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Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года
Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года
Реализация 157 объектов и мероприятий завершена в Крыму с октября 2022 года по государственной программе РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T07:37
2024-05-21T07:37
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
крым
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
новости крыма
трасса таврида
ремонт и строительство дорог в крыму
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Реализация 157 объектов и мероприятий завершена в Крыму с октября 2022 года по государственной программе РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России, который координирует данную госпрограмму.В Минстрое отмечают завершение в 2024 году финального восьмого этапа трассы "Таврида" в Севастополе и ввод в эксплуатацию до конца текущего года автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный. По информации министерства, ее строительная готовность – 90%."Построена поликлиника на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта" в Севастополе. Продолжают реализовываться мероприятия по улучшению водоснабжения и сокращению потерь в коммунальных сетях полуострова", – добавили в Минстрое.Отмечено особое внимание на полуострове к восстановлению учреждений культурыи объектов культурного наследия. В частности, в Феодосии завершены работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом, в котором жил художник И. К. Айвазовский (1845-1892 годы)".Кроме того, в министерстве напомнили, что в Крыму с 2015 года функционирует свободная экономическая зона (СЭЗ). Это создает благоприятные условия по инфраструктурному развитию полуострова и помогает привлечь внебюджетные инвестиции на его территории.Всего же, по данным министерства, участниками СЭЗ являются 1,5 тысячи хозяйствующих субъектов. 90% из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.Читайте также на РИА Новости Крым:Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублейДесять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе РоссииТрассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), крым, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, трасса таврида, ремонт и строительство дорог в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, культура, феодосия, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года

Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года по госпрограмме

07:37 21.05.2024
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Реализация 157 объектов и мероприятий завершена в Крыму с октября 2022 года по государственной программе РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России, который координирует данную госпрограмму.

"За последнее время нам удалось добиться значительного роста кассового исполнения по объектам и в целом эффективности госпрограммы. Так, за 2023 год кассовое исполнение достигло рекордных – 99,7%, а уровень достижения показателей госпрограммы составил 99,92%", – заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Вадим Васильев.

В Минстрое отмечают завершение в 2024 году финального восьмого этапа трассы "Таврида" в Севастополе и ввод в эксплуатацию до конца текущего года автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный. По информации министерства, ее строительная готовность – 90%.
"Построена поликлиника на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта" в Севастополе. Продолжают реализовываться мероприятия по улучшению водоснабжения и сокращению потерь в коммунальных сетях полуострова", – добавили в Минстрое.
Отмечено особое внимание на полуострове к восстановлению учреждений культуры
и объектов культурного наследия. В частности, в Феодосии завершены работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом, в котором жил художник И. К. Айвазовский (1845-1892 годы)".
Кроме того, в министерстве напомнили, что в Крыму с 2015 года функционирует свободная экономическая зона (СЭЗ). Это создает благоприятные условия по инфраструктурному развитию полуострова и помогает привлечь внебюджетные инвестиции на его территории.
"С октября 2022 года участниками СЭЗ стали 153 юридических лица и индивидуальных предпринимателя. Ими были созданы 4 683 новых рабочих места", – подчеркнули в Минстрое.
Всего же, по данным министерства, участниками СЭЗ являются 1,5 тысячи хозяйствующих субъектов. 90% из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)КрымМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Новости КрымаТрасса ТавридаРемонт и строительство дорог в КрымуЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКультураФеодосияСвободная экономическая зона в Республике Крым и Севастополе
 
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