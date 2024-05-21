https://crimea.ria.ru/20240521/bolee-150-obektov-i-meropriyatiy-realizovany-v-krymu-za-poltora-goda-1137437991.html

Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года

Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года

Реализация 157 объектов и мероприятий завершена в Крыму с октября 2022 года по государственной программе РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T07:37

2024-05-21T07:37

2024-05-21T07:37

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

крым

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

трасса таврида

ремонт и строительство дорог в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

культура

феодосия

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68fee35354a1f7d116a108a1b65b2f31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Реализация 157 объектов и мероприятий завершена в Крыму с октября 2022 года по государственной программе РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России, который координирует данную госпрограмму.В Минстрое отмечают завершение в 2024 году финального восьмого этапа трассы "Таврида" в Севастополе и ввод в эксплуатацию до конца текущего года автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный. По информации министерства, ее строительная готовность – 90%."Построена поликлиника на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта" в Севастополе. Продолжают реализовываться мероприятия по улучшению водоснабжения и сокращению потерь в коммунальных сетях полуострова", – добавили в Минстрое.Отмечено особое внимание на полуострове к восстановлению учреждений культурыи объектов культурного наследия. В частности, в Феодосии завершены работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом, в котором жил художник И. К. Айвазовский (1845-1892 годы)".Кроме того, в министерстве напомнили, что в Крыму с 2015 года функционирует свободная экономическая зона (СЭЗ). Это создает благоприятные условия по инфраструктурному развитию полуострова и помогает привлечь внебюджетные инвестиции на его территории.Всего же, по данным министерства, участниками СЭЗ являются 1,5 тысячи хозяйствующих субъектов. 90% из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.Читайте также на РИА Новости Крым:Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублейДесять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе РоссииТрассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), крым, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, трасса таврида, ремонт и строительство дорог в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, культура, феодосия, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе