бюджетных средств.
Так, департаменту капитального строительства предусмотрено 15 миллиардов 841 миллионов рублей на реализацию 39 объектов и 1 мероприятия (категория "прочие нужды"), департаменту транспорта - 4 миллиарда 360 миллионов рублей на реализацию 11 объектов, департаменту городского хозяйства 725 миллионов рублей на реализацию 12 объектов.
Ранее сообщалось, что по этой федеральной программе с 2022 года в Крыму профинансировали строительство 157 объектов
. За 2023 год кассовое исполнение достигло рекордных – 99,7%, а уровень достижения показателей госпрограммы составил 99,92%".
В Минстрое отмечают также завершение в 2024 году финального восьмого этапа трассы "Таврида" в Севастополе и ввод в эксплуатацию до конца текущего года автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания 14 января поддержал инициативу
заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя на три года – до 2030 года.
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