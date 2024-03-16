Рейтинг@Mail.ru
Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240316/desyat-let-spustya-v-mide-rasskazali-o-razvitii-kryma-v-sostave-rossii-1135730905.html
Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России
Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России
За десять лет в составе Российской Федерации Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T11:10
2024-03-16T11:10
10 лет крымской весне
министерство иностранных дел рф (мид рф)
референдум
крым
история
политика
крымская весна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/95/1117839565_0:59:3011:1753_1920x0_80_0_0_7165f00719e4550129829db9d02bee20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За десять лет в составе Российской Федерации Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента. Об этом говорится в официальном заявлении МИДа РФ, опубликованном 16 марта – в день исторического голосования крымчан на референдуме.По итогам референдума 16 марта 2014 года "за" вхождение республики в состав России проголосовало 96,77% крымчан при явке 83,1%. В Севастополе эти показатели составили 95,6% при явке 89,5%, напоминают в МИде.После волеизъявления крымчан был подписан договор о воссоединении с Россией двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя."В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение", - напомнили в МИДе слова президента РФ Путина из его обращения, опубликованного 18 марта 2014 года.В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на скале у замка Ласточкино гнездо развернули 28-метровые флаги России и Крыма. Праздничные мерояприятия проходят во всех городах полуострова. В Севастополе в эти дни запланированы митинг, торжественное собрание и праздничные концерты.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации 10 лет Крымской весны: как изменился полуостров
https://crimea.ria.ru/20240316/10-let-krymskoy-vesny-kak-izmenilsya-poluostrov-1135657031.html
https://crimea.ria.ru/20240316/referendum-v-krymu-v-2014-godu---spravka-1135725333.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/95/1117839565_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_eb250a885911ea08d0eca06288455e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), референдум, крым, история, политика, крымская весна
Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России

Как изменился Крым за 10 лет после исторического голосования на референдуме - МИД России

11:10 16.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За десять лет в составе Российской Федерации Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента. Об этом говорится в официальном заявлении МИДа РФ, опубликованном 16 марта – в день исторического голосования крымчан на референдуме.
"Произошедшие значительные перемены, стабильное социально-экономическое развитие и прочный мир на многонациональном крымском полуострове подтверждают правильность принятого крымчанами 10 лет назад исторического выбора в пользу воссоединения с Россией", - опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
По итогам референдума 16 марта 2014 года "за" вхождение республики в состав России проголосовало 96,77% крымчан при явке 83,1%. В Севастополе эти показатели составили 95,6% при явке 89,5%, напоминают в МИде.
"За голосованием следили 135 международных наблюдателей из 23 стран, а также 1240 представителей местных организаций, отметивших, что референдум прошёл без нарушений и в полном соответствии с международными нормами и демократической процедурой".
После волеизъявления крымчан был подписан договор о воссоединении с Россией двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
00:0110 лет Крымской весне
10 лет Крымской весны: как изменился полуостров
"В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение", - напомнили в МИДе слова президента РФ Путина из его обращения, опубликованного 18 марта 2014 года.
В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на скале у замка Ласточкино гнездо развернули 28-метровые флаги России и Крыма. Праздничные мерояприятия проходят во всех городах полуострова. В Севастополе в эти дни запланированы митинг, торжественное собрание и праздничные концерты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны
Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации
10 лет Крымской весны: как изменился полуостров
В центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
07:5110 лет Крымской весне
Референдум в Крыму 16 марта 2014 года - справка
 
10 лет Крымской веснеМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РеферендумКрымИсторияПолитикаКрымская весна
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55Нас не запугать: как проходят выборы в Скадовске после вражеской диверсии
12:35Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом
12:12Крымская весна началась с нас: на полуостров прибыл брендированный поезд
12:06Проголосовать на дому: как и кому можно
11:41"Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии
11:29Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ
11:16В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты
11:10Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России
10:47Киев вывозит жителей из Сумской области
10:22ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина
10:11Водитель и женщина погибли при попадании снаряда в грузовик и гараж
10:07В России проголосовали уже более 38% избирателей
09:51НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор
09:30ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
09:22Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме
09:03В Крыму на избирательных участках будут проверять сумки
08:55Ровесник Крымской весны Саша Бабичев: 16 марта для меня тройной праздник
08:44В Крыму уже проголосовали более 43% избирателей - Избирком
08:14300 боевиков "Кракена" уничтожены одним ударом полуторатонной авиабомбы
08:05На НПЗ в Самарской области произошел пожар
Лента новостейМолния