https://crimea.ria.ru/20240316/desyat-let-spustya-v-mide-rasskazali-o-razvitii-kryma-v-sostave-rossii-1135730905.html
Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России
Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России
За десять лет в составе Российской Федерации Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T11:10
2024-03-16T11:10
2024-03-16T11:10
10 лет крымской весне
министерство иностранных дел рф (мид рф)
референдум
крым
история
политика
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За десять лет в составе Российской Федерации Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента. Об этом говорится в официальном заявлении МИДа РФ, опубликованном 16 марта – в день исторического голосования крымчан на референдуме.По итогам референдума 16 марта 2014 года "за" вхождение республики в состав России проголосовало 96,77% крымчан при явке 83,1%. В Севастополе эти показатели составили 95,6% при явке 89,5%, напоминают в МИде.После волеизъявления крымчан был подписан договор о воссоединении с Россией двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя."В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение", - напомнили в МИДе слова президента РФ Путина из его обращения, опубликованного 18 марта 2014 года.В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на скале у замка Ласточкино гнездо развернули 28-метровые флаги России и Крыма. Праздничные мерояприятия проходят во всех городах полуострова. В Севастополе в эти дни запланированы митинг, торжественное собрание и праздничные концерты.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации 10 лет Крымской весны: как изменился полуостров
https://crimea.ria.ru/20240316/10-let-krymskoy-vesny-kak-izmenilsya-poluostrov-1135657031.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство иностранных дел рф (мид рф), референдум, крым, история, политика, крымская весна
Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России
Как изменился Крым за 10 лет после исторического голосования на референдуме - МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За десять лет в составе Российской Федерации Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента. Об этом говорится в официальном заявлении МИДа РФ, опубликованном 16 марта – в день исторического голосования крымчан на референдуме.
"Произошедшие значительные перемены, стабильное социально-экономическое развитие и прочный мир на многонациональном крымском полуострове подтверждают правильность принятого крымчанами 10 лет назад исторического выбора в пользу воссоединения с Россией", - опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
По итогам референдума 16 марта 2014 года "за" вхождение республики в состав России проголосовало 96,77% крымчан при явке 83,1%. В Севастополе эти показатели составили 95,6% при явке 89,5%, напоминают в МИде.
"За голосованием следили 135 международных наблюдателей из 23 стран, а также 1240 представителей местных организаций, отметивших, что референдум прошёл без нарушений и в полном соответствии с международными нормами и демократической процедурой".
После волеизъявления крымчан был подписан договор о воссоединении с Россией двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
"В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение", - напомнили в МИДе слова президента РФ Путина из его обращения, опубликованного 18 марта 2014 года.
В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на скале у замка Ласточкино гнездо развернули 28-метровые флаги
России и Крыма. Праздничные мерояприятия проходят во всех городах полуострова. В Севастополе в эти дни запланированы
митинг, торжественное собрание и праздничные концерты.
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