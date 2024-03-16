https://crimea.ria.ru/20240316/desyat-let-spustya-v-mide-rasskazali-o-razvitii-kryma-v-sostave-rossii-1135730905.html

Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России

Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России

За десять лет в составе Российской Федерации Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T11:10

2024-03-16T11:10

2024-03-16T11:10

10 лет крымской весне

министерство иностранных дел рф (мид рф)

референдум

крым

история

политика

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За десять лет в составе Российской Федерации Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента. Об этом говорится в официальном заявлении МИДа РФ, опубликованном 16 марта – в день исторического голосования крымчан на референдуме.По итогам референдума 16 марта 2014 года "за" вхождение республики в состав России проголосовало 96,77% крымчан при явке 83,1%. В Севастополе эти показатели составили 95,6% при явке 89,5%, напоминают в МИде.После волеизъявления крымчан был подписан договор о воссоединении с Россией двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя."В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение", - напомнили в МИДе слова президента РФ Путина из его обращения, опубликованного 18 марта 2014 года.В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на скале у замка Ласточкино гнездо развернули 28-метровые флаги России и Крыма. Праздничные мерояприятия проходят во всех городах полуострова. В Севастополе в эти дни запланированы митинг, торжественное собрание и праздничные концерты.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации 10 лет Крымской весны: как изменился полуостров

https://crimea.ria.ru/20240316/10-let-krymskoy-vesny-kak-izmenilsya-poluostrov-1135657031.html

https://crimea.ria.ru/20240316/referendum-v-krymu-v-2014-godu---spravka-1135725333.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), референдум, крым, история, политика, крымская весна